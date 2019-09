Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt am Freitagabend bei Union Berlin gewonnen und rückt damit vorübergehend auf Rang sieben vor.

Am Samstag empfängt Aufsteiger Paderborn den FC Bayern. Das Abendspiel bestreiten Borussia Dortmund und Werder Bremen.

Bei der Leichtathletik-WM steht mit dem Finale über 100m der Männer der erste Höhepunkt an.

Das ist passiert

- Bundesliga: Frankfurt siegt dank neuem Sturmduo

Eintracht Frankfurt entführt an der Alten Försterei drei Punkte und feiert bei Union Berlin den ersten Auswärtssieg der laufenden Bundesliga-Saison. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: VfB-Serie hält auf der Alm

Der VfB Stuttgart bleibt auch im achten Spiel in der 2. Liga ungeschlagen und feiert bei Arminia Bielefeld einen glücklichen Sieg. Wehen Wiesbaden holt ersten Dreier. (Zum Bericht)

- Volleyball-EM: Serbien steht im Finale

Über fünf Sätze duellieren sich Serbien und Frankreich um den Einzug in das Finale der Volleyball-EM. Am Ende setzt sich Serbien durch und trifft auf Slowenien. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Läufer schleppt Kontrahenten ins Ziel

Jonathan Busby liegt beim Vorlauf der Leichtathletik-WM über 5000 m auf dem letzten Platz und ist kurz vor dem Zusammenbruch. Da kommt ein Kontrahent zu Hilfe. (Zum Bericht)

- Messi und Agüero fehlen gegen Deutschland

Argentinien tritt ohne einige Stars zum Testspiel in Deutschland an. Lionel Messi fehlt gesperrt, auch Sergio Agüero und Angel di Maria fehlen. Ein Stuttgarter ist dabei. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Krause souverän ins Finale

Gesa Felicitas Krause steht im Finale der Leichtathletik-WM über 3000 m Hindernis. Die zweimalige Europameisterin belegt in ihrem Vorlauf Platz drei. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Erstes WM-Gold an Kenia

Die kenianische Favoritin Ruth Chepgnetich hat Gold im Marathon gewonnen und den ersten Titel bei den Wettbewerben in Katar geholt. Die 25-Jährige lief um 2.32 Uhr Ortszeit am frühen Samstagmorgen nach 2:32:43 Stunden ins Ziel und setzte sich deutlich vor Titelverteidigerin Rose Chelimo (Bahrain) durch. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- Bundesliga: Leipzig gegen Schalke, Paderborn gegen Bayern

RB Leipzig will gegen Schalke 04 die Tabellenführung der Bundesliga verteidigen. (Bundesliga: RB Leipzig - Schalke 04, 15.30 Uhr im LIVETICKER) Der FC Bayern München darf sich beim SC Paderborn keine Blöße geben. (Bundesliga: SC Paderborn - FC Bayern München, 15.30 Uhr im LIVETICKER). Auch Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg sind gefordert. (Die Bundesliga-Konferenz im LIVETICKER)

- Bundesliga: BVB gegen Werder Bremen

Im Topspiel empfängt der BVB Werder Bremen. Die Dortmunder wollen mit einem Sieg oben dranbleiben, während die Bremer weiterhin arge Verletzungssorgen zu beklagen haben. (Bundesliga: Borussia Dortmund - Werder Bremen, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: HSV will oben dranbleiben

Nachdem der VfB Stuttgart am Freitagabend vorgelegt hat, will der Hamburger SV nachziehen. Mit einem Sieg beim SSV Jahn Regensburg können die Hamburger den Rückstand auf Platz eins wieder auf einen Punkt schrumpfen lassen. (Die Zweitliga-Konferenz im LIVETICKER)

- Premier League: Liverpool zu Gast beim Aufsteiger

Der FC Liverpool will seine makellose Bilanz in der Premier League weiter aufrecht erhalten und die Tabellenführung festigen. Die Reds sind zu Gast bei Aufsteiger Sheffield United. (Premier League: Sheffield United - FC Liverpool, 13.30 Uhr im LIVETICKER)+

Konkurrent Manchester City ist am Abend zu Gast beim FC Everton. (Premier League: FC Everton - Manchester City, 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- La Liga: Atlético gegen Real

Das Madrid-Derby steht an. Und es ist ein Spitzenspiel. Während Atlético Madrid nach sechs Spieltagen in La Liga Rang drei belegt, grüßen die Königlichen noch ungeschlagen von der Tabellenspitze. (La Liga: Atlético Madrid - Real Madrid, 21 Uhr im LIVETICKER)

- Leichtathletik: 100-m-Sprint der Männer erster Höhepunkt

Über 100 m wird der erste Weltmeister nach Ende der Ära von Superstar Usain Bolt gesucht. Titelverteidiger ist der schon zweimal wegen Dopings gesperrt gewesene US-Amerikaner Justin Gatlin. Sein chancenreichster Herausforderer ist der Weltjahresbeste Christian Coleman, der zuletzt trotz drei verpasster Dopingtests einer Sperre entging (Leichtathletik-WM ab 15 Uhr im LIVETICKER)

- Formel 1: Qualifying zum Russland-GP

Bei den Freien Trainings zum Großen Preis von Russland war Red-Bull-Pilot Max Verstappen sehr gut unterwegs. Schnappt sich der Niederländer in Sotschi die Pole?

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach dem Interview-Ausraster von Marco Reus in der "Mentalitätsfrage", bekommt der Dortmunder Kapitän nun einen prominenten Unterstützer: Christian Streich stärkt Reus den Rücken.