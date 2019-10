Am achten Spieltag der Bundesliga kommt es in Dortmund zum Duell zwischen dem heimischen BVB und Tabellenführer Gladbach.

In der Handball-Champions-League ist der THW Kiel gegen Montpellier HB gefordert, bei der Socca-WM auf Kreta steht das Viertelfinale an.

Bereist gestern Abend feierte Eintracht Frankfurt dank eines Doppelpacks von Goncalo Paciencia einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen, in der NBA-Preseason schockt eine Verletzung von Russell Westbrook die Houston Rockets beim Sieg gegen die Miami Heat.

Das ist passiert

- Frankfurt stürmt in Spitzengruppe

Goncalo Paciencia hat Eintracht Frankfurt gegen Bayern Leverkusen zurück in die Spitzengruppe geschossen und zugleich den Traum der Werkself von der Tabellenführung für eine Nacht zerstört. Der Portugiese erzielte beim 3:0-Erfolg der Hessen seinen ersten Doppelpack (4./17. HE) in der Bundesliga, Bas Dost (80.) traf zum Endstand. (Zum Bericht)

- 2. Liga: Wahnsinn in Aue! Elfer-Flut, Rot und Videobeweise

Nach einem vollkommen verrückten Spiel hat der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. Der Club unterlag am Freitagabend bei der Überraschungsmannschaft Erzgebirge Aue in Unterzahl 3:4 (0:0) - zwei Tore fielen in der Nachspielzeit, Nürnberg verschoss zudem mit dem Schlusspfiff einen Foulelfmeter. (Zum Bericht)

- Görges steht im Halbfinale

Julia Görges zeigt sich nach dem Seximus-Eklat nervenstark und kämpft weiter aussichtsreich um den erneuten Turniersieg beim WTA-Turnier in Luxemburg. Die an Nummer zwei gesetzte Titelverteidigerin gewann am Freitag ihr Viertelfinale gegen Rio-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico mit 1:6, 6:2, 6:3 und steht in der Runde der letzten Vier. (Zum Bericht)

- Adler im Torrausch gegen Augsburg

Die Adler Mannheim haben beim 8:3-Erfolg gegen die Augsburger Panther einen Kantersieg gefeiert und bleiben damit in der Tabelle der DEL weiterhin oben dabei. Derweil hat die Düsseldorfer EG ihrer imponierende Erfolgsserie auch beim 4:0-Sieg gegen die Eisbären Berlin weiter fortgesetzt. (Zum Bericht)

- Williamson verpasst wohl Saisonstart

Laut übereinstimmenden Medienberichten verpasst Zion Williamson von den New Orleans Pelicans aufgrund von Problemen im rechten Knie den Saisonstart und könnte "einige Wochen" fehlen. Eine schwere Verletzung schlossen die Ärzte demnach zwar aus, Williamson soll aber komplett ausgeheilt seine Karriere in der besten Liga der Welt beginnen.(Zum Bericht)

- ALBA kassiert Klatsche bei Barca

ALBA Berlin muss auf internationalem Parkett weiter auf das nächste Erfolgserlebnis warten. Der Hauptstadtklub unterlag am 3. Spieltag der Euroleague beim zweimaligen Titelträger FC Barcelona, der von Berlins Ex-Trainer Svetislav Pesic trainiert wird, mit 84:103 und richtet sich mit einem Sieg und zwei Niederlagen vorerst in der unteren Tabellenhälfte ein. (Zum Bericht)

- Warriors rächen sich an Lakers

Die Golden State Warriors haben den ersten Sieg gegen die Los Angeles Lakers in der NBA-Preseason gefeiert. Nach zuvor drei Niederlagen gegen die Lakers setzte sich der letztjährige Finalist im heimischen Chase Center mit 124:103 durch und machte damit den insgesamt zweiten Sieg in der erst vor zwei Wochen eröffneten Multifunktionsarena in Misson Bay perfekt. (Zum Bericht)

- Westbrook verletzt sich bei Harden-Gala

Die Houston Rockets müssen knapp eine Woche vor dem Start in die neue NBA-Saison um Russell Westbrook zittern. Der Neuzugang sorgte beim Sieg gegen die Miami Heat in der Preseason durch eine Verletzung der rechten Hand, an der schon länger Probleme mit ausgekugelten Fingern hat, für eine Schrecksekunde. (Zum Bericht)

- Nächster Sieg für Draisaitls Oilers

Leon Draisaitl reitet mit den Edmonton Oilers in der NHL weiter auf einer Welle des Erfolgs. Der 23-Jährige feierte mit den Kanadiern beim 2:1 gegen den elfmaligen Stanley-Cup-Gewinner Detroit Red Wings bereits den siebten Saisonsieg im achten Spiel. Draisaitl legte das zwischenzeitliche 2:0 durch Ethan Bear auf, es war bereits sein zehnter Assist in dieser Spielzeit. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Bayern-Derby in Augsburg, Spitzenspiel in Leipzig

Der FC Bayern tritt nach der Länderspielpause in der Bundesliga zum Derby beim FC Augsburg an (Bundesliga: FC Augsburg - FC Bayern ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Zeitgleich empfängt RB Leipzig den Tabellenzweiten aus Wolfsburg. Der VfL ist als einzige Bundesligamannschaft ungeschlagen. Bleibt er das auch in Leipzig? (Bundesliga: RB Leipzig - VfL Wolfsburg ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Außerdem empfängt Bremen Hertha BSC, Mainz muss in Düsseldorf antreten und Aufsteiger Union Berlin will gegen den stzarken Sport-Club aus Freiburg punkten. (Service: der Spielplan der Bundesliga)

- Bundesliga: BVB empfängt Spitzenreiter Gladbach

Der kirselnde BVB empfängt im heimischen Signal Iduna Park Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Schaffen es die Dortmunder mit Kapitän Marco Reus ihr Mentalitätsproblem gegen die erstarkten in den Griff zu bekommen oder verschärft sich die schwarz-gelbe Krise vor dem heißen Hebrst? (Bundesliga: Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach, ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

- 2. Liga: St. Pauli und Heidenheim wollen Anschluss halten

Der FC St. Pauli will gegen den Vorletzten aus Darmstadt zu Hause gewinnen, um den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Auch der 1. FC Heidenheim hat drei Punkte gegen den Tabellenletzten Wehen Wiesbaden eingeplant - doch die haben unlängst die Spitzenmannschaft VfB Stuttgart geschlagen. Zudem wollen sich Jahn Regebnsburg und der SV Sandhausen im direkten Duell von der unteren Tabellenhälfte absetzten. Wer hat das bessere Ende für sich? (2. Liga: alle Spiele ab 13 Uhr im LIVETICKER)

- Handball Champions League: Kiel in Montpellier gefordert

Der THW Kiel muss am fünften Spieltag der Champions League bei Montpellier antreten - der wohl schwerste Gegner der Gruppe B. Doch die Zebras reisen mit breiter Brust an, schließlich sind sie im laufenden Wettbewerb noch ungeschlagen. (Handball Champions League: Montpellier HB - THW Kiel, ab 17.15 Uhr im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport. Heute stehen die Viertelfinals auf dem Programm. (ab 19.45 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im Stream).

Das Video-Schmankerl des Tages

Auf den BVB kommen nach der Länderspielpause entscheidende Wochen zu. Die anstehenden Partien haben es allerdings in sich.