Nach aufregenden Duellen im DFB-Pokal steht der 10. Bundesliga-Spieltag an. Diesen eröffnen am Abend die TSG Hoffenheim und der SC Paderborn. Auch in der 2. Bundesliga wird wieder um Punkte gekämpft.

Außerdem beginnt am Freitag die Timbersports-WM mit dem Teamwettbewerb - LIVE auf SPORT1. Auch in der DEL und BBL gibt es Live-Action.

Am Abend stellte die Formel 1 ihr revolutionäres Regelwerk ab 2021 vor. Arsenal-Kapitän Granit Xhaka erklärte emotional die Gründe für seinen jüngsten Ausraster.

Das ist passiert

- Tennis: Zverev und Struff in Paris ausgeschieden

Für Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff war das Achtelfinale beim letzten Turnier der Masters-Serie in Paris Endstation. Der an Nummer sechs gesetzte Zverev unterlag dem Kanadier Denis Shapovalov. Struff konnte gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga zwei Matchbälle nicht nutzen. (Zum Bericht)

- Formel 1: Künftige Formel-1-Regeln vorgestellt

Die Formel 1 hat im Vorfeld des Großen Preises der USA ihr Regelwerk ab der Saison 2021 vorgestellt. Ziel der neuen Agenda ist es, die Rennwagen so zu konzipieren, dass sich die Fahrer auf der Strecke besser bekämpfen können. (Zum Bericht)

- Hamilton deutet Formel-1-Verbleib an

Lewis Hamilton will der Formel 1 auch nach der Regel-Revolution 2021 treu bleiben. Einen Wechsel zu einem anderen Team schließt er für sich aus. (Zum Bericht)

- Handball: Kiel klarer Sieger im Verfolgerduell

THW Kiel bleibt in der Bundesliga Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf auf den Fersen. Der THW schob sich durch einen klaren Sieg im Verfolgerduell mit der MT Melsungen mit zwei Spielen weniger auf den zweiten Platz vor. (Zum Bericht)

- Fussball: Xhaka erklärt seinen Ausraster

Granit Xhaka hat fünf Tage nach seiner provokanten Geste Richtung Tribüne nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Crystal Palace sein Schweigen gebrochen. Der Arsenal-Kapitän erklärt sein Verhalten auf emotionale Art und Weise. (Zum Bericht)

- WWE: Fury feiert erfolgreiche Wrestling-Premiere

Der britische Schwergewichts-Boxer Tyson Fury hat eine gelungene Premiere als Wrestler gefeiert. Bei einem WWE-Event in Riad/Saudi-Arabien gewann der 31 Jahre alte Ex-Weltmeister seinen Kampf gegen den US-Amerikaner Braun Strowman und lieferte dabei die erwartet spektakuläre Show ab. (Zum Bericht)

- NFL: 49ers bleiben dank Garoppolo ungeschlagen

Die 49ers feiern im Thursday Night Game den achten Sieg im achten Spiel. Gegen die Arizona Cardinals benötigt San Francisco jedoch eine Topleistung ihres Quarterbacks. (Zum Bericht)

- NBA: Leonard führt Clippers zum Sieg

Die Los Angeles Clippers fügen den San Antonio Spurs die erste Niederlage zu, Kawhi Leonard überragt. Auch die New Orleans Pelicans dürfen endlich jubeln. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Hoffenheim will Serie ausbauen

Die TSG Hoffenheim ist die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Gegen Aufsteiger SC Paderborn (Bundesliga: TSG Hoffenheim - SC Paderborn ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) soll zum Auftakt des 10. Spieltags der fünfte Pflichtspielsieg in Folge her. Schlusslicht Paderborn feierte zuletzt seinen ersten Ligasieg der Saison gegen Fortuna Düsseldorf.

- 2. Bundesliga: Hannover 96 hat ersten Heimsieg im Visier

Bundesliga-Absteiger Hannover 96 will im sechsten Anlauf den ersten Heimsieg der Saison schaffen. Der Tabellen-14. empfängt am 12. Spieltag den punktgleichen SV Sandhausen (2. Bundesliga: Hannover 96 - SV Sandhausen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). In der zweiten Partie hat der seit vier Spielen ungeschlagene SSV Jahn Regensburg den Aufsteiger VfL Osnabrück (2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) zu Gast.

- DEL: Spitzenreiter München gegen aufstrebende Haie

Tabellenführer EHC Red Bull München empfängt am 14. DEL-Spieltag die Kölner Haie (DEL: EHC Red Bull München - Kölner Haie ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Die Haie feierten nach schwachem Saisonstart zuletzt drei Siege in Folge.

- EuroLeague: FC Bayern und ALBA in Spanien gefordert

Am sechsten Spieltag der EuroLeague müssen die deutschen Vertreter Bayern München und ALBA Berlin bei spanischen Klubs antreten. Meister München ist bei Baskonia Vitoria-Gasteiz (EuroLeague: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Bayern München ab 21 Uhr im LIVETICKER) zu Gast, die Berliner bei Real Madrid (EuroLeague: Real Madrid - ALBA Berlin - ZSKA Moskau ab 21 Uhr im LIVETICKER). Madrid kassierte am Dienstag in München seine dritte Saison-Niederlage.

Das müssen Sie heute sehen

- BBL LIVE: Nächster Auswärtscoup für TOWERS?

Die Hamburg TOWERS stehen vor einer schweren Auswärtshürde. Der Aufsteiger, der seinen bislang einzigen Saisonsieg in der Fremde bei den JobStairs GIESSEN 46ers gefeiert hat, bekommt es in Baden-Württemberg mit den starken MHP RIESEN Ludwigsburg (BBL: MHP RIESEN Ludwigsburg - Hamburg TOWERS, ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) zu tun.

- DEL LIVE: Bayerisches Derby in Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt und die Augsburger Panther können mit dem bisherigen Verlauf der Spielzeit nicht zufrieden sein. Ingolstadt rangiert derzeit auf Platz acht, Augsburg ist Zehnter. Ein Sieg im bayerischen Derby (DEL, 16. Spieltag: ERC Ingolstadt - Augsburger Panther, ab 16.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream) könnte für beide eine Initialzündung zur Aufholjagd sein.

- TIMBERSPORTS-WM LIVE: Entscheidung im Teamwettkampf

Mit der STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft steht das Jahres-Highlight der Sportart an. Im Teamwettbewerb (STIHL TIMBERSPORTS Weltmeisterschaft: Teamwettbewerb ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) kämpfen im Industrial Palace im tschechischen Prag über 100 Sportholzfäller aus 20 Nationen mit Axt und Säge um die Medaillen. Die deutsche Auswahl fordert im Staffelwettkampf die Topnationen wie Titelverteidiger Australien, Neuseeland oder Kanada.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Leon Draisaitl führt die Edmonton Oilers beinahe im Alleingang zum Sieg gegen Columbus. Dank zweier Tore und einem Assist übernimmt er die Führung in der Scorerliste.