Das Wochenende ist gerade erst vorbei, da warten auf die Freunde des runden Leders bereits die nächsten Leckerbissen.

In der Premier League ist Manchester United nach dem furiosen Auftaktsieg gegen den FC Chelsea bei den Wolverhampton Wanderers zu Gast, Darmstadt 98 will gegen den VfL Osnabrück seine weiße Weste wahren und in der 3. Liga kommt es zu einem Bruderduell.

Bereits gestern Abend wurde im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Dort bekommt es der BVB mit Gladbach zu tun, der FC Bayern muss zum VfL Bochum.

Das ist passiert

- Hammerlos für BVB, FC Bayern muss nach Bochum

Borussia Dortmund trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals Ende Oktober auf Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Titelverteidiger FC Bayern München muss hingegen zu Zweitligist VfL Bochum, Schalke 04 spielt gegen Arminia Bielefeld. (Zum Bericht)

- Tennis: Djokovic-Bezwinger feiert Premiere

Der Russe Daniil Medvedev holt sich seinen ersten Masters-Titel, nachdem er im Halbfinale Novak Djokovic ausschaltet. Zuvor setzt er eine unglaubliche Serie fort.(Zum Bericht)

- NFL: Saints jubeln in letzter Minute

In der NFL-Preseason profitieren die New Orleans Saints gegen die Chargers von einem Rookie-Patzer. Derweil gelingt den Seattle Seahawks ein Mega-Touchdown. (Zum Bericht)

- Chelsea stolpert über Leicester

Eine Woche nach der krachenden 0:4-Auftaktniederlage bei Manchester United, hat der FC Chelsea den ersten Saisonsieg erneut verpasst. Das Team von Trainer Frank Lampard kam gegen Leicester City nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Mason Mount brachte die Gastgeber früh in Führung (7.), Wilfred Ndidi gelang in der 67. Minute der Ausgleich. (Zum Bericht)

- Kiel und Flensburg geben sich keine Blöße

Titelverteidiger THW Kiel ist souverän in das Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen. Die Zebras hatte im Endspiel des Final-Four-Turniers in der ersten Pokalrunde beim 39:23 (24:12) gegen TV Emsdetten keine Probleme. Auch Meister SG Flensburg-Handewitt steht nach einem 30:14-Erfolg beim VfL Lübeck-Schwartau in der nächsten Runde. (Zum Bericht)

- RB deklassiert Union bei Bundesliga-Premiere

RB Leipzig hat Union Berlin mit einer bärenstarken Vorstellung das Debüt in der Bundesliga gründlich verdorben. Die Sachsen setzten sich bei der Premiere von Julian Nagelsmann auf der RB-Bank mit 4:0 durch. Die Tore erzielten Marcel Halstenberg (16.), Marcel Sabitzer (31.), Timo Werner (42.) und Christopher Nkunku (69.). (Zum Bericht)

- PSG kassiert ersten Pleite - Neymar fehlt

Ohne den wechselwilligen Superstar Neymar hat Titelverteidiger Paris St. Germain in der französischen Ligue 1 den ersten Rückschlag kassiert und dem 1:2 (1:1) die erste Saisonpleite kassiert. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bruderduell bei Halle gegen FC Bayern II

Am 5. Spieltag kommt es in der 3. Liga zum Duell zwischen dem Halleschen FC und der Zweitvertretung des FC Bayern München (3. Liga: Hallescher FC - FC Bayern München II, ab 19 Uhr im LIVETICKER). Besonderes Augenmerk gilt dabei dem Aufeinandertreffen der Brüder Sebastian (HFC) und Lars Lukas Mai (FCB).

- Darmstadt will weiße Weste wahren

Vier Punkte aus zwei Spielen - so lautet die bisherige Bilanz des SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga. Zum Abschluss des 3. Spieltags wollen die Lilien ihre Erfolgsserie mit einem Sieg gegen Aufsteiger VfL Osnabrück (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - SV Darmstadt 98, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) weiter ausbauen.

- Manchester United bei Wolverhampton gefordert

Nach dem 4:0-Sieg gegen den FC Chelsea zum Auftakt der Premier League steht für Manchester United das nächste schwere Spiel auf dem Programm. Denn in der Vorsaison gingen die beiden Auswärtsspiele beim heutigen Gegner Wolverhampton Wanderers (Premier League: Wolverhampton Wanderers - Manchester United, ab 21 Uhr im LIVETICKER) jeweils verloren.

Das müssen Sie heute sehen

Noch steht die offizielle Bestätigung des Coutinho-Deals aus. Doch die Bayern-Fans sind bezüglich des Neuzugangs gespalten.