Eintracht Frankfurt feiert den Einzug in die Gruppenphase der Europa League. Am Mittag werden in Monaco die Gruppen mit der Eintracht, Wolfsburg und Gladbach ausgelost.

Bei den US Open haben Alexander Zverev und Andrea Petkovic die nächste Runde erreicht.

Das ist passiert

- Europa League: Eintracht Frankfurt zieht in Gruppenphase ein

Eintracht Frankfurt steht in der Gruppenphase der Europa League. In einem hitzigen Rückspiel samt zweier Platzverweise fahren die Hessen einen klaren Sieg ein. (Zum Bericht)

- Virgil van Dijk ist Europas Fußballer des Jahres

Virgil van Dijk hat Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ausgestochen und ist erstmals Europas Fußballer des Jahres. Damit tritt er in die Fußstapfen von Fabio Cannavaro. (Zum Bericht)

- Offiziell: Hoeneß macht als Bayern-Präsident Schluss

Lange wurde es bereits gemutmaßt, jetzt ist es auch offiziell. Uli Hoeneß gibt nach knapp 40 Jahren als Funktionär beim FC Bayern München seine Ämter auf. (Zum Bericht)

- US Open: Petkovic schlägt Kvitova

Andrea Petkovic gelingt bei den US Open eine kleine Überraschung. Nach dem Sieg gegen Petra Kvitova steht die Deutsche in der dritten Runde in Flushing Meadows. (Zum Bericht)

- US Open: Zverev kämpft sich in Runde drei

Alexander Zverev erreicht durch einen Sieg gegen Frances Tiafoe die dritte Runde der US Open. Jan-Lennard Struff scheitert dagegen, er ist gegen John Isner chancenlos. (Zum Bericht)

- CHL: Augsburg und München siegen

Die Augsburger Panther starten mit einem Krimi-Sieg gegen Lulea Hockey ins Abenteuer CHL. Auch der EHC Red Bull München gibt sich zum Auftakt keine Blöße. (Zum Bericht)

- HBL: Flensburg besiegt Löwen

Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt auch das zweite Saisonspiel der HBL. Gegen die Rhein-Neckar Löwen hat das Team von Maik Machulla allerdings jede Menge Arbeit. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EL-Auslosung mit Frankfurt, Mönchengladbach und Co.

Am Mittag wird die Gruppenphase der Europa League ausgelost. Auf wen trifft der Eintracht Frankfurt? Wen bekommt Borussia Mönchengladbach zugelost? Und welche Brocken warten auf den VfL Wolfsburg?

2. Bundesliga: Nürnberg will oben angreifen

In der 2. Bundesliga will der 1. FC Nürnberg den nächsten Sieg. Die Franken treffen auf den 1. FC Heidenheim. (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim, 18.30 Uhr im LIVETICKER) Zudem empfängt der SV Sandhausen den SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: SV Sandhausen - SV Darmstadt 98 im LIVETICKER)

- Bundesliga: Gladbach gegen Leipzig

(Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- US Open: Favoriten gefordert

Etliche Favoriten kämpfen bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Serena Williams ist um 17 Uhr gegen Karolina Muchova gefordert (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Serena Williams - Karolina Muchova). Bei den Herren will Roger Federer will gegen Daniel Evans ins Achtelfinale einziehen (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Roger Federer - Daniel Evans) und auch Novak Djokovic ist gegen Denis Kudla gefordert. (US Open, 3. Runde im LIVETICKER von SPORT1: Novak Djokovic - Denis Kudla)

- Formel 1: Freies Training in Spa

Die Königsklasse des Motorsports ist aus der Sommerpause zurück. Beim traditionsreichen Großen Preis von Belgien in Spa ist wieder jede Menge Action geboten. SPORT1 begleitet das freie Training ab 11 Uhr im LIVETICKER.

Egal was er abseits des Platzes veranstaltet - auf dem Feld liefert Zlatan Ibrahimovic einfach immer. Hier seine besten Szenen aus der MLS.