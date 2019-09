Fritz Keller ist neuer Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der scheidende Klubchef des SC Freiburg wurde einstimmig zum 13. Chef in der 119-jährigen Geschichte des DFB gewählt.

In Doha beginnt die Leichtathletik-WM 2019. Gleich an Tag 1 ist Medaillenhoffnung Gesa Felicitas Krause in ihrer Parade-Disziplin gefragt. Bei SPORT1 spricht sie über ihren Sturz in London vor zwei Jahren, der sie verändert hat.

Das ist passiert

- Fritz Keller zum neuen DFB-Präsidenten gewählt

Fritz Keller ist neuer DFB-Präsident. Der scheidende Klubchef vom SC Freiburg wird beim Bundestag in Frankfurt/Main einstimmig gewählt. (Zum Bericht)

- Klostermann exklusiv: Das macht Nagelsmann anders

Lukas Klostermann mischt mit Tabellenführer RB Leipzig die Bundesliga auf. Bei SPORT1 spricht er über seinen rasanten Aufstieg, Julian Nagelsmann und den DFB-Keeper-Zoff. (Zum Bericht)

- Leichtathletik-WM: Krause startet! So hat sie das Sturz-Drama gestärkt

Gesa Felicitas Krause rechnet sich bei SPORT1 Chancen auf einen WM-Coup aus - und erklärt, wie der Sturz in London sie verändert hat. (Zum Bericht)

- Griezmann-Posse wird unsäglicher: Barca will Strafe nicht zahlen

Das Wechseltheater um Antoine Griezmann ist wohl immer noch nicht beendet. Der FC Barcelona will offenbar Einspruch gegen die Witz-Geldstrafe einlegen. (Zum Bericht)

- FC Bayern ohne Perisic in Paderborn

Beim Spiel gegen Paderborn muss der FC Bayern neben Leon Goretzka nun auch auf Ivan Perisic verzichten. David Alaba kommt nach seiner Verletzung zurück. (Zum Bericht)

- Luxusuhr weg: Mitspieler soll Dolberg beklaut haben

Kasper Dolberg von OGC Nizza wird während des Trainings eine Luxusuhr aus der Kabine entwendet. Ein Mitspieler soll die Tat inzwischen gestanden haben. (Zum Bericht)

- Die legendärsten F1-Feindschaften unter Kollegen

Trotz Ferraris Doppelsieg kracht es zwischen Sebastian Vettel und Charles Leclerc. Nicht der erste Zoff unter Teamkollegen. SPORT1 zeigt legendäre Duelle. (Zum Bericht)

- FIFA-Wahl kurios: Großbuchstaben schaden Salah

Auch einige Tage nach der Weltfußballerwahl kehrt keine Ruhe ein. Wie die FIFA bekanntgibt, waren die Stimmen für Mo Salah aus Ägypten ungültig - aus einem kuriosen Grund. (Zum Bericht)

Das steht heute an

- Bundesliga: Union Berlin - Eintracht Frankfurt

Union Berlin führt aktuell mit drei Platzverweisen die Sündertabelle in der Bundesliga an. Gegen Eintracht Frankfurt soll nun wieder sportlich überzeugt werden.

- 2. Liga: Bielefeld - VfB und Wiesbaden - Osnabrück

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Arminia Bielefeld den VfB Stuttgart. Beide Teams sind noch ungeschlagen. Osnabrück gastiert bei Tabellenschlusslicht Wiesbaden.

Das müssen Sie sehen

- SPORT1 News Live (18.30 Uhr)

Das Format präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten.

- Goooal! Der internationale Fußball-Magazin (19 Uhr)

Die Highlights, die packendsten Duelle und schönsten Treffer aus den internationalen Ligen.

- FC Bayern Inside (19.30 Uhr)

Hier stehen Personen rund um die Profimannschaft des FC Bayern München im Fokus, es werden aber auch die Spieler abseits des Rasens portraitiert und exklusive Einblicke gewährt.

Das Video-Schmankerl des Tages

Weltklasse-Aktion: Hier zerlegt Odegaard eine ganze Abwehr