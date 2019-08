Am Dienstag stellt der FC Bayern München mit Michael Cuisance einen weiteren Neuzugang offiziell vor.

Bereits vor der Pressekonferenz absolviert Superstar Coutinho seine erste Trainingseinheit beim deutschen Rekordmeister.

Am Abend will Ajax Amsterdam auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League die letzte Hürde nehmen und im Playoff-Hinspiel gegen APOEL vorlegen.

Das ist passiert

- Spanische Presse kritisiert Coutinho: "Opfer seines Charakters"

Der FC Bayern freut sich auf Philippe Coutinho. Die Medien in Spanien blicken auf dessen durchwachsene Zeit beim FC Barcelona zurück - und sehen ein kurioses Problem. (Zum Bericht)

- Darum baut Bayern auf Cuisance

Mit der Verpflichtung von Michael Cuisance hat der FC Bayern sein Mittelfeld weiter aufgerüstet. Bei seiner offiziellen Vorstellung gibt sich der 20-Jährige selbstbewusst. (Zum Bericht)

- Doping? Hinteregger im Visier der NADA

Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger ist ins Visier der Nationalen Anti-Doping-Agentur geraten, die ihn nun überprüft. Die Eintracht wehrt sich. (Zum Bericht)

- Ribéry hat wohl neuen Klub gefunden

Eine neue Herausforderung zieht den Franzosen offenbar nach Italien zur Fiorentina. (Zum Bericht)

- Deutsche Hockey-Männer im EM-Halbfinale

Die deutsche Hockey-Männer sind durch einen klaren Erfolg gegen Irland ins EM-Halbfinale eingezogen. Dort wartet Spanien oder Belgien. (Zum Bericht)

- UEFA richtet 2020 erstmals e-Sports-EM aus

Die UEFA richtet 2020, parallel zur EM 2020, eine eEuro aus und intensiviert damit ihre Bemühungen im e Sports. Auch der Qualifikations-Modus steht bereits fest. (Zum Bericht)

- Pötzlicher Tod des Vaters: Jungstar sagt US Open ab

Die US Open 2019 finden ohne das Tennistalent Amanda Anisimova statt. Die talentierte US-Amerikanerin sagt ihre Teilnahme wegen eines familiären Trauerfalls ab. (Zum Bericht)

- NFL-Hoffnung Ezeala kämpft um seinen Traum

Christopher Ezeala kämpft um einen Platz im 53er-Kader der Baltimore Ravens. Im SPORT1-Interview spricht der Deutsche über seine Erfahrungen und Donald Trump. (Zum Bericht)

- 24. EM-Gold für deutsche Dressur-Equipe

Die deutsche Dressur-Equipe mit Isabell Werth heimst ihr 24. EM-Gold seit 196 ein. Werth winken noch zwei weitere Medaillenchancen. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Ajax muss in den Champions-League-Playoffs ran

Auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League steht mit der Playoff-Runde die letzte Hürde an. Ajax trifft auf APOEL, der Linzer ASK muss Brügge ausschalten. APOEL gegen Ajax Amsterdam am Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER

- Hockey-WM der Männer: Irland - Deutschland

Die deutschen Hockey-Herren treten bei der WM in Antwerpen zum 3. Gruppenspiel gegen Irland an.

Das Video-Schmankerl des Tages

Der Königstransfer trainiert das erste Mal: Philippe Coutinho ist bei der ersten Einheit gut drauf - und deutet an, was in ihm steckt. Hunderte Fans sind dabei.