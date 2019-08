vergrößernverkleinern Die deutschen Springreiter um Simone Blum gewinnen Silber © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Die deutschen Springreiter holen bei der EM in Rotterdam im Nationenpreis Silber. Der Titel geht an Belgien. In der Einzelwertung führt der Brite Ben Maher.