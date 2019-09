Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat das freie Training in Monza vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel gewonnen.

Die deutschen Tischtennis-Herren ziehen bei der Europameisterschaft in Nantes ins Halbfinale ein, Hockey-Bundestrainer Stefan Kermas muss nach der enttäuschenden EM weniger als elf Monate vor Olympia seinen Hut nehmen.

Am Abend trifft Deutschland in der EM-Qualifikation im Klassiker auf die Niederlande, die Augsburger Panther und die Adler Mannheim sind in der Gruppenphase der CHL gefordert.

Das ist passiert

- DTTB-Herren erreichen EM-Halbfinale

Die deutschen Tischtennis-Herren haben bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht und damit bereits eine Medaille sicher. Die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf gewann gegen die an Nummer fünf gesetzten Slowenen klar mit 3:0. In der Vorschlussrunde trifft der Titelverteidiger auf den dreimaligen Europameister Frankreich oder Polen. Die Frauen scheiterten im Viertelfinale an Portugal. (Zum Bericht)

-DHB entlässt Nationaltrainer

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat sich weniger als elf Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio von Stefan Kermas getrennt. Das teilte der Verband am Freitag mit. Der Männer-Bundestrainer habe nach "intensiven Gesprächen" mit DHB-Sportdirektor Heino Knuf "seinen Rücktritt angeboten". (Zum Bericht)

- Leclerc gewinnt Freies Training

Formel-1-Shootingstar Charles Leclerc sorgt beim freien Training am Freitag für die Bestzeit. Lewis Hamilton und Leclerc-Kollege Sebastian Vettel sind geschlagen. (Zum Bericht)

- Becker adelt deutsches Erfolgs-Duo

Tennis-Ikone Boris Becker hat das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies nach dem Halbfinal-Aus bei den US Open für deren Leistungen in diesem Jahr geadelt. "Ihr habt ein fantastisches Grand-Slam-Jahr absolviert, seid French-Open-Sieger geworden, so etwas bleibt man ein Leben lang", sagte Becker bei Eurosport: "Im Doppel sind es immer nur ein paar Punkte, es ist unglücklich, allerdings auch Teil des Spiels." (Zum Bericht)

- Bochum findet neuen Trainer

Der VfL Bochum hat einen Nachfolger für den entlassenen Robin Dutt gefunden. Wie die Bild berichtet, übernimmt der ehemalige Bochumer Profi Thomas Reis das Amt an der Castroper Straße. "Ich habe in den vergangenen Jahren nachhaltig gute Arbeit geleistet und bin bereit für den nächsten Schritt. Unterschrieben ist noch nichts, aber ich gehe davon aus, dass es klappt", sagte der 45-Jährige auf SPORT1-Nachfrage. (Zum Bericht)

- Möhwald lässt Werders Sorgen weiter wachsen

Werder Bremen muss für den Rest der Hinrunde ohne Mittelfeldspieler Kevin Möhwald auskommen. Wie die Hanseaten am Freitag mitteilten, muss sich der 26-Jährige am Montag einer Knieoperation unterziehen und wird in der Hinrunde "definitiv nicht mehr eingreifen" können. Aktuell fallen neben Möhwald auch Milos Velikovic, Ömer Toprak, Sebastian Langkamp, Ludwig Augustinsson, Philipp Bargfrede, Milot Rashica, Benjamin Goller und Fin Bartels aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- US Open: Halbfinals mit Medvedev und Nadal

In Flushing Meadows ermitteln die Herren das Finale der US Open. In der Runde der letzten Vier trifft Daniil Medvedev auf Gregor Dimitrov. Mit SPORT1 verpassen Sie nichts (US Open, Halbfinale: Daniil Medvedev - Gregor Dimitrov, ab 22 Uhr im LIVETICKER). Später fordert Marco Berrettini Rafael Nadal. (US Open, Halbfinale: Marco Berrettini - Rafael Nadal, Samstagnacht ab 0 Uhr im LIVETICKER).

- EM-Quali: Klassiker zwischen Deutschland und Niederlande

Ungeschlagen und punktverlustfrei steht Deutschland nach drei Spielen in der EM-Qualifikation in Gruppe C bestens da. Im Hinspiel gegen die Niederlande gelang der DFB-Elf ein 3:2-Last-Minute-Sieg, nun will das deutsche Team dieses Ergebnis bestätigen (EM-Qualifikation: Deutschland - Niederlande, ab 20:45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- Champions Hockey League Live

Am 3. Spieltag der Champions Hockey League empfangen die Augsburger Panther Lulea Hockey aus Schweden (CHL: Augsburger Panther - Lulea Hockey, ab 17.55 Uhr im LIVESTREAM). Die Adler Mannheim treffen auf den amtierenden polnischen Champion GKS Tychy (CHL: GKS Tychy - Adler Mannheim, ab 19.25 Uhr LIVE bei SPORT1 im TV und STREAM).

Das Video-Schmankerl des Tages

Bei den US Open steht Superstar Serena Williams zum zehnten Mal im Finale. Dort muss sie eine Kanadierin schlagen.