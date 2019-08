Borussia Dortmund gewinnt auch sein zweites Spiel in der Bundesliga und setzt sich nach Rückstand bei Aufsteiger 1. FC Köln durch.

Renato Sanches bekommt seinen Willen und wechselt vom FC Bayern ins französische Lille. Team USA kassiert eine historische Pleite.

Am Nachmittag wird der zweite Bundesliga-Spieltag fortgesetzt, ehe am Abend das Topspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Bayern ansteht.

Anzeige

Die deutschen Volleyballerinnen treffen nach ihrem Auftaktsieg gegen die Schweiz auf Spanien.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- BVB festigt Spitze dank Schlussspurt

Borussia Dortmund hat beim 1. FC Köln einen Comeback-Sieg eingefahren. Der BVB kam bei einem mutigen Aufsteiger allerdings erst spät in die Partie. (Zum Bericht)

- Historische Pleite für Team USA

Die Siegesserie von Team USA ist beendet: Die US-Amerikaner unterliegen in der WM-Vorbereitung Australien. Besonders ein Spieler erwischt einen Sahnetag. (Zum Bericht)

- Fix! Sanches wechselt nach Lille

Renato Sanches verlässt den FC Bayern nach drei Jahren und läuft zukünftig in Frankreich auf. Dort unterschreibt er einen langfristigen Vertrag. (Zum Bericht)

- Remis in Aue: VfB kritisiert Schiri

Der VfB Stuttgart kommt bei Erzgebirge Aue nicht über ein Unentschieden hinaus. Ein Stuttgarter wird kurios des Feldes verwiesen. (Zum Bericht)

- Ingolstadt patzt gegen Rostock

Spitzenreiter FC Ingolstadt muss sich in der 3. Liga gegen Hansa Rostock mit einem Remis begnügen. Stefan Kutschke rettet in der Nachspielzeit einen Zähler. (Zum Bericht)

- Hockey-Damen erreichen EM-Finale

Die deutschen Hockey-Damen stehen im EM-Finale gegen die Niederlande. Im Halbfinale setzt sich das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger gegen Spanien durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Schalke - Bayern

Die Enttäuschung zum Auftakt ist vergessen, für den FC Bayern beginnt die Saison erst so richtig mit dem Spiel auf Schalke (Bundesliga: FC Schalke 04 - FC Bayern ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), wo den Münchnern ein deutlich größerer Kader zur Verfügung steht als in der vergangenen Woche gegen Hertha BSC. So ist Ivan Perisic nach seiner Gelbsperre einsatzfähig - und auch Superstar Philippe Coutinho brennt auf sein Debüt.

- Bundesliga: Gladbach und Werder unter Druck

Einen Saisonauftakt zum Vergessen erlebte Werder Bremen mit der Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf. Jetzt geht es am zweiten Spieltag zur TSG Hoffenheim (Bundesliga: TSG Hoffenheim - Werder Bremen ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Borussia Mönchengladbach musste sich zum Auftakt mit einem Remis gegen den FC Schalke 04 begnügen und tritt jetzt beim FSV Mainz 05 an (Bundesliga: FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem trifft der FC Augsburg auf Union Berlin (Bundesliga: FC Augsburg - Union Berlin ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und der SC Paderborn auf den SC Freiburg (Bundesliga: SC Paderborn - SC Freiburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- 2. Bundesliga: Hannover will Aufholjagd fortsetzen

Absteiger Hannover 96 hofft gegen die SpVgg Greuther Fürth auf den ersten Heimsieg der Saison (2. Liga: Hannover 96 - SpVgg Greuther Fürth ab 13 Uhr im LIVETICKER). Außerdem empfängt der VfL Bochum den SV Wehen Wiesbaden (2. Bundesliga: VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden ab 13 Uhr im LIVETICKER) und Jahn Regensburg bekommt es mit Arminia Bielefeld zu tun (2. Bundesliga: Jahn Regensburg - Arminia Bielefeld ab 13 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Deutschland trifft auf Spanien

Das deutsche Team ist bei der Volleyball-EM der Frauen mit einem glatten Sieg gegen die Schweiz souverän ins Turnier gestartet. Nun plant man gegen Spanien den zweiten Streich, denn ein Erfolg ist Pflicht (Volleyball-EM, 2. Spieltag: Deutschland - Spanien, ab 17.25 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

- Volleyball-EM: Türkei gegen Finnland

Direkt im Anschluss an das Duell zwischen Deutschland und Spanien zeigt SPORT1 das Match zwischen der Türkei und Finnland (Volleyball-EM, 2. Spieltag: Türkei - Finnland, ab 19.30 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

- Eishockey, Red Bulls Salute: München im Finale gegen Malmö

Im österreichischen Kitzbühel steht mit dem Red Bulls Salute ein hochkarätiges Vorbereitungsturnier an: Nach einer starken Leistung gegen IFK Helsinki hat sich der EHC Red Bull München das Finalticket gesichert und trifft dort auf den schwedischen Vertreter aus Malmö (Red Bull Salute, Finale: EHC Red Bull München - Malmö Redhawks, ab 19.40 Uhr im SPORT1-Livestream). Die Redhawks verhinderten durch ihren Sieg gegen Salzburg ein reines Red-Bull-Finale. Nun geht es für Salzburg gegen den finnischen Vertreter im kleinen Finale um Platz 3 (Red Bull Salute, Spiel um Platz 3: Red Bull Salzburg - IFK Helsinki, ab 15.40 Uhr im SPORT1-Livestream).

Das Video-Schmankerl des Tages

Marco Rose und Sandro Schwarz waren einst Spieler beim FSV Mainz 05. Jetzt treffen sich die beiden dicken Kumpels erstmals als Bundesliga-Trainer. Szenen einer Freundschaft.