Die Schmetterlinge sind bei der Volleyball-Europameisterschaft der Frauen im Viertelfinale dramatisch ausgeschieden. Ski-Alpin-Legende Marcel Hirscher hat offiziell seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Bei den US Open wurden in der vergangenen Nacht die Halbfinals komplettiert, Rafael Nadal ist dabei als einziger der "Big 3" noch dabei.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Volleyball: Schmetterlinge scheiden bei EM aus

Deutschland scheitert bei der Volleyball-EM im Viertelfinale und muss den Traum vom Titel begraben. Gegen Polen wird das Spiel erst im Tiebreak entschieden. (Zum Bericht)

- Ski alpin: Marcel Hirscher beendet Karriere

Marcel Hirscher hat wie erwartet sein Karriereende verkündet. Die österreichische Legende erklärt am Abend auf einer Pressekonferenz das Ende seiner Laufbahn. (Zum Bericht)

- Tennis: Halbfinal-Paarungen bei US Open perfekt

Die Halbfinalbegegnungen bei den US Open stehen. Bei den Herren trifft Daniil Medvedev auf Gregor Dimitrov und Marco Berrettini auf Rafael Nadal (Zum Bericht). Bei den Frauen spielt Serena Williams gegen Elina Svitolina. Außerdem trifft Belinda Bencic auf Bianca Andreescu. (Zum Bericht)

- Nach CL-Ausbootung: Can rudert zurück

Emre Can reagierte erbost auf seine Champions-League-Ausbootung bei Juventus Turin. Später ruderte der deutsche Nationalspieler via Social Media zurück. (Zum Bericht)

- Fußball: FC Bayern belohnt Mitarbeiter

Die Mitarbeiter des FC Bayern dürfen sich über eine Belohnung freuen. Durch den erzielten Rekordumsatz des Klubs erhalten sie Bonuszahlungen. (Zum Bericht)

- Formel 1 bleibt in Monza, DTM kommt

Während die Formel 1 ihren Vertrag mit der Strecke im italienischen Monza bis 2024 verlängerte (Zum Bericht), debütiert die DTM 2020 auf der legendären Strecke. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- US Open: Halbfinals beginnen

In Flushing Meadows starten am Donnerstag die Halbfinals. Bei den Damen trifft Super-Star Serena Williams auf Elina Svitolina. Mit SPORT1 verpassen Sie nichts (US Open, Halbfinale: Serena Williams - Elina Svitolina, ab 22 Uhr im LIVETICKER). Schon vorher ist das deutsche Erfolgs-Doppel um Andreas Mies und Kevin Krawietz gefordert. Die Sieger aus Paris wollen auch ins Finale der US Open. (US Open, Halbfinale: Granollers,M./Zeballos,H. - Krawietz,K./A.Mies, ab 17 Uhr im LIVETICKER)

- Fußball: U21 trifft auf Griechenland

Der erste Auftritt nach der bitteren Pleite im EM-Finale steht für die deutsche U21-Nationalmannschaft um Trainer Stefan Kuntz an. In Zwickau spielt das völlig neu formierte Team gegen Griechenland. Es ist der letzte Test vor dem Start der EM-Qualifikation für 2021. (U21-EM-Qualifikation: Deutschland - Griechenland, ab 18:15 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Quali: Italien und Spanien gefordert

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 startet der 5. Spieltag mit einigen Topmannschaften. Das ungeschlagene Italien muss in Armenien ran (EM-Qualifikation: Armenien - Italien, ab 18 Uhr im LIVETICKER), Spanien will die Tabellenführung in Gruppe F gegen Rumänien ausbauen. (EM-Qualifikation: Rumänien - Spanien, ab 20:45 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball-WM: Dritter Auftritt für Deutschland

Bei der Basketball-WM geht die Gruppenphase dem Ende entgegen. Am vorletzten Tag der Vorrunde spielt das DBB-Team im Duell der Ausgeschiedenen gegen Jordanien und will sich für die Spiele um Platz 17 bis 32 in Stellung bringen. Es geht um ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier. (Basketball-WM: Deutschland - Jordanien, ab 10:30 Uhr im LIVESTREAM) Auch das NBA-Ensemble der USA spielt nochmal auf. Nach dem äußert knappen Overtime-Sieg gegen die Türkei wollen sich Kemba Walker und Co. nun für die Zwischenrunde in Stellung bringen. (Basketball-WM: USA - Japan, ab 14:30 Uhr im LIVESTREAM)

- HBL: Flensburg unter Druck

In der Handball-Bundesliga will der amtierende Meister vom SG Flensburg-Handewitt am 4. Spieltag seinen Patzer vom Dienstag wettmachen. Da reichte es gegen die HSG Wetzlar nur zu einem Unentschieden. Im Heimspiel gegen Erlangen will das Team von Trainer Maik Machulla wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. (HBL: SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

Eishockey Live - Champions Hockey League

Der Gewinn der Champions Hockey League ist - neben dem DEL-Titel - das erklärte Ziel des EHC Red Bull München in dieser Saison. Im dritten Spiel trifft der DEL-Vizemeister ein zweites Mal auf HC 05 Banska Bystrica aus der Slowakei. Bereits am zweiten Spieltag gab es dieses Duell. Die Münchener konnten dieses Spiel am vergangenen Samstag bereits mit 3:0 für sich entscheiden. Das Spiel sehen Sie auf SPORT1 live im TV und STREAM. (ECL: EHC Red Bull München - HC 05 Banska Bystrica ab 16.55 Uhr live im TV auf SPORT1 oder STREAM).

Das Video-Schmankerl

Das DFB-Team ist vor dem Nachbarduell gegen die Niederlande bestens aufgelegt und hat im Training eine Menge Spaß.