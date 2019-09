Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist auf einem guten Weg zur EM 2020, doch dort droht der Truppe von Joachim Löw eine Hammer-Gruppe.

Bayerns Leon Goretzka fällt nach einer Oberschenkeloperation einige Wochen aus.

Bei der Vuelta wird es in den Bergen heiß hergehen, während in der Handball-Bundesliga die Mutter aller Derbys zwischen Kiel und Flensburg viel Spannung verspricht.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- EM 2020: DFB-Team droht Hammergruppe

Nach derzeitigem Stand wäre Deutschland nicht nur bei der EM dabei, sondern auch in Lostopf 1 zu finden. Dennoch könnte das Löw-Team in einer schweren Gruppe landen (Zum Bericht),

- Bundesliga: OP! So lange droht Goretzka auszufallen

Der FC Bayern muss erneut auf Leon Goretzka verzichten. Der Nationalspieler verletzt sich am Oberschenkel und muss operiert werden (Zum Bericht).

- Geplatzter Neymar-Transfer: Messi kritisiert Neymar

Der Neymar-Wechsel nach Barcelona schien eigentlich zur eine Frage der Zeit zu sein. Jetzt spricht Lionel Messi über Neymar und Barcas fehlende letzte Konsequenz. (Zum Bericht)

- Baseball-EM: Deutschland im Viertelfinale

Die deutschen Baseballer kassieren bei der Heim-EM zum Abschluss der Gruppenphase die dritte Niederlage in Serie kassiert, ziehen dennoch ins Viertelfinale ein (Zum Bericht).

- Radsport: Gilbert gewinnt 17. Vuelta-Etappe – Quintana rückt Roglic auf die Pelle

Ex-Weltmeister Philippe Gilbert gewinnt die 17. Etappe, während der Gesamtführende Primoz Roglic viel Zeit auf Verfolger Nairo Quintana verliert (Zum Bericht).

Das passiert heute

- Radsport: Die 18. Etappe von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra steht an

Primoz Roglic führt zwar das Gesamtklassement noch an, musste aber auf der 17. Etappe viel Zeit auf Nairo Quintana einbüßen. Am Donnerstag steht eine Bergetappe über 177,5 km zwischen Colmenar Viejo und Becerril de la Sierra mit vier Anstiegen der ersten Kategorie und einem kurzen Schlussanstieg an. Der Slowene muss weitere Attacken und den Verlust des Roten Trikots fürchten. (Radsport: Die 18. Etappe der Vuelta von Colmenar Viejo nach Becerril de la Sierra ab 12.40 Uhr im LIVETICKER)

- Handball-Bundesliga: Wer gewinnt das Nord-Derby?

In der Sparkassen-Arena empfängt der heimische THW Kiel am fünften Spieltag die SG Flensburg-Handewitt (HBL: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt, ab 19 Uhr im LIVETICKER) zum Duell zwischen dem Rekordmeister und dem amtierenden Titelverteidiger. Die Mutter aller Handball-Derbys verspricht viel Spannung! Neben Kiel und Flensburg sind mit den Rhein-Neckar Löwen und dem SC Magdeburg noch zwei weitere Titelkandidaten im Einsatz.

- NFL: Thursday Night Football

Der erste Spieltag in der NFL hatte bereits jede Menge Action zu bieten! Den zweiten Game Day eröffnen die Carolina Panthers in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen die Tampa Bay Buccaneers (NFL: Carolina Panthers – Tampa Bay Buccaneers ab 2 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams sind nach den Auftaktpleiten zum Siegen verdammt, sonst ist der Fehlstart für Bucs-Quarterback Jameis Winston bzw. Panthers- Quarterback Cam Newton perfekt.

Das müssen Sie heute sehen

- Volleyball-EM der Männer

Deutschland startet als Vize-Europameister in die Volleyball-Europameisterschaft der Männer, Russland ist Titelverteidiger. Das Turnier findet vom 12. bis zum 29. September in den vier Ländern Belgien, Frankreich, den Niederlanden sowie Slowenien statt. Die Highlights der deutschen Spiele zeigt SPORT1 im Free-TV, SPORT1+ zeigt zahlreiche EM-Spiele live, darunter diesmal Portugal gegen Italien um 17.10 Uhr LIVE im STREAM sowie Frankreich gegen Rumänien um 20.30 Uhr LIVE im STREAM.

- Poker PCA 2018 Main Event

Poker im Paradies - das ist das Motto beim PCA. Auch 2018 fand eines der größten und wichtigsten Live-Turniere wieder auf den Bahamas statt - im spektakulären Atlantis Paradise Island Resort – unter anderem mit Daniel Negreanu, Igor Kurganov, Liv Boeree, Celina Lin und Andre Akkari. SPORT1 zeigt ab 18.30 Uhr die Highlights des Main Events und des Super High Rollers der PokerStars Caribbean Adventure 2018 im Free-TV und STREAM. Zudem gibt es alle Folgen und weitere Highlight-Clips auch in der SPORT1-Mediathek.

Das Video-Schmankerl des Tages

In den jüngsten zwei Spielen traf Kingsley Coman drei Mal für Frankreich. Auch beim FC Bayern ist der Flügelflitzer stark gestartet. Folgt der nächste Karriere-Boost?