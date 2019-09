Der deutsche Rekordmeister Bayern München startet am Abend mit einer Pflichtaufgabe gegen Roter Stern Belgrad in die Champions-League-Saison.

Auch Bayer Leverkusen muss zu Hause gegen Lokomotive Moskau unbedingt gewinnen, um in der schweren Gruppe D mit Atlético Madrid und Juventus Turin bestehen zu können.

Die deutschen Volleyballer kämpfen bei der Europameisterschaft gegen die Slowakei um das Achtelfinale (ab 17.25 Uhr auf SPORT1+).

Das ist passiert

- Medien: Neuer denkt an Rücktritt

Zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen knirscht es gewaltig. Löst sich der Streit um die Nummer eins im deutschen Tor ganz von alleine auf? Laut Medienberichten denkt der Bayernstar an einen DFB-Rücktritt. (Zum Bericht)

- Wolfsburg wirbt um Fans

Dem VfL Wolfsburg droht zum Auftakt der Europa League eine Minuskulisse. Mit Humor und Ironie versucht der Bundesligist, seine Fans ins Stadion zu locken. (Zum Bericht)

- Neuer Verletzungsschock für Werder

Werder Bremen bleibt das Verletzungspech treu. Mit Yuya Osako fällt der nächste Stammspieler für unbestimmte Zeit aus. (Zum Bericht)

- Youth League: Bayer patzt, Juve zerlegt Atlético

Bayer Leverkusen verspielt zum Auftakt der UEFA Youth League eine komfortable Führung. Keine Blöße gibt sich Juventus Turin bei Atlético Madrid. (Zum Bericht)

- WTA-Tour kehrt nach Berlin zurück

Mehr als zehn Jahre ist die letzte Ausgabe der German Open in Berlin her. Jetzt ist die Rückkehr an die Anlage des LTTC Rot-Weiß perfekt. (Zum Bericht)

- MLB: Kindesmissbrauch durch MLB-Star?

Felipe Vazquez von den Pittsburgh Pirates soll Sex mit einer Minderjährigen gehabt haben und wird wegen diesem und zahlreicher anderer Vorwürfe verhaftet. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: Bayer gegen Moskau

Bayer Leverkusen hat für die Gruppenphase der Champions League 2019/20 ein hartes Los erwischt: Die Werkself trifft unter anderem auf schwere Brocken wie Atlético Madrid und Juventus Turin. Sollte Leverkusen rund um Supertalent Kai Havertz die Gruppenphase überstehen und ins Achtelfinale einziehen, muss beinahe zwingend ein Sieg gegen den russischen Pokalsieger Lokomotive Moskau her. (Bayer Leverkusen gegen Lokomotive Moskau am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: Bayern startet gegen Belgrad

Der FC Bayern startet mit einer Pflichtaufgabe in die Champions-League-Saison. Kurz vor dem Start des Oktoberfests ist Roter Stern Belgrad in München zu Gast - alles andere als ein Sieg der Bayern wäre dabei eine große Enttäuschung. (Champions League: FC Bayern - Roter Stern Belgrad ab 21 Uhr im LIVETICKER)

- Champions League: PSG empfängt Real, Juve muss gegen Atéltico ran

In Gruppe A reist Rekordsieger Real Madrid zum französischen Meister und Starensemble PSG. (Champions League: PSG - Real Madrid am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

In Gruppe D empfängt der Stadtrivale der Königlichen, Atlético Madrid, den italienischen Meister Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo. (Champions League: Atlético - Juventus am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

