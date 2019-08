Eintracht Frankfurt holt Bas Dost in die Bundesliga zurück. Der VfL Bochum trennt sich von Trainer Robin Dutt, Erzgebirge Aue verpflichtet Dirk Schuster als neuen Coach.

Die US Open, das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres, haben begonnen. Später am Abend greifen Angelique Kerber sowie Titelverteidiger Novak Djokovic und Roger Federer ins Geschehen ein.

Das ist passiert

- Fix! Eintracht holt Dost

Eintracht Frankfurt macht die Verpflichtung von Bas Dost perfekt. Der Niederländer erhält einen langfristigen Vertrag. Fredi Bobic findet lobende Worte. (Zum Artikel)

- Wende im Sommermärchen-Skandal

Wende im Prozess um die Steuerhinterziehung bei der WM 2006. Gegen Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst R. Schmidt wird auch in Deutschland Anklage erhoben. (Zum Artikel)

- Bochum trennt sich von Dutt

Der VfL Bochum trennt sich nun doch von Trainer Robin Dutt. Das geben die Westfalen am Montag bekannt. Zuvor gibt es Gespräche mit ihm und den Verantwortlichen. (Zum Artikel)

- Aue verpflichtet Meyer-Nachfolger

Zweitligist Erzgebirge Aue findet ein Nachfolger für den geschassten Trainer Daniel Meyer. Ein erfahrener Zweitliga-Trainer übernimmt das Team aus dem Erzgebirge. (Zum Artikel)

- Jatta: Auch KSC legt Protest ein

Erst der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg, jetzt auch der Karlsruher SC: Erneut legt ein Verein wegen HSV-Stürmer Jatta Protest gegen die Spielwertung ein. (Zum Artikel)

- DFB ermittelt gegen VfB-Coach

Nach seinem Spruch gegen Schiedsrichter Felix Zwayer, ermittelt der DFB-Kontrollausschuss gegen Tim Walter. Dieser sieht keine Schuld bei sich. (Zum Artikel)

- PSG mehrere Wochen ohne Sturm-Duo

Nach seiner Auswechslung im Ligaspiel von PSG gegen Toulouse wird Kylian Mbappé mehrere Wochen ausfallen. Auch Edinson Cavani muss pausieren. (Zum Artikel)

- Klopp denkt über Auszeit nach

Jürgen Klopp spricht über die Zeit nach dem FC Liverpool und kündigt eine Pause an. Ralf Rangnick lobt er in höchsten Tönen. Eine Super League kritisiert er. (Zum Artikel)

- Becker schwärmt von "Bad Boy"

Tennis-Legende Boris Becker schwärmt von "Bad Boy" Nick Kyrgios und kann sich eine Zusammenarbeit mit dem Australier vorstellen. Auch zu Zverev äußert er sich. (Zum Artikel)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel

Es ist noch früh in der Saison, aber für St. Pauli ist das Duell gegen die Störche schon fast ein Must-Win-Spiel. Die Hamburger sind mit zwei Niederlagen und einem Remis denkbar schlecht in die neue Spielzeit gestartet. Ein Erfolgserlebnis muss her ... (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Holstein Kiel ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- 3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern

Nach fünf Spielen finden sich die Roten Teufel auf einem Abstiegsplatz wieder. Damit sich das ändert, braucht es im Auswärtsspiel gegen Zwickau Zählbares (3. Liga: FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- US Open starten mit Kerber

Am Montag starten in New York die US Open. Mit Angelique Kerber (gegen Kristina Mladenovic aus Frankreich - ab 19 Uhr im LIVETICKER), Dominik Köpfer (gegen Jaume Munar aus Spanien - ab 20.15 Uhr im LIVETICKER), Philipp Kohlschreiber (gegen Lucas Pouille aus Frankreich - ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) und Laura Siegemund (gegen Magdalena Frech aus Polen) steigen vier Deutsche ein. Novak Djokovic und Roger Federer müssen ebenso ran wie Serena Williams, die im Topmatch des Tages auf ihre alte Rivalin Maria Sharapova trifft.

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Deutschland - Russland und Polen - Ukraine

Das dritte Spiel für die deutsche Nationalmannschaft - der dritte Sieg? In der Gruppe D wartet mit Russland aber ein starker Gegner (Volleyball-EM: Deutschland - Russland seit 17.25 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream). Am Abend stehen sich in der Gruppe B Polen und die Ukraine gegenüber. Auch dieses Spiel gibt es ab 20.25 Uhr LIVE im TV und im Stream.

Das Video-Schmankerl

Antoine Griezmann glänzt beim Sieg des FC Barcelona gegen Betis Sevilla mit einem sehenswerten Doppelpack - und sorgt mit kuriosem Glitzer-Jubel für Aufsehen.