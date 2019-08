Auch der Sonntag steht immer noch ganz im Zeichen des DFB-Pokals.

Eintracht Frankfurt hat nach der Europa League-Qualifikation gleich seinen nächsten Auftritt in einem Pokalwettbewerb. Dazu treffen Manchester United und der FC Chelsea zu ihrem Saisonauftakt in der Premier League aufeinander.

Im ICC holt sich Benfica Lissabon den Titel und DBB-Coach Henrik Rödl hat seine erste Kaderreduzierung für die WM vorgenommen.

In Zandvoort geht die heiße Motorsport-Action mit den ADAC-Serien in die zweite Runde.

Das ist passiert:

- DFB-Pokal: Bochum entgeht Blamage bei Fünftligist

Der VfL Bochum hat sich in die 2. Runde des DFB-Pokals gezittert. Der Zweitligist setzte sich beim Hessenligisten KSV Baunatal mit 3:2 durch und drehte dabei einen zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Hoffenheim siegt im Elfmeterschießen

Hoffenheim zieht mit Glück in die zweite Runde ein. Der VfL Bochum siegt dank eines Dreifach-Torschützen und trotz zwischenzeitlichen Rückstands beim KSV Baunatal. (Zum Bericht)

- Premier League: Spurs drehen Partie gegen Aufsteiger

Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur kam am Samstagabend gegen Aufsteiger Aston Villa nach 0:1-Rückstand noch zu einem 3:1-Erfolg. (Zum Bericht)

Leichtathletik: DLV-Team gibt Führung bei EM ab

Die deutschen Leichtathleten haben am zweiten Tag der Team-EM im polnischen Bydgoszcz die Führung an Frankreich (192,50 Punkte) verloren. Nach 22 von 40 Entscheidungen liegen die Titelverteidiger bei den dreitägigen Meisterschaften mit 169 Punkten auf Rang vier. (Zum Bericht)

- Niederlande: Stadion-Dach von Alkmaar eingestürzt

Das Stadion-Dach des AZ Alkmaar ist teilweise eingestürzt. Die Ursache des Unglücks sind wohl starke Windböen. Laut Medienberichten sind keine Personen im Stadion. (Zum Bericht)

- Rödl reduziert Team um zwei Spieler

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl streicht vor dem Testspiel gegen Schweden ein Duo aus seinem vorläufigen WM-Kader. Zwei weitere Spieler müssen noch weichen. (Zum Bericht)

- ICC: Benfica sichert sich den Titel

Benfica Lissabon sichert sich den Titel beim International Champions Cup und weist damit zahlreiche Topklubs in die Schranken. Der FC Bayern landet in den Top 5. (Zum Bericht)

- DFB-Pokal: Bremen siegt mit Pizarro-Rekord

Werder Bremen gewinnt im Weserstadion deutlich gegen Atlas Delmenhorst. Claudio Pizarro trifft nach seiner Einwechslung doppelt und stellt einen Rekord auf. (Zum Bericht)

Das passiert heute:

- DFB-Pokal, 1. Runde mit Frankfurt, Leipzig und Berlin

Im DFB-Pokal finden die nächsten Spiele in der 1. Runde statt. Insgesamt werden heute in zwölf Spielen die Aufsteiger in die nächste Runde gesucht. (DFB-Pokal, 1. Runde ab 15.30 Uhr im SPORT1-Konferenzticker). Unter anderem sind auch sechs Bundesligisten im Einsatz. Der 1. FC Union Berlin muss bei VfB Germania Halberstadt antreten. (DFB-Pokal, 1. Runde: VfB Halberstadt - 1. FC Union Berlin, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Stadtrivale Hertha BSC Berlin darf sich beim VfB Eichstätt beweisen. (DFB-Pokal, 1. Runde: VfB Eichstätt - Hertha BSC Berlin, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Nach dem erfolgreichen Auftritt in der Europa Leauge-Qualifikation beim FC Vaduz steht für Eintracht Frankfurt gleich der nächste Pokaleinsatz an. Die Hessen müssen zu SV Waldhof Mannheim. (DFB-Pokal, 1.Runde: SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) RB Leipzig hofft, sich beim VfL Osnabrück nicht zu blamieren. (DFB-Pokal, 1. Runde: VfL Osnabrück - RB Leipzig, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Aufsteiger SC Paderborn 07 hat nur eine kurze Reise vor sich. Zum SV Rödinghausen sind es gerade einmal gut 80 Kilometer. (DFB-Pokal, 1. Runde: SV Rödinghausen - SC Paderborn 07, ab 15.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) Als sechster Bundesligist ist der 1. FC Köln beim SV Wehen Wiesbaden gefordert. (DFB-Pokal, 1. Runde: SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln, ab 18.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Premier League: 1. Spieltag Manchester United gegen FC Chelsea

In der Premier League rollt seit diesem Wochenende wieder der Ball. Manchester United bekommt es direkt mit dem FC Chelsea zu tun. (Premier League, 1. Spieltag: Manchester United - FC Chelsea, ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Davor starten Leicester City gegen die Wolverhampton Wanderers (Premier League, 1. Spieltag: Leicester City - Wolverhampton Wanderers, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) und der FC Arsenal bei Newcastle United (Premier League, 1. Spieltag: Newcastle United - FC Arsenal, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) in die neue Saison.

- Tennis: Andrea Petkovic schlägt in Cincinnati auf

In der 2. Qualifikationsrunde für das WTA-Turnier in Cincinnati wird es für Andrea Petkovic ernst. Die 31-Jährige steigt gegen die Tunesierin Ons Jabeur in das Turnier ein. (WTA-Turnier Cincinnati: Andrea Petkovic - Ons Jabeur, ab 16.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie sehen:

- DFB-Pokal Pur

SPORT1 zeigt die Highlights der DFB-Pokalspiele vom Freitag und Samstag in DFB-Pokal Pur (ab 9 Uhr LIVE im TV und STREAM). Darunter den Sieg von Borussia Dortmund beim KFC Uerdingen und das Aus des FC Augsburg sowie des FSV Mainz 05.

- CHECK24 Doppelpass

Der CHECK24 Doppelpass geht in eine neue Saison. Gemeinsam mit Mainz-Trainer Sandro Schwarz analysiert die Expertenrunde (ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) die ersten Partien des DFB-Pokals.

- Motorsport LIVE

Die ADAC-Serien gehen am Sonntag in Zandvoort (ab 13 Uhr LIVE im TV und STREAM) in die nächste Runde. SPORT1 überträgt GT Masters, GT4, TCR Germany und Formel 4.

Fortuna Düsseldorf wird von Außenseiter Villingen in die Verlängerung gezwungen - dort erzielt Rouven Hennings den wohl spektakulärsten Treffer seiner Karriere.