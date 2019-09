Bei der Basketball-WM hat sich nach Serbien mit dem Team USA der nächste Topfavorit verabschiedet. Neben Frankreich erreicht auch Australien das Halbfinale.

Bayerns Leon Goretzka fällt nach einer Oberschenkeloperation weiter aus.

- WM-Aus! USA scheitern sensationell

Das Team USA muss den Traum von der Titelverteidigung bei der WM begraben. Gegen Frankreich setzt es das Sensations-Aus bereits im Viertelfinale. (Zum Bericht)

- Goretzka fällt nach Operation aus

Der FC Bayern muss erneut auf Leon Goretzka verzichten. Der Nationalspieler verletzt sich am Oberschenkel und muss operiert werden. (Zum Bericht)

- Hinteregger sorgt erneut für Ärger

Martin Hinteregger erscheint nach einem freien Nachmittag zu spät im Teamhotel des ÖFB-Teams. Der Frankfurter Verteidiger entschuldigt sich für sein Fehlverhalten. (Zum Bericht)

- Sané: ManCity will FCB zuvorkommen

Manchester City strebt mit dem verletzten Leroy Sané eine Vertragsverlängerung an, um das Werben des FC Bayern zu beenden. (Zum Bericht)

- Barca droht Messi-Aus gegen BVB

Lionel Messi laboriert weiter an einer Wadenverletzung, das kommende Ligaspiel des FC Barcelona kommt für ihn zu früh. Auch sein Einsatz gegen den BVB wackelt. (Zum Bericht)

- Barca-Boss spricht über Neymar-Deal

Javier Bordas, Vorstand des FC Barcelona, zeigt sich hoffnungsvoll bezüglich eines Transfers von Neymar zu den Katalanen. Auch Neymars Vater äußert sich. (Zum Bericht)

- Valencia trennt sich von Marcelino

Der FC Valencia trennt sich von seinem Trainer Marcelino Garcia, wie der spanische Pokalsieger am Mittwoch bekannt gibt. Der Nachfolger steht bereits fest. (Zum Bericht)

- Mannheim wochenlang ohne Larkin

Thomas Larkin verletzt sich im Training der Adler Mannheim am Rücken und muss wochenlang pausieren. Für den Italiener lief es bereits zuvor nicht nach Wunsch. (Zum Bericht)

- Schachmann sagt WM-Start ab

Ohne Maximilian Schachmann tritt die deutsche Rad-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Yorkshire an. Ein Infekt verhindert die Rückkehr in den Rennbetrieb. (Zum Bericht)

- Kiel verlängert mit Kapitän Duvnjak

Domagoj Duvnjak klärt seine Zukunft und verlängert seinen Vertrag beim THW Kiel. Der Rekordmeister ist für ihn "der beste Verein der Welt". (Zum Bericht)

Brasilien hat die Neuauflage des Copa-América-Finals gegen Peru verloren. Beim goldenen Tor von Luis Abram patzt ManCity-Keeper Ederson schwer und fliegt am Spielgerät vorbei.