Die deutschen Basketballer haben bei der Basketball-WM ihren ersten Sieg eingefahren. Der Sieg gegen Jordanien wahrt die Chance auf Olympia. Die FIFA hat die Nominierten für die Weltelf bekannt gegeben.

Bundestrainer Joachim Löw muss im EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande auf Leon Goretzka verzichten. Eintracht Frankfurt kann derweil einen Rekord-Umsatz vermelden

Das ist passiert

- DBB-Team wahrt Chance auf Olympia

Das deutsche Basketball-Team feiert den ersten Sieg bei der WM in China und wahrt damit zumindest die Chance auf die Olympia-Qualifikation. (Zum Bericht)

- Buchwald will VfB-Präsident werden

Erst kürzlich teilte Jürgen Klinsmann mit, kein Amt beim VfB Stuttgart übernehmen zu wollen. Nun will Guido Buchwald die Präsidentschaft übernehmen. (Zum Bericht)

- FIFA nominiert Weltelf

Insgesamt 55 Spieler stehen zur Wahl für die FIFA-Weltelf. Auch drei Deutsche sind dabei, die Premier League dominiert. SPORT1 zeigt die Nominierten. (Zur Galerie)

- Rekord-Umsatz für Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat dank der sportlichen Erfolge einen Rekord-Umsatz verzeichnet. Auch in der kommenden Saison wird ein Plus erwartet. (Zum Bericht)

- DFB lässt Metzelder-Teilnahme ruhen

Der DFB lässt die Teilnahme von Christoph Metzelder am Trainer-Lehrgang ruhen. Gegen den Ex-Nationalspieler ermittelt die Staatsanwaltschaft. (Zum Bericht)

- Löw muss auf Goretzka verzichten

Leon Goretzka fällt für das anstehende EM Qualifikationsspiel gegen die Niederlande aus. Auch beim letzten Bundesligaspiel hat er nicht gespielt. (Zum Bericht)

- Frankfurt-Spiel verlegt

Eintracht Frankfurt muss doch nicht Mittwochs gegen Vitoria Guimaraes spielen. Das Spiel findet zur regulären Europa-League-Zeit statt. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- US Open: Halbfinals beginnen

In Flushing Meadows starten am Donnerstag die Halbfinals. Bei den Damen trifft Super-Star Serena Williams auf Elina Svitolina. Mit SPORT1 verpassen Sie nichts (US Open, Halbfinale: Serena Williams - Elina Svitolina, ab 22 Uhr im LIVETICKER). Schon vorher ist das deutsche Erfolgs-Doppel um Andreas Mies und Kevin Krawietz gefordert. Die Sieger aus Paris wollen auch ins Finale der US Open. (US Open, Halbfinale: Granollers,M./Zeballos,H. - Krawietz,K./A.Mies, ab 17 Uhr im LIVETICKER)

- EM-Quali: Italien und Spanien gefordert

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 startet der 5. Spieltag mit einigen Topmannschaften. Das ungeschlagene Italien muss in Armenien ran (EM-Qualifikation: Armenien - Italien, ab 18 Uhr im LIVETICKER), Spanien will die Tabellenführung in Gruppe F gegen Rumänien ausbauen. (EM-Qualifikation: Rumänien - Spanien, ab 20:45 Uhr im LIVETICKER)

- HBL: Flensburg unter Druck

In der Handball-Bundesliga will der amtierende Meister vom SG Flensburg-Handewitt am 4. Spieltag seinen Patzer vom Dienstag wettmachen. Da reichte es gegen die HSG Wetzlar nur zu einem Unentschieden. Im Heimspiel gegen Erlangen will das Team von Trainer Maik Machulla wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. (HBL: SG Flensburg-Handewitt - HC Erlangen, ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News Live

SPORT1 News Live präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten. SPORT1 überträgt um 19.30 Uhr und um 23 Uhr LIVE im TV und STREAM.

Das Video-Schmankerl

Radamel Falcao wird bei Galatasaray Istanbul offiziell im Stadion vorgestellt. Tausende Fans feiern den Neuzugang der AS Monaco mit Sprechchören, Pyro-Show und Gesängen.