Die deutschen Pistolenschützen zeigen sich gut zehn Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio bei der Europameisterschaft in Bologna bereits in guter Frühform.

Monika Karsch, Olympiazweite von Rio, sicherte sich mit der Sportpistole die Goldmedaille und verteidigte damit ihren Titel von 2017 erfolgreich. Schnellfeuerpistolen-Olympiasieger Christian Reitz musste sich mit seiner Paradewaffe nur dem Italiener Riccardo Mazzetti geschlagen geben und schnappte sich mit Silber bereits seine dritte Medaille der Titelkämpfe.

Die beiden deutschen Vorzeigeschützen führten zudem ihre Mannschaften aufs Podest. Karsch gewann mit der Einzelvierten Doreen Vennekamp und Michelle Skeries in der Teamkonkurrenz ihre zweite Goldmedaille. Reitz, der Einzelsiebte Oliver Geis sowie Matthias Putzmann wurden hinter Frankreich Zweite.

Anzeige

Reitz hatte sich am Dienstag mit der nicht-olympischen Standardpistole in Einzel und Team jeweils die Bronzemedaille gesichert. Bereits am ersten Wettkampftag am Montag hatten Eva Rösken und Maximilian Dallinger für den Deutschen Schützenbund (DSB) zwei Silbermedaillen gewonnen, das Damen-Team um Rösken schnappte sich Bronze.