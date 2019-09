vergrößernverkleinern Jürgen Klinsmann sagt dem VfB Stuttgart ab © Getty Images

München - Jürgen Klinsmann wechselt nicht in die Führungsriege des VfB. Marco Reus will Kai Havertz zum BVB locken. Das DVV-Team will ins Halbfinale. Der Sport-Tag.