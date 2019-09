Zum Auftakt des 5. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke am Freitagabend den 1. FSV Mainz 05 geschlagen und rückt damit vorübergehend auf Rang zwei.

Am Samstag empfängt der FC Bayern den Aufsteiger 1. FC Köln und will wieder an den Knappen vorbeiziehen. Das Abendspiel bestreiten der SV Werder Bremen, die einen weiteren schmerzlichen Ausfall zu verkraften haben, und RB Leipzig.

In der NFL trennen sich die New England Patriots schon wieder von Skandaprofi Antonio Brown.

Das ist passiert

- FC Schalke besiegt Mainz

Der FC Schalke 04 feiert in der Bundesliga den dritten Sieg in Folge. Nach einem Traumtor von Karim Onisiwo zum Ausgleich antwortet Amine Harit sensationell. (Zum Bericht)

- Schock für Werder! Füllkrug mit Kreuzbandriss

Werder Bremen erleidet den nächsten Verletzungsschock. Stürmer Niclas Füllkrug zieht sich im Training einen Kreuzbandriss zu. (Zum Bericht)

- Correa wieder bei Bewusstsein

Juan Manuel Correa erlangt wieder das Bewusstsein nach seinem schweren Unfall. Allerdings drohen ihm nun "irreversible Schäden" am rechten Bein. (Zum Bericht)

- NFL: Patriots entlassen Antonio Brown

Die New England Patriots trennen sich nach nicht einmal zwei Wochen von Antonio Brown. Die Vergewaltigunsvorwürfe der letzten Tage wiegen offenbar zu schwer. (Zum Bericht)

- Laver Cup: Zverev/Federer holen nächste Punkte für Europa

Alexander Zverev und Roger Federer holen beim Laver Cup den nächsten Punkt für Europa. Im Doppel besiegen die beiden das Duo Denis Shapovalov/Jack Sock. (Zum Bericht)

- EHC Red Bull München demontiert Meister Mannheim

Dickes Ausrufezeichen in der DEL! Der EHC Red Bull München nimmt den deutschen Meister aus Mannheim in dessen eigener Halle auseinander und grüßt von der Spitze. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern gegen Köln gefordert

Der FC Bayern empfängt am 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln (Fußball, Bundesliga, 5. Spieltag: FC Bayern München - 1. FC Köln ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

- Bundesliga: RB Leipzig will Tabellenführung verteidigen

Das Abendspiel in der Bundesliga bestreiten der SV Werder Bremen und RB Leipzig, die mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen wollen. (Fußball, Budesliga, 5. Spieltag: SV Werder Bremen - RB Leipzig ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: Greuther Fürth beim VfB zu Gast

In der 2. Liga bekommt es der VfB Stuttgart mit Greuther Fürth zu tun (Fußball, 2. Liga, 7. Spieltag: VfB Stuttgart - Greuther Fürth ab 13 Uhr im LIVETICKER)

- Kaiserslautern mit neuem Coach gegen Magdeburg

Die Roten Teufel wollen mit ihrem neuen Coach in der 3. Liga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. (Fußball, 3. Liga, 9. Spieltag: 1. FC Kaiserslauter - 1. FC Magdeburg ab 14 Uhr im LIVETICKER)

- City will Norwich-Pleite abhaken

In der Premier League will Manchester City den Fauxpas vom vergangenen Spieltag vergessen machen. (Fußball, Premier League, 6. Spieltag: Manchester City - FC Watford an 16 Uhr im LIVETICKER)

- THW trifft auf Spitzenteam

Der THW Kiel will in der Handball-Champions-League den nächsten Sieg einfahren. (Handball, Champions League, 2. Spieltag: Telekom Veszprem HC - THW Kiel ab 17. 30 Uhr im LIVETICKER)

- Wer schnappt sich die Pole?

Beim Großen Preis von Singapur kämpfte Sebastian Vettel möglicherweise um die Pole. (Formel 1, Großer Preis von Singapur: Qualifying um 15 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Rugby 7s live

Die Weltelite im Siebener-Rugby trifft sich im Münchener Olympiastadion zu den Oktoberfest 7s und SPORT1 ist mittendrin. (Rugby 7s - Oktoberfest 7s, 1. Tag um 13.55 Uhr auf SPORT1).

- Fußball von der Insel! Derby gegen Leeds

Große Tradition bietet die Sky Bet Championship, Englands zweithöchste Spielklasse. Auf SPORT1+ gibt's Leeds United gegen Derby County zu sehen! (Fußball - Sky Bet Championship - 2. Englische Liga, 8. Spieltag: Leeds United - Derby County Live um 13.25 auf SPORT1+)

- Volleyball-EM live

Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande im Duell ums EM-Viertelfinale und SPORT1+ ist mittendrin. (Volleyball-EM, Achtelfinale: Niederlande - Deutschland live um 15.55 Uhr auf SPORT1+)

Das Video-Schmankerl des Tages

Wird er Lewandowskis Erbe? Der FC Bayern hat den Vertrag mit Joshua Zirkzee langfristig verlängert. Hier gibt's seine besten Szenen!