Die deutschen Basketballer machen bei der WM mit einem Sieg gegen Kanada die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier endgültig perfekt.

NBA-MVP Giannis Antetokounmpo scheitert dagegen mit seinen Griechen in der Zwischenrunde und muss damit seine Träume von einer Medaille begraben. Der Zustand von Formel-2-Pilot Juan Manuel Correa ist offenbar deutlich schlimmer als bislang angenommen.

Am Abend trifft die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Belfast auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer Nordirland.

Das ist passiert

- Correa kämpft nach Horrorunfall um sein Leben

Der Zustand von Juan Manuel Correa ist nach seinem schweren Unfall in der Formel 2 deutlich schlimmer als angenommen. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Monza schlug Jean Todt am Sonntag ernste Töne an. "Jetzt haben wir Juan Manuel Correa, der um sein Leben kämpft", so der Franzose. Der 20-Jährige erlitt bei dem Crash Brüche an beiden Beinen und eine Verletzung der Wirbelsäule. Am Samstag wurde zudem bekannt, dass er aufgrund eines akuten Lungenversagens künstlich beatmet werden muss. (Zum Bericht)

- Kerber rutscht in Weltrangliste ab

Angelique Kerber hat nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open in der Tennis-Weltrangliste einen weiteren Platz eingebüßt. Die 31-Jährige belegt im am Montag veröffentlichten Ranking nur noch Rang 15. Bei den Männern gehört Dominik Köpfer nach seinem sensationellen Achtelfinal-Einzug bei den US Open zu den größten Gewinnern. Der 25-Jährige verbesserte sich um 32 Plätze und steht als Nummer 86 erstmals in seiner Karriere unter den Top 100 der Welt. (Zum Bericht)

- "Greak Freak" scheitert mit Griechenland bei WM

Für Giannis Antetokounmpo ist bei der Basketball-WM in China der Traum von einer Medaille mit Griechenland auf bittere Weise geplatzt. Das Team um den Profi von den Milwaukee Bucks verpasste zum Abschluss der Zwischenrunde trotz eines 84:77 (32:33)-Sieges gegen Tschechien den Einzug ins Viertelfinale, für das Weiterkommen war ein Erfolg mit mindestens zwölf Punkten Vorsprung nötig gewesen. (Zum Bericht)

- Machbare Lose für DHB-Teams

Die deutschen Hockey-Teams haben bei der Auslosung der Olympiaqualifikation machbare Gegner erwischt. Die Männer bekommen es mit Österreich zu tun, die Frauen treffen auf Italien. Beide Teams des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) haben Heimrecht und bestreiten im November je zwei Spiele gegen denselben Gegner in Mönchengladbach. Der Sieger wird durch die Addition beider Ergebnisse ermittelt. (Zum Bericht)

- Premier League erneut in Berlin

Die prestigeträchtige Premier League Darts wird in der Saison 2020 zum dritten Mal in Folge Station in Berlin machen. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Montag mitteilte, kommen die deutschen Darts-Fans am 23. April in der Mercedes-Benz Arena in den Genuss, die Top-Spieler um Weltmeister und Titelverteidiger Michael van Gerwen zu sehen. (Zum Bericht)

- DBB-Team erreicht Minimalziel bei WM

Die deutschen Basketballer haben bei der WM in China ihr letztes Platzierungsspiel gegen Kanada gewonnen und sind bei einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 dabei. Zum Abschluss der insgesamt enttäuschend verlaufenen Endrunde setzte sich das Team um NBA-Profi Dennis Schröder in Shanghai mit 82:76 (36:33) durch. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DFB-Elf gegen Tabellenführer gefordert

Nach der bitteren 2:4-Niederlage im Klassiker gegen die Niederlande steht die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus Nordirland unter Druck (EM-Qualifikation: Nordirland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). Dabei muss Bundestrainer Joachim Löw mit Nico Schulz und Ilkay Gündogan auf gleich zwei potentielle Stammspieler verzichten.

- Niederlande hofft auf Ausrutscher von Deutschland

Im Parallelspiel der Gruppe C will die Niederlande nach dem Sieg gegen Deutschland auswärts in Estland (EM-Qualifikation: Estland - Niederlande, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nachlegen. Sollte das DFB-Team zeitgleich in Belfast verlieren, kann Oranje mit einem eigenen Erfolg im Baltikum auf Platz zwei springen.

- Kroatien und Belgien auswärts im Einsatz

Vizeweltmeister Kroatien bekommt es in der Gruppe E mit Schlusslicht Aserbaidschan (EM-Qualifikation: Aserbaidschan - Kroatien, ab 18 Uhr im LIVETICKER) zu tun. Im Glasgower Hampden Park empfängt Gastgeber Schottland den WM-Dritten aus Belgien (EM-Qualifikation: Schottland - Belgien, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

