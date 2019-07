Die Zweitligasaison hat gleich zum Start einen echten Leckerbissen für Fußball-Fans: Der VfB Stuttgart empfängt Hannover 96 zum Spitzenspiel in der Mercedes-Benz-Arena.

Zuvor mühen sich die Radprofis auf einer weiteren knüppelharten Tour-de-France-Etappe durch die Alpen. Außerdem will Alexander Zverev am Hamburger Rothenbaum das Halbfinale klar machen.

SPORT1 präsentiert zwei Mal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Anzeige

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Fußball: SGE gewinnt in Tallinn

Eintracht Frankfurt hat sich dank Neuzugang Dejan Joveljic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der 2. Runde der Qualifikation für die Europa League geschaffen. (Zum Bericht)

- Raubüberfall auf Mesut Özil

Arsenal-Star Mesut Özil gerät in London in einen Raubüberfall. Teamkamerad Sead Kolasinac schlägt die Angreifer in die Flucht. (Zum Bericht)

- Red Sox dominieren Yankees

Die Boston Red Sox haben das Duell mit dem Rivalen aus New York klar für sich entschieden. Beim 19:3-Erfolg erzielte Boston so viele Punkte wie noch nie gegen New York. (Zum Bericht)

- Fußball: Plant DFB Gelbsperren für Trainer?

Die Trainer in der Bundesliga müssen in der neuen Saison nicht nur mit Roten Karten rechnen. Auch eine Gelbsperre steht offenbar im Raum. (Zum Bericht)

- U19 EM: Deutschland steht wieder im Finale

Dank des Halbfinalerfolgs gegen die Niederlande stehen die deutschen U19-Juniorinnen wieder im EM-Finale. Der Gegner kommt aus Frankreich. (Zum Bericht)

- Tennis: Zverev steht im Viertelfinale

Beim ATP-Turnier in Hamburg steht Alexander Zverev im Viertelfinale. Jan-Lennard Struff ist unterdessen ausgeschieden. (Zum Bericht)

- Darts: "Bully Boy" und Durrant siegen

Rob Cross und Peter WQright haben beim World Matchplay einen Gala-Auftritt hingelegt und sind ins Viertelfinale marschiert. Stephen Bunting folgt den beiden in die Runde der letzten Acht und hat sich für ein Mega-Comeback belohnt. (Zum Bericht)

- DEL: Kink und Adler Mannheim trennen sich

Im Viertelfinale des World Matchplay in Blackpool setzt sich "Bully Boy" Michael Smith durch. Auch der Lauf von BDO-Weltmeister Glen Durrant geht weiter. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Formel 1: Freies Training am Hockenheimring

Der Formel-1-Zirkus gastiert in Deutschland. Auch an diesem Rennwochenende ist das Mercedes-Team um Lewis Hamilton wieder der klare Favorit. Ob Sebastian Vettel in seinem Ferrari dem Briten ein Schnippchen schlagen kann? (Formel 1, Hockenheimring: Freies Training ab 11 Uhr im LIVETICKER)

- Tour de France, 19. Etappe

Kurz, aber knackig! So lautet das Motto der 19. Etappe bei der Tour de France. Mit gerade einmal 123 Kilometern ist die Strecke von Saint-Jean-De-Maurienne nach Tignes, mit Ausnahme der beiden Zeitfahren, die zweitkürzeste im diesjährigen Kalender, wird aber gerade zum Ende hin noch einmal richtig hart. Nach 85 Kilometern geht es den mächtigen Col de l'Iseran hinauf, mit 2.770 Metern der höchste befahrbare Pass der Alpen. Dabei schielt Emanuel Buchmann weiterhin auf das Podest in der Gesamtwertung. Wird der Deutsche attackieren? (Tour de France 2019: Die 18. Etappe im LIVETICKER)

- Tennis: Zverev will ins Halbfinale

Als letzter deutscher Startet kämpft Alexander Zverev am heimischen Rothenbaum um den Einzug ins Halbfinale. Sein Gegner ist der Serbe Filip Krajinovic. Auch ÖSterreichs Topspieler Dominic Thiem will den Einzug unter die letzten Vier gegen Andrey Rublev aus Russland klar machen. (Alexander Zverev und Dominic Thiem im Viertelfinale am Hamburger Rothenbaum ab 12.50 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: VfB empfängt Hannover

Zum Auftakt in die neue Saison in der 2. Bundesliga kommt es direkt zu einem Spitzenspiel. In Stuttgart empfängt der heimische VfB Mitabsteiger Hannover 96. Wer startet erfolgreich in die Mission "Wiederaufstieg"? (2. Bundesliga: VfB Stuttgart - Hannover 96, ab 20.30 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball Live - 1. FC Köln gegen FC Bologna

In der Vorbereitung auf die neue Saison befindet sich der 1. FC Köln aktuell im Trainingslager in Österreich. Dort trifft der Aufsteiger am Freitag im Rahmen des Helden-Cups in der Kufstein Arena auf den FC Bologna (Fußball, Testspiel: 1. FC Köln - FC Bologna, ab 17.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

- Darts Live - World Matchplay Viertelfinale

Das Highlight des Darts-Sommers live auf SPORT1: Vom 20. bis zum 28. Juli steht mit dem World Matchplay wieder das zweitälteste Turnier der Professional Darts Corporation (PDC) auf dem Programm. Am Abend sind Rob Cross und Peter Wright im Einsatz. (Darts: World Matchplay, ab 20.00 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Mervyn King und Michael Smith liefern sich lange Zeit ein Kopf an Kopf Rennen. Das 23. Leg dauert dann fast fünf Minuten.