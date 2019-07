Bei der Tour de France müssen sich die Fahrer heute am legendären Col du Tourmalet beweisen.

Borussia Dortmund ärgert Ex-Coach Jürgen Klopp und Niko Kovac bestätigt einen Sanches-Verbleib in München.

Dazu gibt es heute große Action in der 3. Liga und im ICC sind Manchester United und Inter Mailand im Einsatz,

Das ist passiert

- Fußball: Bayerns Kandidaten für Jobrotation

Bayern-Trainer Niko Kovac wird bei seinem kleinen Kader oft das Prinzip der Jobrotation anwenden. Gleich mehrere Spieler können verschiedene Positionen bekleiden. (Zum Bericht)

- UEFA: Blocksperre für Bulgarien

Die UEFA bestraft Bulgarien für das Fehlverhalten seiner Fans. In der EM-Qualifikation gegen Tschechien und England werden deshalb einige Plätze frei bleiben. (Zum Bericht)

- ICC: BVB besiegt Ex-Coach Klopp

Borussia Dortmund gewinnt auch das zweite Testspiel in den USA. Gegen den Champions-League-Sieger FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp erzielt Alcacer die frühe Führung. (Zum Bericht)

- Fußball: Kovac bestätigt Wende bei Sanches

Noch vor wenigen Tagen hatte Renato Sanches Wechselgedanken. Jetzt bestätigt Niko Kovac, dass der Europameister nach Gesprächen in München bleiben wird. (Zum Bericht)

- Afrika Cup: Algerien holt Titel dank Bogenlampe

Algerien gewinnt den Afrika Cup 2019. Für die Algerier ist es der erste Titel seit 19 Jahren. Im Finale gegen den Senegal reicht ein krummes Tor zum Titel. (Zum Bericht)

- U19-EM:Deutsche Frauen stürmen ins Halbfinale

Dank einer furiosen Leistung erreichen die deutschen U19-Frauen das Halbfinale der EM. Dem knappen Sieg über England folgt ein Kantersieg gegen Belgien. (Zum Bericht)

- Golf: Debakel für Woods und McIlroy bei British Open

Der US-Masters-Champion Tiger Woods scheitert bei der British Open am Cut. Auch für den Deutschen Debütanten Matthias Schmid und Rory McIlroy ist Schluss. (Zum Bericht)

- 3. Liga: 1860 München vergibt Auftaktsieg

Der TSV 1860 München muss sich zum Saisonauftakt in der 3. Liga mit einem Unentschieden begnügen. Gegen Preußen Münster gleichen die Löwen einen Rückstand aus. (Zum Bericht)

- Tour de France: Tour-Aus für Schachmann

Maximilian Schachmann stürzt beim Einzelzeitfahren der Tour de France in einer Kurve. Er fährt zwar ins Ziel, die Tour ist aber mit Mittelhandbruch für ihn vorbei. (Zum Bericht)

- Tennis: Angelique Kerber trennt sich von Rainer Schüttler

Angelique Kerber zieht aus ihrem frühen Aus in Wimbledon Konsequenzen. Deutschlands beste Tennis-Spielerin wagt einen Neustart - ohne Trainer Rainer Schüttler. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Die 3. Liga, u.a. mit Würzburger Kicker gegen den FC Bayern II

1860 und Münster haben den Anfang gemacht, die anderen ziehen heute nach. Die 3. Liga nimmt Fahrt auf. (3. Liga: Die Konferenz ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- U19-EM der Männer: Spanien gegen Italien

Bei der U19-EM der Männer ist weiter jede Menge Spektakel geboten. Am Samstag trifft unter anderem Spanien auf Italien. (U19-EM: Spanien - Italien, 19 Uhr im LIVETICKER)

- Tour de France: Der Tourmalet steht an

Am Samstag kann sich kein Kandidat für den Gewinn des Gelben Trikots bei der 106. Tour de France verstecken. Es geht hinauf zum mythischen Tourmalet, der keine Schwächen verzeiht. SPORT1 begleitet die Etappe ab 13.45 Uhr im LIVETICKER.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball live: International Champions Cup, Manchester United - Inter Mailand

Der 2013 erstmals veranstaltete International Champions Cup ist eine internationale Fußball-Turnierserie, die während der Sommerpause der großen Fußball-Ligen ausgetragen wird. Die Spiele finden in diesem Jahr in Amerika, Europa und Asien statt. Heute steht das Duell zwischen Manchester United und Inter Mailand an. SPORT1 überträgt ab 13.30 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fußball live: Bayer Leverkusen gegen FC Watford

Zum Abschluss des Trainingslagers im Salzburger Land testet Bayer 04 Leverkusen heute gegen den englischen Premier-League-Klub FC Watford, der in der vergangenen Saison auf Platz elf landete. SPORT1 überträgt ab 15.30 Uhr LIVE im TV und STREAM

- Fußball live: VfL Bochum gegen Hertha BSC im Jubiläumsspiel

Das legendäre Vonovia Ruhrstadion wird 40 Jahre alt und SPORT1 ist bei der Geburtstagsfeier des VfL Bochum 1848 in seinem Wohnzimmer an der Castroper Straße mittendrin. SPORT1 überträgt die einleitende Talkrunde ab 17.30 Uhr und das Spiel ab 18 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Darts live: World Matchplay

Das Highlight des Darts-Sommers LIVE auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Heute überträgt SPORT1 ab 20.15 Uhr LIVE im TV und STREAM

Das Video-Schmankerl des Tages

Premier League: FC Liverpool-Trainer Jürgen Klopp jammert vor Saisonstart - Der FC Liverpool geht als Champions League-Sieger und Vizemeister mit hohen Erwartungen in die neue Saison. Das sagt Jürgen Klopp über die neue Spielzeit.