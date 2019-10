DFB-Pokalfieber auf SPORT1!

Der FC Bayern München muss im DFB-Pokal beim VfL Bochum ran. (DFB-Pokal: VfL Bochum - FC Bayern ab 18 Uhr LIVE im TV und im STREAM auf SPORT1)

FC Augsburg-Geschäftsführer Stefan Reuter denkt laut über die Zukunft nach und schließt einen Investor nicht aus. Auch Kevin Durant macht sich Gedanken über seine Zukunft und will auch im europäioschen Basketball noch seine Spuren hinterlassen.

Dazu überrascht Jan-Lennard Struff in Paris und zieht ins Achtelfinale ein.

Das ist passiert

- Basketball: Durant denkt an Europa-Wechsel

Wann Kevin Durant nach einem Achillessehnenriss sein NBA-Comeback feiert, ist noch unklar. Aber ein Karriereziel hat er noch: ein Einsatz in der EuroLeague mit Barcelona. (Zum Bericht)

- Bundesliga: FCA schließt Investoren nicht aus

Geschäftsführer Stefan Reuter schließt mögliche Investoren beim FC Augsburg in der Zukunft nicht aus. Geld helfe "sehr viel, um erfolgreich zu sein". (Zum Bericht)

- Fußball: Nach Angriff auf Schiedsrichter: Klub meldet Mannschaft ab

Nach dem gewalttätigen Angriff auf einen Schiedsrichter hat der hessische Fußball-Kreisligist FSV Münster seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. Am vergangenen Sonntag hatte ein FSV-Spieler in der Partie gegen den TV Semd den Schiedsrichter bewusstlos geschlagen. (Zum Bericht)

- Fußball: Götze erleidet Haarriss und Bänderdehnung

Mario Götze von Vizemeister Borussia Dortmund darf trotz seiner Handverletzung auf einen Einsatz im DFB-Pokalspiel gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach am Mittwoch hoffen. Der Weltmeister von 2014 zog sich beim 0:0 im Revierderby bei Schalke 04 einen Haarriss im Knochen der Elle sowie eine Bänderdehnung im linken Handgelenk zu. (Zum Bericht)

- Fußball: Satte Strafe nach Bulgarien-Skandal

Nach dem Rassismus-Eklat im EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und England (0:6) Mitte Oktober hat die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der Europäischen Fußball-Union (UEFA) den bulgarischen Verband unter anderem mit zwei Geisterspielen belegt. (Zum Bericht)

- Tennis: Gerlach wird Görges-Trainer

Julia Görges hat den bisherigen Fed-Cup-Teamchef Jens Gerlach von ihrem Übergangs- zu ihrem festen Trainer gemacht. Wie der Deutsche Tennis Bund mitteilte, wird Gerlach mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt und dauerhaft mit Deutschlands Nummer zwei zusammenarbeiten. (Zum Bericht)

- Handball: Mit 17 Spielerinnen zur WM nach Japan

Angeführt von Kapitänin Kim Naidzinavicius und mit drei Torhüterinnen starten die deutschen Handball-Frauen zur WM vom 29. November bis 15. Dezember in Japan. Bundestrainer Henk Groener verzichtete bei der Nominierung für das Turnier auf Experimente und setzt auf seine bewährten Kräfte. (Zum Bericht)

- Tennis: Struff überrascht in Paris

Jan-Lennard Struff steht beim Masters-Turnier in Paris im Achtelfinale. Der 29-Jährige, der beim Davis-Cup-Finalturnier im November in Madrid für Deutschland spielen wird, bezwang den an Nummer acht gesetzten Russen Karen Khachanov. (Zum Bericht)

- Handball: Youngster Siewert wird Trainer bei den Füchsen Berlin

Generationswechsel auf der Trainerbank der Füchse Berlin: Der erst 25 Jahre alte Jaron Siewert wird bei dem ambitionierten Handball-Klub ab Sommer 2020 das Traineramt übernehmen und Bundesliga-Urgestein Velimir Petkovic zur kommenden Saison ablösen. (Zum Bericht)

- Fußball: Schweinsteigers TV-Premiere im März 2020

Bastian Schweinsteiger gibt voraussichtlich im März 2020 in der ARD sein Debüt als TV-Experte. Zur Premiere soll es bei einem Länderspiel der Nationalmannschaft kommen. Die ARD hatte den ehemaligen DFB-Kapitän Anfang des Monats kurz nach dessen Karriereende verpflichtet. (Zum Bericht)

- Formel 1: Pläne für Quali-Rennen gescheitert

Die geplanten Qualifying-Rennen in der kommenden Formel-1-Saison werden nicht stattfinden. Sportdirektor Ross Brawn ärgert sich über das Veto zweier Rennställe. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- DEL: Adler Mannheim - Iserlohn Roosters

Das Alternativ-Programm, für alle die keine Lust auf DFB-Pokal haben. In der DEL kommt es zum Duell zwischen den Adlern und den Roosters - der klare Favorit kommt aus Mannheim. Das Spiel gibt es ab 19.30 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1.

- DFB-Pokal mit 1. FC Köln, SC Freiburg, HSV und Leverkusen

Die zweite Runde im DFB-Pokal steht an und hat einige hochinteressante Partien zu bieten. Der SC Freiburg bittet zum Bundesliga-Duell gegen Union Berlin. Der Hamburger SV bekommt es zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage mit dem VfB Stuttgart zu tun. Und Bayer Leverkusen empfängt den SC Paderborn. Die ersten Spiele gehen um 18.30 Uhr los, die letzten Duelle werden um 20.45 Uhr angepfiffen. SPORT1 begleitet alle acht Spiele LIVE im TICKER - in der Konferenz oder einzeln.

- League Cup: Manchester City - FC Southampton

Trainer Ralph Hasenhüttl muss mit dem FC Southampton wenige Tage nach der historischen 0:9-Klatsche in der Premier League gegen Leicester City bei einer der torgefährlichsten Mannschaften der Welt ran: Manchester City. (League Cup: Manchester City - FC Southampton ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

- La Liga: Atletico und Barca im Einsatz

Englische Woche in Spanien: Erst misst sich Atletico Madrid mit Deportivo Alavés (19 Uhr im LIVETICKER), dann trifft mit dem FC Barcelona der Meister auf Real Valladolid (ab 21.15 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- DFB-Pokal: VfL Bochum - FC Bayern München

In der zweiten Runde des DFB-Pokals empfängt der Zweitligist VfL Bochum niemand geringeren als den Titelverteidiger FC Bayern München. Der zuletzt verletzte Leon Goretzka könnte dabei auf seinen Jugend-Verein treffen, bei dem er seine Profikarriere startete. Der VfL ist gegen den Rekordmeister natürlich klarer Außenseiter: Der bislang letzte Erfolg gegen die Münchener liegt bereits über 15 Jahre zurück. (DFB-Pokal: VfL Bochum - FC Bayern ab 18 Uhr LIVE im TV und im STREAM auf SPORT1) Anschließend gibt es alle weiteren Spiele der 2. Runde in den Highlights

Das Video-Schmankerl des Tages

Marc-Andre ter Stegen war nach dem Spiel in Prag angesäuert von der Leistung Barcelonas. Seine Äußerungen kamen bei Ernesto Valverde nicht gut an.