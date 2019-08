Bereits Ende Juli begann die Saison für Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Quali, nun haben die Hessen auch ihr erstes Saisonspiel in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim erfolgreich bestritten.

Julius Thole und Clemens Wickler werden beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau kampflos Dritte, ein Lamborghini-Duo holt auf dem Nürburgring den Sieg im zweiten Lauf der ADAC GT Masters und Dennis Schröder führt die deutschen Basketballer zum nächsten Sieg.

Am Abend gibt Union Berlin gegen RB Leipzig seine Premiere in der Bundesliga. Atlético Madrid startet gegen den FC Getafe in die neue Saison.

Das ist passiert

- Coutinho in München gelandet

Philippe Coutinho ist in Deutschland angekommen. Der Bayern-Neuzugang landete am Sonntag Vormittag in der bayrischen Landeshauptstadt und wird dort im Laufe des Tages den Medizincheck absolvieren. Der 27-Jährige wird von den Münchnern zunächst für ein Jahr vom FC Barcelona ausgeliehen, anschließend hat der Verein eine Kaufoption. (Zum Bericht)

- Thole/Wickler holen Platz drei in Moskau

Die Beachvolleyball-Vizeweltmeister Julius Thole/Clemens Wickler haben nach dem verpassten Finale beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau kampflos den dritten Platz erreicht. Das brasilianische Duo Gustavo Albrecht Carvalhaes/Saymon Barbosa Santos sagte die Begegnung wegen einer Verletzung ab, das Ergebnis wurde mit 2:0 für die Athleten vom Eimsbütteler TV gewertet. (Zum Bericht)

- Lamborghini-Duo siegt am Nürburgring

Großer Jubel bei Lamborghini nach dem Sieg im zehnten Saisonrennen des ADAC GT Masters. Das Fahrer-Duo Rolf Ineichen (Schweiz) und Franck Perera (Frankreich) setzte sich nach einem Start-Ziel-Sieg beim zweiten Rennen auf dem Nürburgring durch. Zweiter wurde das Audi-Duo Klaus Bachler/Timo Bernhard, die Gesamtführenden Kelvin van der Linde und Patric Niederhauser kamen als Dritte ins Ziel. (Zum Bericht)

- KSC verpasst Tabellenspitze gegen Kiel

Der Karlsruher SC hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Der Aufsteiger kassierte bei Holstein Kiel mit 1:2 (1:1) seine erste Saisonniederlage und musste am dritten Spieltag Aufstiegsfavorit Hamburger SV die Tabellenführung überlassen. Lukas Grozurek (17.) brachte den KSC zunächst in Führung, doch Jae-Sung Lee (45./64.) drehte die Partie zugunsten der Gastgeber. (Zum Bericht)

- Dynamo holt erste Punkte der Saison - Sieg für Fürth

Dynamo Dresden hat beim 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Patrick Ebert brachte die Sachsen in der 68. Minute per Traumfreistoß in Führung, der erst vor wenigen Tagen verpflichtete schwedische Neuzugang Alexander Jeremejeff machte den Erfolg perfekt (82.). Denis Thomalla (89./FE) konnte nur noch verkürzen. Die SpVgg Greuther Fürth bezwang Jahn Regensburg dank eines Treffers von Julian Green (74.) mit 1:0. (Zum Bericht)

- Klosterhalfen knackt nächsten Rekord

Zwei Wochen nach ihrem Traumlauf von Berlin hat Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) den nächsten deutschen Rekord geknackt. Beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Birmingham lief die 22-Jährige die Meile in 4:21,11 Minuten und blieb damit 48 Hundertstelsekunden unter der alten Bestmarke von Ulrike Bruns (4:21,59 Minuten) aus dem Jahr 1985. (Zum Bericht)

- Schröder führt DBB-Team zum Sieg

Die deutschen Basketballer haben beim Supercup in Hamburg auch ihr drittes Spiel gewonnen und zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in China viel Schwung aufgenommen. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl besiegte WM-Teilnehmer Polen am Sonntag mit 92:84 (36:44). Dennis Schröder mit 33 Punkten und Daniel Theis mit 17 Zählern zeichneten sich als erfolgreichste Werfer aus. (Zum Bericht)

- Hintereggers Blitztor lässt Eintracht jubeln

Dank eines Blitztors ist Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim in die neue Saison gestartet und hat zugleich Gäste-Trainer Alfred Schreuder den Bundesliga-Einstand vermiest. Martin Hinteregger erzielte bereits nach 36 Sekunden das goldene Tor für die Hessen, der vermeintliche Ausgleich durch Dennis Geiger (41.) wurde nach Videobeweis annulliert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Union feiert Bundesliga-Premiere gegen Leipzig

Zum Abschluss des ersten Spieltags kommt es im Stadion an der Alten Försterei zu einem ganz besonderen Spiel. Denn dort tritt Aufsteiger Union Berlin zu seinem ersten Bundesligaspiel überhaupt gegen RB Leipzig an (Bundesliga: Union Berlin - RB Leipzig, ab 18 Uhr im LIVETICKER).

- Atlético startet gegen Getafe in Saison

Als Letzter der großen Drei in der spanischen La Liga steigt Atlético Madrid am Abend in die neue Spielzeit ein. Gegner im heimischen Wanda Metropolitano wird dann der FC Getafe sein (La Liga: Atlético Madrid - FC Getafe, ab 22 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

Highlights ohne Ende im ersten Real-Spiel der Saison: Gareth Bale und Toni Kroos glänzen, Luka Modric fliegt und Luka Jovic feiert sein Debüt in La Liga.