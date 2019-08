Der FC Bayern verpflichtet Ivan Perisic, doch zum Bundesliga-Auftakt gegen Hertha BSC gibt es ein Problem. Er wird gesperrt fehlen.

Angelique Kerber sucht vor dem Start der US Open derweil noch immer nach ihrer Form. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin kassiert die zweite Auftaktniederlage in Folge.

Das ist passiert

- FC Bayern: Perisic zwar da - aber gesperrt

Der FC Bayern München wird beim Bundesligastart gegen Hertha BSC auf seinen Neuzugang Ivan Perisic verzichten müssen. Der Kroate ist fit, spielen darf er aber dennoch nicht. (Zum Bericht)

- Watzke hält Hummels-Rückkehr ins DFB für möglich

Mats Hummels hat das Thema DFB-Team auch ein halbes Jahr nach seiner Ausbootung durch Bundestrainer Löw noch nicht abgehakt. BVB-Geschäftsführer Watzke pflichtet ihm bei. (Zum Bericht)

- ManCity entgeht Transfersperre

Der englische Meister Manchester City ist einem drohenden Transferverbot wegen der Verpflichtung minderjähriger Spieler noch einmal entgangen, wird aber anders bestraft. (Zum Bericht)

- Fortuna Düsseldorf gelingt Generalprobe

Das Team von Trainer-Oldie Friedhelm Funkel hat nach dem mühevollen Pokaltriumph beim Oberligisten FC Villingen (3:1 n.V.) einen lockeren Testspielsieg gefeiert. (Zum Bericht)

- Wagner kritisiert 50+1-Regel

Der neue Schalke-Trainer David Wagner hat die 50+1-Regel im deutschen Fußball kritisch hinterfragt. In Deutschland sei es derzeit so, dass die Kluft zwischen den Vereinen an der Spitze und allen anderen immer größer werde. (Zum Bericht)

- Ajax zieht in die CL-Playoffs ein

Ajax Amsterdam musste sich strecken, um die nächste-Quali-Runde zu überstehen. Der Underdog aus Linz schafft das Wunder und auch Thomas Doll feiert ein Traumdebüt bei APOEL Nikosia. (Zum Bericht)

- Kerber-Krise hält an: Erstrunden-Aus in Cincinnati

Zwei Wochen vor dem Start der US Open hat Angelique Kerber eine weitere große Enttäuschung erlebt. Nach zwei Erstrunden-Aus innerhalb einer Woche sucht die Kielerin weiter nach ihrer Form. Auch Julia Görges unterliegt. (Zum Bericht)

- US Open: Kein Comeback von del Potro

Für Tennisspieler Juan Martin del Potro kommt nach seinem Bruch der rechten Kniescheibe ein Start beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York zu früh. (Zum Bericht)

- NFL: Patriots beenden Experiment

Die New England Patriots haben Danny Etling auf die Waiver-Liste gesetzt, um einen Platz im 53er-Kader für den von den Atlanta Falcons getradeten Eric Saubert zu schaffen. Damit endet ein spannendes Experiment des NFL-Champions: Der 25-jährige Etling sollte vom Quarterback zum Wide Receiver umgeschult werden und außerdem in den Special Teams aushelfen. (Zum Bericht)

- NFL: Brown scheitert mit Helm-Beschwerde

Die Posse um Star-Receiver Antonio Brown von den Oakland Raiders und seine bevorzugte Helmwahl hat offenbar ein Ende gefunden. Wie ESPN berichtet, ist Brown mit seiner Beschwerde gescheitert. Auf Instagram kündigte Brown an, bald wieder Teil des Teams zu sein. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- UEFA-Supercup in Istanbul: FC Liverpool - FC Chelsea

Für den Champions-League-Sieger FC Liverpool ist es bereits die zweite Chance auf einen Titel in dieser noch sehr jungen Saison. Im Community Shield unterlag das Klopp-Team aber Manchester City. Läuft's jetzt beim "Battle of Britain" gegen Europa-League-Sieger Chelsea besser? (UEFA Super Cup: FC Liverpool - FC Chelsea ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- ATP-Masters in Cincinnati: Zverev und Struff gefordert

Während es für Angelique Kerber in Cincinnati überhaupt nicht gut lief, hat Jan-Lennard Struff am Mittwoch die Möglichkeit, beim ATP-Masters in die nächste Runde einzuziehen. In seinem Zweitrunden-Match trifft er auf den griechischen Youngster Stefanos Tsitsipas., Alexander Zverev muss anschließend gegen Miomir Kecmanovic antreten (ATP-Masters in Cincinnati ab 17 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

Das Video-Schmankerl

Real Madrids neuer 60-Millionen-Mann Luka Jovic zeigt im Training eine spektakuläre Flugeinlage. Per Fallrückzieher befördert der Serbe den Ball sehenswert ins Netz.