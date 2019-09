Ärger bei Borussia Dortmund: Erst verspielt der Vizemeister spät den Sieg bei Eintracht Frankfurt, dann rastet Kapitän Marco Reus bei einer Reporterfrage aus.

Beendet wird der Bundesliga-Spieltag diesmal am Montag, die TSG Hoffenheim ist in Wolfsburg zu Gast.

Auch im Volleyball geht es wieder rund: Deutschland trifft im EM-Viertelfinale auf Polen.

In der Nacht ging es in der NFL rund. Bei den New York Giants feierte Quarterback Daniel Jones ein Traumdebüt.

Das ist passiert

- La Liga: Real siegt dank Benzema

Das zuletzt arg kriselnde Real Madrid siegt knapp beim FC Sevilla und orientiert sich Richtung Tabellenspitze. Karim Benzema wird zum Mann des Tages. (Zum Bericht)

- Ligue 1: Neymar schießt PSG zum Sieg

PSG gewinnt das Auswärtsspiel in Lyon. Der lachende Matchwinner ist wieder einmal Neymar. Lange beißt sich PSG die Zähne aus - dann trifft der Brasilianer. (Zum Bericht)

- Bundesliga: BVB rutscht in Frankfurt aus - Reus sauer

Borussia Dortmund lässt bei Eintracht Frankfurt wichtige Punkte liegen und verpasst es so, an Bayern München in der Tabelle vorbeizuziehen. (Zum Bericht) Nach dem Spiel rastet Marco Reus bei einer Reporterfrage aus. (Zum Bericht)

- Premier League: Liverpool schlägt auch Chelsea

Liverpool gewinnt das Spitzenspiel beim FC Chelsea in der Premier League. Damit thronen die Reds weiter souverän auf dem ersten Platz in England. (Zum Bericht)

- NFL: Jones mit historischem Debüt

Daniel Jones feiert bei den New York Giants ein Traumdebüt. Der Rookie-Quarterback, der den Posten von NFL-Legende Eli Manning übernommen hat, erzielt beim 32:31-Sieg über die Tampa Bay Buccaneers vier Touchdowns.

Jones wird dabei zum ersten Rookie-Quarterback der NFL-Historie mit mindestens 300 Yards, zwei Pass- und zwei Rushing-Touchdowns (Zum Bericht).

- NFL: Johnson gibt Debüt bei Patriots-Sieg

Der Deutsche Jakob Johnson kommt beim Sieg der New England Patriots gegen die New York Jets erstmals in der NFL zum Einsatz. Patrick Mahomes dominiert die Schlagzeilen. (Zum Bericht)

- DEL: München bleibt ungeschlagen

Am vierten Spieltag der DEL bewahrt der EHC Red Bull München seine weiße Weste. Die Eisbären Berlin verzweifeln am Münchner Torwart und dem eigenen Unterzahlspiel. (Zum Bericht)

- Laver Cup: Europa siegt dank Zverev

Beim Laver Cup gewinnt Team Europa auch die dritte Ausgabe. Alexander Zverev holt mit seinem Sieg gegen Milos Raonic die entscheidenden Punkte. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Wolfsburg empfängt Hoffenheim

Erstes Montagsspiel der Saison 2019/20: Der VfL Wolfsburg hat die TSG Hoffenheim zu Gast, mit einem Sieg können die Niedersachsen wieder an die Spitzengruppe der Liga ranrücken. Die Gäste brauchen allerdings auch dringend Punkte, die bisherige Saison verlief eher durchwachsen. (Bundesliga: VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

- 3. Liga: Uerdingen trifft auf Mannheim

Zum Abschluss des 9. Spieltags will der KFC Uerdingen die Abstiegsplätze verlassen. Der hochgehandelte Drittligist empfängt am Montagabend Aufsteiger Waldhof Mannheim, das derzeit auf einem starken siebten Platz liegt. (3. Liga: KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim ab 19 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie sehen

- Volleyball-EM: Deutschland will ins Halbfinale

Nach dem Krimi im Achtelfinale gegen die Niederlande der Volleyball-EM trifft Deutschland nun auf Polen. Das DVV-Team hat hoch gesteckte Ziele bei der Europameisterschaft und will wenn möglich eine Medaille holen. Allerdings wartet mit Polen mit dem früheren Bundestrainer Vital Heynen erneut eine schwierige Aufgabe.

- Regionalliga: Lübeck fordert Oldenburg

Am 11. Spieltag der Regionalliga Nord empfängt der VfB Lübeck den VfB Oldenburg. Lübeck will an die erfolgreiche vergangene Saison anknüpfen, als man Zweiter wurde und sich für den DFB-Pokal qualifizierte. Oldenburg wurde in der Spielzeit 2018/19 nur Neunter, der neue Trainer Alexander Kiene soll nun neue Impulse setzen.

- SPORT1 News Live präsentiert die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten. SPORT1 überträgt um 19 Uhr LIVE im TV und STREAM.

- FIFA Football Award

Auch in diesem Jahr finden wieder die FIFA Football Awards statt, um die besten Akteure des Weltfußballs zu ehren. Unter anderem wird der Weltfußballer ausgezeichnet. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Virgil van Dijk - wer setzt sich durch?

- 3. Liga Pur bietet die Highlights der Spiele der 3. Liga. Die dritthöchste deutsche Fußballklasse ist in dieser Saison wieder namhaft besetzt, unter anderem mit 1860 München, dem 1. FC Kaiserslautern, Preußen Münster und Eintracht Braunschweig. (3. Liga Pur, ab 23.45 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

