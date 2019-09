Rafael Nadal hat in einem weiteren Tennis-Thriller die US Open gewonnen. In der NFL feierte Tom Brady mit den New England Patriots einen Traumstart, auch der Deutsche Mark Nzeocha konnte überzeugen.

Die Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 geht am Montag in die heiße Phase. Nach dem blitzsauberen Start steht die deutsche Nationalmannschaft plötzlich unter Druck. In Nordirland heißt es: Verlieren verboten!

Das DBB-Team tritt am Mittag bei der Basketball-WM gegen Kanada an.

Das ist passiert

- US Open: Nadal gewinnt Fünf-Stunden-Thriller

Rafael Nadal schenkt im Finale der US Open gegen Daniil Medvedev eine Zwei-Satz-Führung her, holt sich aber dennoch den Titel. Federers Rekord ist zum Greifen nah. (Zum Bericht)

- NFL: Patriots mit Kantersieg - Nzeocha stark

Die New England Patriots feiern zum Saisonauftakt einen klaren Sieg gegen die Pittsburgh Steelers. Tom Brady weist Gegenüber Ben Roethlisberger deutlich in die Schranken. (Zum Bericht) Der einzige Deutsche in der NFL hilft beim Sieg der San Francisco 49ers gegen Tampa Bay tatkräftig mit. Zu einem kuriosen Ergebnis kommt es zwischen Detroit und Arizona. (Zum Bericht)

- NFL: Lange Pause für Foles und Hill

Nick Foles verletzt sich bei seinem ersten Einsatz für die Jacksonville Jaguars schwer an der Schulter und fällt lange aus. Auch Tyreek Hill muss pausieren. (Zum Bericht)

- CHL: Adler vorzeitig im Achtelfinale - Augsburg siegt gegen Belfast

Die Adler Mannheim qualifizieren sich vorzeitig für das Achtelfinale. Die Augsburger Panther setzten sich gegen die Belfast Giants durch. (Zum Bericht)

- EM-Quali: Spanien und Italien fast am Ziel

Spanien und Italien feiern den sechsten Sieg im sechsten Spiel und sind damit sorgenfrei auf EM-Kurs. Liechtenstein erkämpft Remis. Dänemark stolpert indes. (Zum Bericht)

- 1. FC Köln wählt neuen Vorstand

In einer üben siebenstündigen Mitgliederversammlung wählt der 1. FC Köln einen neuen Vorstand. Das neue Trio um Werner Wolf wird mit großer Mehrheit gewählt. (Zum Bericht)

- EM-Quali: Bosnien-Coach wirft nach Blamage hin

Bosnien-Herzegowina kassiert in der EM-Qualifikation eine Pleite bei Außenseiter Armenien. Nationaltrainer Robert Prosinecki zieht umgehend Konsequenzen. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- EM-Qualifikation mit Deutschland, Österreich und Polen

Die Qualifikation für die EM-Endrunde 2020 geht in die heiße Phase. Nach dem blitzsauberen Start in die EM-Qualifikation steht die deutsche Nationalmannschaft durch die Heimpleite gegen die Niederlande plötzlich unter Druck. In Nordirland heißt es: Verlieren verboten! (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Nordirland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

In Gruppe G sind die Österreicher nach einem Fehlstart mit zwei Niederlagen wieder in der Spur und kämpfen am Abend in Polen sogar um die Tabellenführung. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Polen - Österreich, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Belgien und Russland marschieren in Gruppe I der EM-Endrunde entgegen und können am Abend einen weiteren großen Schritt machen. Die Belgier, mit 15 Punkten aus fünf Spielen mit einer perfekten Bilanz, treten bei den Schotten an. (EM-Qualifikation, 6. Spieltag: Schottland - Belgien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- Basketball-WM: Deutschland trifft auf Kanada

Das DBB-Team hat das Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier so gut wie sicher. Um die Teilnahme an einem Quali-Turnier für die Olympischen Spiele zu garantieren, müsste das Team um NBA-Star Dennis Schröder gegen Kanada nicht unbedingt gewinnen. Selbst eine Niederlage mit bis zu 48 Punkten würde dafür aufgrund der Konstellationen in den anderen Gruppen reichen. (Basketball-WM: Deutschland - Kanada ab 14 Uhr im LIVETICKER)

Das Video-Schmankerl des Tages

Im Topspiel der WM zwischen Serbien und Spanien fliegt NBA-Superstar Nikola Jokic nach einem falschen Pfiff vom Court. Sein Team verliert das Favoritenduell.