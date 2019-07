Während das Wimbledon-Traumfinale am Sonntag zwischen Novak Djokovic und Roger Federer perfekt ist, müssen die Damen bereits heute ran: Serena Williams kann gegen Simona Halep Geschichte schreiben.

Für einen Paukenschlag bei den German Darts Masters sorgte Martin Schindler, der den Weltranglistenersten Michael van Gerwen ausschaltete.

Das ist passiert

- Beckenbauer erleidet Augeninfarkt

Schlechte Nachrichten von Franz Beckenbauer. Der Kaiser erleidet einen Augeninfarkt und kann auf seinem rechten Auge wenig bis nichts mehr erkennen. (Zum Bericht)

- Federer stürmt ins Wimbledon-Finale

Das Wimbledon-Finale ist perfekt. In einem hochklassigen Halbfinale besiegt Roger Federer seinen ewigen Rivalen Rafael Nadal und zieht ins Endspiel ein. Dort wartet Novak Djokovic. (Zum Bericht)

- Zidane aus Real-Trainingslager abgereist

Überraschende Abreise bei Real Madrid. Trainer Zinédine Zidane verlässt das Trainingslager der Königlichen im kanadischen Montreal aus persönlichen Gründen. (Zum Bericht)

- Coup! Schindler schaltet MvG aus

Paukenschlag beim German Darts Masters, wo Martin Schindler den Weltranglistenersten Michael van Gerwen nach einem Mega-Comeback bezwingt. Max Hopp scheitert. (Zum Bericht)

- Hummels bei Testspielsieg des BVB Kapitän

Borussia Dortmund feiert beim Testspiel gegen den Achtligisten FC Schweinberg einen Erfolg. Mats Hummerls darf sich in der zweiten Hälfte als Kapitän beweisen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Wimbledon: Williams will Grand-Slam-Rekord einstellen

Im Finale von Wimbledon bekommt es Serena Williams mit Simona Halep zu tun. Die US-Amerikanerin will mit einem Sieg ihren 24. Grand-Slam-Sieg einfahren und den Rekord der Australierin Margaret Court einstellen. (Wimbledon-Finale: Serena Williams - Simona Halep, ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- Formel 1: Qualifying in Silverstone

Beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone steht am Samstag nach dem dritten freien Training das Qualifying auf dem Programm. Nach den Eindrücken vom Freitag gelten die Silberpfeile als Favorit. Was gelingt Sebastian Vettel? (Formel 1, Qualifying aus Silverstone ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- Tour de France: 8. Etappe

Am Samstag steht bei der Tour de France die achte Etappe an. Für die Fahrer geht es über 200 Kilometer von Macon nach Saint-Etienne. Dabei stehen sieben Bergwertungen und 3800 Höhenmeter auf dem Programm. Vor allem der Kampf um das Bergtrikot dürfte dabei voll entbrennen. (Tour de France, 8. Etappe, ab 12.25 Uhr im LIVETICKER)

- FC Barcelona erwartet Griezmann

Am Samstag beginnt für Antoine Griezmann das Abenteuer FC Barcelona. Neben dem üblichen Medizincheck stehen noch diverse andere Termine auf dem Programm. (Zum Bericht)

- eSports LIVE - EA Sports FIFA Global Series

Im Rahmen der EA Sports FIFA 19 Global Series finden die Playoff-Duelle auf der Playstation statt. eSPORTS2 begleitet die weltbesten FIFA-19-Spieler auf der Playstation und überträgt Tag 2 des hochkarätig besetzten Events (EA Sports FIFA Global Series, ab 13 Uhr LIVE auf eSports1)

Beim Testspiel zwischen Union Berlin und dem österreichischen Zweitligisten SV Ried geht ein Arroganz-Panenka voll in die Hose.