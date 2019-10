Am Freitag wird wieder in der Bundesliga um Punkte gekämpft: Mainz empfängt den 1. FC Köln zum Kellerduell.

Auch in der 2. Bundesliga, der DEL und der Basketball-EuroLeague wird um Punkte gekämpft.

Am Abend kassierten die drei deutschen Teams in der Europa League keine Niederlage. Während Eintracht Frankfurt gewann, spielten Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg Unentschieden.

Anzeige

In der NBA vermöbelten die LA Clippers die Warriors. Top-Talent DeAndre Ayton wird für 25 Spiele gesperrt. In der NFL bezwangen die Vikings die Redskins.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Europa League: Frankfurt mit wichtigem Sieg

Eintracht Frankfurt hat seinen zweiten Vorrundensieg gefeiert und den zweiten Platz in der Gruppe F erobert. Die Hessen, die im Vorjahr sensationell bis ins Halbfinale gestürmt waren, gewannen das von Trainer Adi Hütter ausgerufene "Schlüsselspiel" gegen Standard Lüttich. (Zum Bericht)

- Europa League: Last-Minute-Treffer - Gladbach jubelt - VfL hadert

Späte Tore in der Nachspielzeit sorgen für Jubel bei Borussia Mönchengladbach und Ärger beim VfL Wolfsburg. Während Gladbach durch einen verwandelten Handelfmeter von Kapitän Lars Stindl in letzter Minute ein 1:1 beim italienischen Topklub AS Rom holte, kassierte Wolfsburg noch den späten Ausgleich zum 2:2 beim belgischen Spitzenklub KAA Gent. (Zum Bericht Mönchengladbach) (Zum Bericht Wolfsburg)

- Nationalmannschaft: Löw erteilt Hummels erneut eine Abfuhr

Bundestrainer Joachim Löw hat Mats Hummels eine erneute Abfuhr erteilt. Löw denkt trotz der schweren Verletzung von Niklas Süle aktuell nicht über eine Rückkehr des Weltmeisters von 2014 in die deutsche Nationalmannschaft nach. (Zum Bericht)

- Basketball: Bayern verliert gegen Moskau

Der deutsche Meister Bayern München hat in der EuroLeague einen Dämpfer kassiert. Eine Woche nach dem überzeugenden Sieg gegen den französischen Meister ASVEL Lyon-Villeurbanne musste sich das Team von Trainer Dejan Radonjic Khimki Moskau geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Darts: Favoritensterben bei European Championship

Weltmeister Michael van Gerwen und Titelverteidiger James Wade sind bei der European Championship in Göttingen bereits in der 1. Runde gescheitert. Van Gerwen musste sich nach einer spannenden Partie Ross Smith mit 5:6 geschlagen geben. (Zum Bericht)

- Giro d'Italia: Sagan startet zum ersten Mal

Prominenter Debütant beim Giro d'Italia: Der slowakische Radstar Peter Sagan vom deutschen Team Bora-hansgrohe wird zum ersten Mal bei der Italien-Rundfahrt Jagd auf das Violette Trikot des Punktbesten machen. (Zum Bericht)

- NFL: Cousins rächt sich an Ex-Team

Die Minnesota Vikings setzen sich im Thursday Night Game mit 19:9 gegen die Washington Redskins durch. Kirk Cousins bringt gegen sein Ex-Team 23 von 26 Pässen für 285 Yards an den Mann. (Zum Bericht)

- NBA: Clippers vermöbeln Warriors

Die Los Angeles Clippers gewinnen auch den zweiten Kracher. Nach dem Sieg über die Lakers lassen sie den Golden State Warriors nicht den Hauch einer Chance. (Zum Bericht)

- NBA: Lange Sperre für Top-Talent

Wegen der Einnahme einer verbotenen Substanz wird DeAndre Ayton für 25 Spiele gesperrt. Der Center wurde in der vergangenen Saison an Nummer eins im Draft ausgewählt. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl führt Oilers zurück in die Spur

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie feiert Leon Draisaitl mit zwei Treffern ein 4:3 nach Verlängerung gegen die Washington Capitals mit Starstürmer Alexander Owetschkin. Dabei holen die Kanadier einen Zwei-Tore-Rückstand auf und gewinnen dank eines Draisaitl-Treffers in der Overtime. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Mainz empfängt Köln zum Kellerduell

Im Kellerduell empfängt der Tabellenvorletzte FSV Mainz 05 den zwei Plätze besser notierten Aufsteiger 1. FC Köln (Bundesliga: FSV Mainz - 1. FC Köln ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) . Mainz-Trainer Sandro Schwarz fordert nach dem spielerischen Offenbarungseid bei Fortuna Düsseldorf eine Reaktion, Kölns Coach Achim Beierlorzer hofft nach zwei Spielen ohne Niederlage auf die Fortsetzung der Serie.

- 2. Bundesliga: Aue kann auf Platz zwei vorrücken

Der Tabellenvierte Erzgebirge Aue muss am 11. Spieltag bei Darmstadt 98 antreten (2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 - Erzgebirge Aue ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Holstein Kiel empfängt den VfL Bochum (2. Bundesliga: Holstein Kiel - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: Spitzenreiter München gegen aufstrebende Haie

Tabellenführer EHC Red Bull München empfängt am 14. DEL-Spieltag die Kölner Haie (DEL: EHC Red Bull München - Kölner Haie ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Die Haie feierten nach schwachem Saisonstart zuletzt drei Siege in Folge.

- EuroLeague: ALBA trifft Titelverteidiger

Am vierten Spieltag der EuroLeague empfängt ALBA Berlin das Team von ZSKA Moskau (EuroLeague: ALBA Berlin - ZSKA Moskau ab 20 Uhr im LIVETICKER). Die Russen um den ehemaligen Ulmer Will Clyburn gewannen die EuroLeague in der vergangenen Saison.

- Darts: Sechzehntelfinale des European Championship

Beim European Championship stehen die abschließenden Sechzehntelfinals auf dem Programm. Dabei treten unter anderem Peter Wright, Michael Smith, Mensur Suljovic und Gerwyn Price ans Oche (Darts European Championship, Sechzehntelfinale ab 12.45 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- SPORT1 News live

SPORT1 News präsentiert um 19 Uhr sowie um 22 Uhr und um 23.40 Uhr im TV die aktuellen Themen aus dem deutschen Fußball, unter anderem aus der Bundesliga, 2. Bundesliga und Nationalmannschaft, den Europapokal-Wettbewerben und den internationalen Ligen, sowie aus weiteren populären Sportarten wie zum Beispiel Motorsport, Eishockey, Basketball, Volleyball, Handball, Darts, Boxen, Tennis, US-Sport und eSports.

- FC Bayern Inside

Der FC Bayern München ist der erfolgreichste deutsche Fußballklub: In der abgelaufenen Saison holten sich die das Team um Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich bereits zum zwölften Mal das "Double", 2013 standen die Münchner in der Champions League zuletzt ganz oben. Das Format "FC Bayern Inside" wird sowohl auf SPORT1 als auch auf "FC Bayern.tv live" ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung gibt es bei SPORT1 ab 22 Uhr im TV und Stream zu sehen.

- Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga

Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" parallel auch auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. (ab 22.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das erste Mal seit 1998 wird Dallas seine Spiele ohne Dirk Nowitzki im Kader bestreiten. Doch bei den Texanern baut man sich bereits einen neuen Superstar auf.