Borussia Dortmund blamiert sich bei Aufsteiger Union Berlin und büßt die Tabellenführung ein. Die Motorsport-Welt trauert um den Formel-2-Piloten Anthoine Hubert.

Bei der Basketball-WM greift Deutschland gegen Frankreich ins Geschehen ein. Dominik Köpfer will bei den US Open gegen Daniil Medwedew für die nächste Überraschung sorgen.

Das ist passiert

- Union Berlin düpiert BVB

Union Berlin schlägt dank einer couragierten Leistung Vizemeister BVB und feiert den ersten Bundesliga-Sieg überhaupt. Marius Bülter erzielt einen Doppelpack. (Zum Bericht)

- Eigentor besiegelt Napoli-Pleite bei Juve

Wahnsinn in Turin: Der SSC Neapel holt einen 0:3-Rückstand gegen Juventus auf. Am Ende feiern die Gastgeber dank eines Eigentores in der Nachspielzeit. (Zum Bericht)

- Liverpool zurück an der Spitze

Perfekter Saisonstart für Jürgen Klopp und seine Reds. Der FC Liverpool schlägt Burnley und ist weiter Spitzenreiter in der Premier League. (Zum Bericht)

- Teenie trifft - Barca verspielt Sieg

Das erste Tor von "Wunderkind" Ansu Fati hat dem spanischen Meister FC Barcelona nicht zum zweiten Saisonsieg in der heimischen La Liga gereicht. (Zum Bericht)

- Zverev im US-Open-Achtelfinale

Alexander Zverev steht erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale der US Open. Gegen den Slowenen Aljaz Bedene gewinnt er in vier engen Sätzen. (Zum Bericht)

- Görges bärenstark - Petkovic raus

Nach einer souveränen Leistung gegen Kiki Bertens steht Julia Görges bei den US Open im Achtelfinale. Andrea Petkovic verabschiedet sich gegen eine Belgierin. (Zum Bericht)

- Formel-2-Pilot nach Unfall gestorben

Bei der Formel 2 kommt es im Rennen in Spa zu einem schrecklichen Unfall. Ein Franzose kommt bei dem Unfall ums Leben. Mick Schumacher ist nicht beteiligt. (Zum Bericht)

- München und Augsburg weiter siegreich

Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther siegen weiter. Während München einen Heimsieg gegen Banska Bystrica feiert, erlebt der AEV einen Krimi. (Zum Bericht)

- Kiel verliert Finale gegen Barcelona

Trotz Halbzeitführung verliert der THW Kiel das Finale der Klub-WM gegen den FC Barcelona. Platz drei geht an den Champions-League-Sieger HC Vardar Skopje. (Zum Bericht)

- Kyrgios scheitert überraschend an Youngster

Tennis-Bad-Boy Nick Kyrgios musste bei den US Open überraschend die Segel streichen. Der Australier unterlag in der dritten Runde dem 21-jährigen Andrey Rublev 6:7, 6:7, 3:6. (Zum Bericht) Auch für Tennis-Wunderkind Cori Gauff sind die US Open gelaufen. Die 15-Jährige unterlag Titelverteidigerin Naomi Osaka. (Zum Bericht)

- Saison aus für St. Brown

Für Deutschlands größte Football-Hoffnung Equanimeous St. Brown ist die NFL-Saison bereits vorzeitig beendet. Der Wide Receiver wurde von den Green Bay Packers im Rahmen der Kaderbekanntgabe auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt, nachdem sich der 22-Jährige in einem Vorbereitungsspiel gegen die Oakland Raiders eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hatte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- 2. Bundesliga: HSV fordert Absteiger Hannover

Im Nordduell zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 dürfte der Fall Bakery Jatta weiter die Schlagzeilen bestimmen. Auch sportlich hat das Nordduell Brisanz: Der HSV ist mit zehn Punkten aus vier Spielen stark gestartet, Absteiger Hannover steht erst bei fünf Zählern (2. Liga: Hamburger SV - Hannover 96 ab 13.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem gibt Dirk Schuster bei Holstein Kiel sein Debüt als neuer Trainer von Erzgebirge Aue (2. Liga: Holstein Kiel - Erzgebirge Aue ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) und im Aufsteigerduell empfängt der VfL Osnabrück den Karlsruher SC (2. Liga: VfL Osnabrück - Karlsruher SC ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

- Bundesliga: Frankfurt wieder im Bundesliga-Alltag

Bei Eintracht Frankfurt herrscht wieder die große Euphorie. Nach der glanzvollen Saison in der vergangenen Spielzeit haben sich die Hessen auch in diesem Jahr wieder für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Diese Euphorie wollen die Hessen nun in das kommende Bundesliga-Match gegen Fortuna Düsseldorf mitnehmen (Bundesliga, 3. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER). Zuvor bereits muss der FC Augsburg bei Werder Bremen ran (Bundesliga, 3. Spieltag: SV Werder Bremen - FC Augsburg, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER).

- Basketball-WM: DBB-Team startet gegen Frankreich

Die WM in China beginnt für die deutschen Basketballer mit einem Schlüsselspiel. Ein Sieg gegen Frankreich wäre für den weiteren Turnierverlauf äußerst wertvoll (Basketball-WM: Deutschland - Frankreich ab 14.30 Uhr im LIVETICKER).

- US Open: Setzt Köpfer Märchen fort?

Dominik Köpfer ist bislang die große Überraschung bei den US Open in New York. Nach seinem hervorragenden Auftritt in der dritten Runde gegen den klar favorisierten Nikoloz Basilashvili spielt der deutsche Tennisprofi nun gegen Cincinnati-Sieger Daniil Medwedew um den Einzug ins Viertelfinale (US Open, ab 23 Uhr, Achtelfinale im LIVETICKER von SPORT1: Dominik Köpfer - Daniil Medwedew).

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass mit Stoiber und Wagner

Die Pleite von Borussia Dortmund bei Union Berlin sowie die Gala vom FC Bayern gegen den FSV Mainz 05 dürften genug Gesprächsstoff für Deutschlands beliebtesten Fußball-Talk bieten. Zu Gast sind Dr. Edmund Stoiber, Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München, Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner, SPORT1-Experte Stefan Effenberg, Reiner Calmund (Manager-Legende von Bayer Leverkusen) und SPORT1.de-Chefreporter Florian Plettenberg (CHECK24 Doppelpass auf SPORT1 ab 11 Uhr LIVE im Free-TV und im Stream).

- Volleyball Live: Deutschland - Slowenien

Nach Siegen über die Schweiz, Spanien, Mitfavorit Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland stehen die deutschen Volleyball-Damen als ungeschlagener Gruppensieger im Achtelfinale der Volleyball-EM. Zum Auftakt der K.o.-Runde treffen die Schmetterlinge auf Außenseiter Slowenien (LIVE ab 17.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und im STREAM). Bereits zuvor überträgt SPORT1 das Achtelfinale zwischen Russland und Belgien ab 15.25 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga - 5. Spieltag

Nichts als Highlights: Die Sendung fasst am Freitag- und Sonntagabend die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen - ab 20.00 Uhr im Free-TV auf SPORT.

Das Video-Schmankerl

Ansu Fati schreibt Barca-Geschichte: Gegen Osasuna wird der 16-Jährige zum jüngsten Liga-Torschützen des Vereins. Als Joker trifft das Juwel per Kopf.