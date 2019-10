Ausnahme-Läuferin Gesa Krause ist für den Gewinn ihrer Bronzemedaille über 3.000 Meter Hindernis bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften mit über der Hälfte aller Stimmen zur "Sportlerin des Monats September" gewählt worden.

Die Frankfurterin, die bei den Weltmeisterschaften 2015 in Peking erstmals Bronze gewann und 2017 in London unglücklich im Finale stürzte, holte in Doha mit deutschem Rekord zum zweiten Mal WM-Bronze.

Platz zwei belegte Ruderer Oliver Zeidler, der nach seinem EM-Titel im Juni wenige Wochen später auch den WM-Titel in der Einer-Konkurrenz gewinnen konnte. Die Slalom-Kanutin Andrea Herzog, die überraschend WM-Gold im Canadier-Einer gewann, landete auf Platz drei.

Das Ergebnis im Überblick:

1. Gesa Krause: 55,7%

2. Oliver Zeidler: 29,7%

3. Andrea Herzog: 14,6%

Gewählt werden die "Sportler des Monats" regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe – unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Präsentiert wird die Wahl zum „Sportler des Monats“ vom Nationalen Förderer Allianz.