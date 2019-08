Angelique Kerber erlebt mit dem Erstrundenaus bei den US Open einen neuen Tiefpunkt.

Roger Federer bezwingt mit Mühe einen Qualifikanten, Serena Williams fertigt Maria Sharapova im Star-Duell ab.

Der FC St. Pauli feiert in der 2. Bundesliga seinen ersten Saisonsieg. Die deutschen Volleyballerinnen setzen auch gegen Mitfavorit Russland überraschend ihren Siegeszug bei der WM fort und können dank Schützenhilfe der Slowakei bereits für das Achtelfinale planen.

Anzeige

Im Duell mit dem Co-Gastgeber geht es für die "Schmetterlinge" bereits am Dienstag um den Gruppensieg. Bei den US Open greift Alexander Zverev ins Geschehen ein.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- US Open: Kerber scheitert an Auftakthürde

Die kriselnde deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber ist bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 31-Jährige verlor am Montag gegen die Französin Kristina Mladenovic mit 5:7, 6:0 und 4:6. (Zum Artikel)

- US Open: Williams fertigt Sharapova ab

Serena Williams hat das mit Spannung erwartete Auftaktduell mit der früheren Weltranglistenersten Maria Scharapowa klar für sich entschieden. Der US-Superstar gewann in nur 58 Minuten mit 6:1, 6:1. (Zum Artikel)

- US Open: Federer mit Mühe

Der Schweizer Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer musste gleich den Startsatz gegen den frechen indischen Qualifikanten Sumit Nagal (Nummer 190 der Welt) abgeben, gewann nach 2:29 Stunden aber 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Novak Djokovic kam souverän weiter. (Zum Artikel)

- 2. Bundesliga: St. Pauli holt ersten Saisonsieg

Der FC St. Pauli kann in der 2. Fußball-Bundesliga doch noch gewinnen. Das Team von Trainer Jos Luhukay schlug zum Abschluss des vierten Spieltags den Nordrivalen Holstein Kiel mit 2:1 und schob sich mit vier Punkten an den Schleswig-Holsteinern vorbei ins untere Mittelfeld der Tabelle.(Zum Artikel)

- Volleyball-EM: Deutschland nach Coup im Achtelfinale

Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der EM für eine große Überraschung gesorgt und stehen vor dem Einzug ins Achtelfinale. Dank einer überragenden Leistung bezwang die Auswahl von Bundestrainer Felix Koslowski Rekordeuropameister Russland in Bratislava nach einem Fünf-Satz-Krimi 3:2 und zog dank Schützenhilfe von Co-Gastgeber Slowakei vorzeitig ins Achtelfinale ein. (Zum Artikel)

- Serie A: Lukaku feiert Traumdebüt für Inter Mailand

Romelu Lukaku hat bei seinem Debüt für Inter Mailand in der Serie A gleich sein erstes Tor erzielt. Der Neuzugang von Manchester United traf beim 4:0 (2:0)-Sieg gegen Aufsteiger US Lecce nach einer Stunde per Abstauber. (Zum Artikel)

Das passiert heute

- Zverev schlägt bei US Open auf

Am zweiten Tag der US Open startet Topspieler Alexander Zverev in das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Zum Auftakt trifft der Weltranglistensechste auf Radu Albot aus Moldau (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem greift auch Jan-Lennard Struff gegen den Norweger Casper Ruud (ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) ins Geschehen ein. Zudem trifft Cedrik-Marcel Stebe auf Filip Krajinovic (ab 19 Uhr im LIVETICKER) und Tobias Kamke auf Fernando Verdasco (ab 18.15 Uhr im LIVETICKER).

Bei den Damen sind Julia Görges (gegen Natalia Wichljanzewa - ab 17 Uhr im LIVETICKER), Andrea Petkovic (gegen Mihaela Buzarnescu - ab 17 Uhr im LIVETICKER) und Tatjana Maria (gegen Kaia Kanepi - ab 19 Uhr im LIVETICKER) gefordert.

- Playoffs zur Champions League

Marko Marin kämpft mit Roter Stern Belgrad im Playoff-Rückspiel gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern (Hinspiel: 2:2) um den Einzug in die Gruppenphase der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die weiteren Partien lauten Rosenborg Trondheim gegen Dinamo Zagreb (0:2) und FK Krasnodar gegen Olympiakos Piräus (0:4).

- Olympique Lyon winkt Tabellenführung

In der französischen Ligue 1 kann Olympique Lyon mit einem Sieg beim Montpellier HSC die Tabellenführung übernehmen (ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Deutschland - Slowakei

Drei Spiele, drei Siege - so lautete die makellose Bilanz der deutschen Volleyballerinnen. Nach dem Coup gegen Mitfavorit Russland und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski gegen Co-Gastgeber Slowakei (Volleyball-EM: Deutschland - Slowakei ab 19.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und im Stream) um wichtige Punkte im Kampf um den Gruppensieg.

- Magenta Sport: Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format Magenta Sport: Arena berichtet SPORT1 ab 19 Uhr LIVE im TV über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben.

- SPORT1 News live

SPORT1 News live präsentiert ab 22.30 Uhr LIVE im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

Das Video-Schmankerl

Dem DVV-Team glückt bei der EM der erste große Coup. Die Schmetterlinge ringen Mitfavorit Russland in einem Tie-Break-Krimi nieder und holen den dritten Sieg.