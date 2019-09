vergrößernverkleinern Angelique Kerber kassierte die vierte Erstrunden-Pleite in Folge © Getty Images

Angelique Kerber scheitert zum vierten Mal in Folge in Runde eins. Argentinien und Spanien erreichen bei der Basketball-WM in China das Halbfinale. Der Sport-Tag.