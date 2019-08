Eintracht Frankfurt besiegt den FC Vaduz auch im Rückspiel und trifft in der Europa-League-Qualifikation nun auf auf Racing Straßburg.

Der FC Bayern eröffnet mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die 57. Bundesliga-Saison.

Das ist passiert

- Verbandspräsident kritisiert DFB

Hermann Winkler, Präsident des Sächsischen Verbandes, hat die Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für ihren einstimmigen Vorschlag von Fritz Keller als neuen DFB-Präsidenten kritisiert. (Zum Bericht)

- Messi fehlt Barca bei Ligastart

Lionel Messi fehlt dem FC Barcelona zum Saisonauftakt. Der Argentinier muss wegen einer Wadenzerrung auf das Eröffnungsspiel am Freitag verzichten. (Zum Bericht)

- Drama um Lakers-Star

Verletzungs-Schock bei den Los Angeles Lakers! DeMarcus Cousins zog bei einem privaten Workout einen Kreuzbandriss zu und wird den Lakers sehr lange fehlen. (Zum Bericht)

- ATP mit Hammer-Strafe gegen Kyrgios

Nick Kyrgios hat einmal mehr für negative Schlagzeilen gesorgt. Beim ATP-Masters in Cincinnati musste der Australier nicht nur in der zweiten Runde die Segel streichen, sondern rastete im Match gegen Karen Khachanov auch völlig aus. Dafür wurde er hart bestraft. (Zum Bericht)

- Schürrle ballert Spartak in Playoffs

André Schürrle hat nach einer starken Vorstellung mit Spartak Moskau in der Europa League die Playoffs erreicht. (Zum Bericht)

- Eintracht zieht in Playoffs ein

Selten glanzvoll, aber weiter erfolgreich: Auch mit der "zweiten Garde" hat Eintracht Frankfurt den Siegeszug durch Europa fortgesetzt und sich für die Wochen der Wahrheit gewappnet. (Zum Bericht)

- Federer fliegt überraschend raus

Roger Federer ist überraschend beim ATP-Turnier in Cincinnati im Achtelfinale an einem Russen gescheitert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Liga: HSV - Bochum, Sandhausen - Nürnberg

Zum Auftakt des 3. Spieltags der 2. Bundesliga sind mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg zwei Aufstiegskandidaten gefordert.

Der HSV empfängt den VfL Bochum (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), Nürnberg ist bei Sandhausen zu Gast (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC

Im Supercup setzte es für den FC Bayern München im ersten Pflichtspiel der Saison 2019/20 die erste Niederlage. Gegen Borussia Dortmund verlor der deutsche Rekordmeister mit 0:2. Im zweiten Pflichtspiel gewannen die Münchner im Pokal in Cottbus mit 3:1.

Jetzt geht es für die Kovac-Truppe auch in der Bundesliga los. In der Allianz Arena empfangen die Münchner die unangenehm zu bespielenden Berliner (Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- La Liga: Athletic Bilbao - FC Barcelona

In La Liga eröffnen der FC Barcelona und Athletic Bilbao die Saison. (La Liga: Athletic Bilbao - FC Barcelona, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Tennis LIVE: WTA-Turnier aus Cincinnati

Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 3. Spieltag

Video-Schmankerl

Lucien Favre steht auf der Pressekonferenz vor dem Liga-Auftakt gegen den FC Augsburg Rede und Antwort. Nur die letzte Frage gibt er lieber an Sportdirektor Michael Zorc ab.