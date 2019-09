Am Abend rollt in der Bundesliga wieder der Ball.

Eintracht Frankfurt will mit einem Sieg bei Union Berlin in die Spitzengruppe der Liga vorstoßen. Nach dem Sieg im ersten Halbfinale der Volleyball-EM von Slowenien über Polen kämpfen Frankreich und Serbien am Freitagabend um den Einzug ins Finale.

Mit dem 1. und 2. Freien Training startet das Renn-Wochenende zum Großen Preis von Russland in Sotschi.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Bayerns Arp erfolgreich operiert

Der FC Bayern muss vorerst auf Jann-Fiete Arp verzichten. Trainer Niko Kovac bestätigt eine schwere Verletzung des Youngsters, die dieser im Training erlitt. (Zum Bericht)

- Handball: Krimisieg! Hannover baut Serie aus

Die TSV Hannover-Burgdorf blieb in der Handball-Bundesliga das Team der Stunde. Gegen Flensburg holen sie einen Vier-Tore-Rückstand noch auf. (Zum Bericht)

- DEL: München wendet erste Niederlage ab

Der EHC Red Bull München gewinnt in der DEL das Oberbayern-Derby in Ingolstadt. Beim Sieg der Adler Mannheim stehen zwei Talente im Blickpunkt der NHL-Scouts.

- Tennis: Andy Murray bei ATP-Turnier ausgeschieden

Andy Murray scheidet beim ATP-Turnier in Zhuhai im Achtelfinale aus. Das Comeback des Schotten ist damit frühzeitig in China beendet. (Zum Bericht)

- Super Bowl 2020 mit zwei Popstars

Beim Super Bowl 2020 werden Jennifer Lopez und Shakira in der Halbzeitshow in Miami auftreten. Die NFL schwärmt auf Twitter. (Zum Bericht)

- Verletzungen überschatten Packers-Pleite

Für die Green Bay Packers setzte es im Thursday Night Game der vierten NFL-Woche die erste Niederlage in dieser Saison. Gegen die Philadelphia Eagles musste sich das Team um Aaron Rodgers mit 27:34 geschlagen geben. Trotz einer starken Leistung konnte der Quarterback, der 34 von 53 Pässen für 422 Yards an den Mann brachte und zudem zwei Touchdowns warf, die Niederlage nicht verhindern. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- Bundesliga: Eintracht Frankfurt bei Union Berlin gefordert

Nach dem zurückliegenden 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund will Eintracht Frankfurt zum Auftakt des 7. Spieltages der Saison 2019/20 mit einem Sieg bei Union Berlin in die Spitzengruppe der Liga vorstoßen. (Bundesliga: 1. FC Union Berlin - Eintracht Frankfurt, ab 20:30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Bundesliga: VfB Stuttgart reist zum Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld

Zum Auftakt des 8. Spieltages gastiert der Tabellenführer VfB Stuttgart beim Drittplatzierten Arminia Bielefeld. Beide Teams trennen lediglich zwei Zähler, welche die Ostwestfalen aufholen wollen. (2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER) Im zweiten Freitagspiel will der SV Wehen Wiesbaden zuhause im Duell der Aufsteiger gegen den VfL Osnabrück endlich seinen ersten Saisonsieg feiern. (2. Bundesliga: SV Wehen Wiesbaden - VfL Osnabrück, ab 18:30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Magdeburg und Würzburg eröffnen 10. Spieltag

Mit je zwölf Zählern aus den ersten neun Ligaspielen finden sich der 1. FC Magdeburg und die Würzburger Kickers im Mittelfeld der Tabelle wieder. Beide Teams wollen mit einem Sieg vorübergehend auf den 7. Rang klettern. (3. Liga: 1. FC Magdeburg - Würzburger Kickers, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Haie empfangen Grizzlys

Zum Abschluss des 5. Spieltages wollen Grizzlys Wolfsburg mit einem Sieg bei den Kölner Haien weiter oben dran bleiben. (DEL: Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg, ab 19:30 Uhr im LIVETICKER) Zeitgleich will der Tabellenletzte Iserloh Roosters den Fischtown Pinguins Bremerhaven ein Bein stellen (DEL: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Iserloh Roosters, ab 19:30 Uhr im LIVETICKER). In den weiteren drei Partien stehen sich die Düsseldorfer EG und die Thomas Sabo Ice Tigers (DEL: Düsseldorfer EG - Thomas Sabo Ice Tigers, ab 19:30 Uhr im LIVETICKER), die Schwenniger Wild Wings und die Krefeld Pinguine (DEL: Schwenninger Wild Wings - Krefeld Pinguine, ab 19:30 Uhr im LIVETICKER) sowie die Augsburger Panther und die Straubing Tigers gegenüber. (DEL: Augsburger Panther - Straubing Tigers, ab 19:30 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Finalgegner von Slowenien gesucht

Im zweiten Halbfinale der Volleyball-Europameisterschaft der Männer stehen sich Serbien und Frankreich gegenüber. (Volleyball-EM: Serbien - Frankreich, ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+)

Niko Kovac hat im Mittelfeld beim FC Bayern die Qual der Wahl. Nun verrät der Trainer, wie er spielen möchte und welches ganz besondere Vorbild er hat.