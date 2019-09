Der Hamburger SV kassiert im Stadtderby gegen den FC St.Pauli die erste Niederlage und stürzt von Platz eins.

Am Abend empfängt der BVB den FC Barcelona zum Auftakt der Gruppenphase der Champions League.

Das ist passiert

- OBJ glänzt mit Touchdown - Quarterback-Drama geht weiter

Die Cleveland Browns feiern im Monday Night Game gegen die New York Jets ihren ersten Saisonsieg. Odell Beckham Jr. gelingt ein sehenswerter Touchdown, bei den Jets geht das Quarterback-Drama weiter. (Zum Bericht)

- HSV patzt im Derby

Der Hamburger SV kassiert im Stadtderby die erste Niederlage und stürzt von Platz eins. St. Pauli profitiert auch von einer strittigen Schiri-Entscheidung. (Zum Bericht)

- Volleyballer holen ersten Sieg bei EM

Die deutschen Volleyballer haben bei der EM den ersten Sieg gefeiert und damit Kurs auf das Achtelfinale genommen. Siege gegen Slowakei und Spanien sind nun Pflicht. (Zum Bericht)

- Saison-Aus für Star-Quarterback Ben Roethlisberger

Ben Roethlisberger kann in dieser NFL-Saison nicht mehr für die Pittsburgh Steelers auflaufen. Die New Orleans Saints müssen nur einige Wochen auf ihren Star verzichten. (Zum Bericht)

- Ter Stegen kritisiert Neuer

Der Streit um die Nummer 1 in der Nationalmannschaft droht zu eskalieren. Marc-André ter Stegen legt nach Manuel Neuers Kritik nach. (Zum Bericht)

- Mbappé und Cavani fallen gegen Real in der UCL aus

PSG muss im Auftaktspiel der Champions League am Mittwoch gegen Real Madrid auf Kylian Mbappé und Edinson Cavani verzichten. Auch Neymar steht nicht zur Verfügung. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Champions League: BVB erwartet Messi und Barca

Erster Spieltag in der neuen Champions-League-Saison. Borussia Dortmund erwartet zum Auftakt der Gruppenphase direkt ein Kracher, denn das Starensemble des FC Barcelona um Lionel Messi kommt in den Signal Iduna Park (Champions League: Borussia Dortmund - FC Barcelona, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Auch RB Leipzig startet das Abenteuer Königsklasse. Die Sachsen müssen zum portugiesischen Meister Benfica Lissabon (Champions League: Benfica Lissabon - RB Leipzig, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)

- Champions League: Klopps Liverpool bei Ancelottis Neapel

Titelverteidiger FC Liverpool muss gleich zu Beginn der Gruppenphase ein hartes Auswärtsspiel bestreiten. Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp muss beim SSC Neapel mit Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti ran (Champions League: SSC Neapel - FC Liverpool, ab 21 Uhr im SPORT1-LIVETICKER). Mit Inter Mailand, dem FC Chelsea oder Ajax Amsterdam sind weitere Top-Teams im Einsatz - SPORT1 begleitet alle Spiele ab 18.55 Uhr LIVE im Konferenzticker.

Das müssen Sie sehen

-UEFA Youth League

In der UEFA Youth League messen sich die besten U19-Teams des Kontinents. 2019 holte sich der FC Porto im Finale gegen den FC Chelsea den Titel. In dieser Saison sind mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen vier deutsche Teilnehmer in der Junioren-Königsklasse mit dabei. Zum Auftakt steht für die BVB-Youngster gleich der Kracher gegen den FC Barcelona auf dem Programm. SPORT1 überträgt die Partie ab 15.55 Uhr LIVE im Free-TV sowie im Livestream und bietet zudem den Liveticker zum Spiel.

- Magenta Sport Arena

Vier Sportarten, sechs Ligen, ein Magazin: In dem wöchentlichen Format "Magenta Sport: Arena" berichtet SPORT1 über die Highlights aus Fußball-Bundesliga, UEFA Champions League, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga, Deutscher Eishockey Liga, easyCredit Basketball-Bundesliga und der eSports-Szene. Neben Spielberichten bietet das einstündige Magazin in dieser Saison auch aktuelle News, Analysen und Vorberichte zu den einzelnen Ligen und Wettbewerben. SPORT1 überträgt um 19 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- Fantalk

Hier sind die Fans live auf Sendung: Der Fantalk hat zum Start der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2019/20 viel Gesprächsstoff zu bieten. SPORT1 überträgt um 20 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- SPORT1 News

SPORT1 News präsentiert LIVE die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten. SPORT1 überträgt um 23.15 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl des Tages

