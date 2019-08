Am Abend eröffnet der FC Bayern München mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die 57. Bundesliga-Saison.

Nach dem missglückten Pflichtspiel-Auftakt im Supercup will der Rekordmeister gegen Hertha BSC Berlin nun mit einem Sieg in die Saison gehen, muss dabei aber verletzungsbedingt auf Leon Goretzka verzichten.

Für den Frankfurter Marco Russ ist die Saison nach einer Achillessehnenverletzung aber wohl schon beendet. Ebenfalls vom Verletzungspech verfolgt ist der FC Liverpool auf der Torwart-Position.

In der 2. Bundesliga sind mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg gleich zwei ehemalige Bundesligisten im Einsatz. Andy Murray verzichtet jedoch bei den US Open auf seine Teilnahme.

Das ist passiert

- Bittere Klarheit bei Frankfurts Russ

Was gestern noch eine schlimme Vermutung war, erwies sich heute als bittere Realität. Eintracht Frankfurt muss unmittelbar vor dem Saisonstart den langen Ausfall von Marco Russ wegstecken. Trainer Adi Hütter bestätigte nach dem 1:0 (1:0) in der 3. Qualifikationsrunde der Eruopa League gegen den FC Vaduz den zuvor befürchteten Achillessehnenriss. (Zum Bericht)

- NASCAR-Star überlebt Flugzeug-Absturz

Einen großen Schutzengel hatte der ehemalige Nascar-Champion Dale Earnhardt jr. bei einer Bruchlandung mit einem Kleinflugzeug. Der 44 Jahre alte US-Amerikaner, der insgesamt 23 Siege in der populären Rennserie Nascar erzielte, blieb wie auch seine Ehefrau Amy und die 15 Jahre alte Tochter Isla bei der unsanften Landung nahe der Rennstrecke in Bristol Motor Speedway im Osten Tennessees ohne schwerwiegende Verletzungen. (Zum Bericht)

- Liverpool-Torwart von Flitzer verletzt

Jürgen Klopp muss im kommenden Ligaspiel am Samstag beim FC Southampton möglicherweise auf seinen Elfmeter-Held aus dem europäischen Supercup verzichten. Adrián, der am vergangenen Mittwoch gegen den FC Chelsea den entscheidenden Elfmeter hielt, laboriert an einem geschwollenem Knöchel. Der Spanier erlitt die Verletzung erst nach dem Abpfiff, als er versehentlich von einem Flitzer getreten worden war. (Zum Bericht)

- Tite beruft Neymar für US-Tour

Neymar ist trotz des anhaltenden Transferpokers für die Länderspiele der brasilianischen Nationalmannschaft Anfang September in den USA berufen worden. Laut Nationaltrainer Tite habe ihm der 27-Jährige am Telefon bestätigt: "Ich bin gelassen. Ich weiß, dass alles eingeleitet ist. Jetzt warte ich auf eine Entscheidung von PSG. (Zum Bericht)

- FIFA-19-Weltmeister verlässt Bremen

Nationalspieler Mohammed "MoAuba" Harkous und Fußball-Bundesligist Werder Bremen gehen in Zukunft getrennte Wege. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde der Vertrag mit dem Weltmeister der Fußball-Simulation FIFA 19 nicht verlängert. Harkous hatte vor zwei Wochen völlig überraschend als erster Deutscher überhaupt den FIFA eWorld Cup in London gewonnen. (Zum Bericht)

- Erfolg für Ludwig/Kozuch in Moskau

Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch haben beim Vier-Sterne-Turnier in Moskau nach einem Sieg im deutschen Duell das Achtelfinale erreicht. Die Hamburgerinnen setzten sich in der ersten K.o.-Runde mit 2:0 (21:16, 22:20) gegen Sandra Ittlinger/Chantal Laboureur (München/Friedrichshafen) durch und treffen nun auf die Italienerinnen Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth. (Zum Bericht)

- Darts: Heta blamiert Wade erneut

Damon Heta hat seinen sensationellen Siegeszug auf der Darts World Series fortgesetzt. Wie schon bei seinem sensationellen Triumph beim Brisbane Darts Masters am vergangenen Wochenende bezwang der Australier den klar favorisierten James Wade. Dagegen zeigte Altmeister Raymond van Barneveld, dass er es immer noch drauf hat. (Zum Bericht)

- Sulzer nach Tumor-Diagnose operiert

Eine Woche nach der Schocknachricht über seine Tumorerkrankung ist der ehemalige Nationalspieler Alexander Sulzer am Donnerstag an der Halswirbelsäule operiert worden. Über den "erfolgreichen" Eingriff informierte sein Klub Düsseldorfer EG am Freitag, ohne weitere Angaben zu machen. (Zum Bericht)

- Murray verzichtet doch auf US Open

Andy Murray wird nun doch nicht bei den US Open antreten. Der 32-Jährige hatte für das letzte Grand Slam des Jahres ab dem 26. August in New York eigentlich seine Teilnahme am Doppel und im Mixed geplant. Doch der zweimalige Olympiasieger hat umgeplant. Murray tritt nun in der kommenden Woche beim ATP-Turnier in Winston-Salem/North Carolina an - im Einzel. (Zum Bericht)

- Goretzka fehlt Bayern gegen Hertha

Leon Goretzka fehlt dem FC Bayern kurzfristig im Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC. Von seinem Ausfall könnte vor allem Thomas Müller profitieren. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Liga: HSV - Bochum, Sandhausen - Nürnberg

Zum Auftakt des 3. Spieltags der 2. Bundesliga sind mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Nürnberg zwei Aufstiegskandidaten gefordert. Der HSV empfängt den VfL Bochum (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), Nürnberg ist bei Sandhausen zu Gast (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bayern empfängt Hertha zum Saisonstart

Im Supercup setzte es für den FC Bayern München im ersten Pflichtspiel der Saison 2019/20 die erste Niederlage. Gegen Borussia Dortmund verlor der deutsche Rekordmeister mit 0:2. Im zweiten Pflichtspiel gewannen die Münchner im Pokal in Cottbus mit 3:1. Jetzt geht es für die Kovac-Truppe auch in der Bundesliga los. In der Allianz Arena empfangen die Münchner die Hertha aus Berlin (Bundesliga: FC Bayern - Hertha BSC, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

- La Liga: Athletic Bilbao - FC Barcelona

In La Liga eröffnen der FC Barcelona und Athletic Bilbao die Saison (La Liga: Athletic Bilbao - FC Barcelona, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). Zuletzt verlor Barca vor fast sechs Jahren ein Ligaspiel gegen die Basken, in der letzten Saison trennte man sich zweimal unentschieden.

Das müssen Sie sehen

- Tennis LIVE: WTA-Turnier aus Cincinnati

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 3. Spieltag

Video-Schmankerl

Schlimm genug, dass sich Alisson schon am 1. Spieltag verletzt hat. Doch für Liverpool kommt es noch dicker: Ein Fan grätscht Keeper Adrian um und bringt Jürgen Klopp zum kochen.

Goretzka fehlt Bayern gegen Hertha