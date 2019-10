Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Der BVB muss im Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag am Mittwoch ohne Paco Alcácer auskommen.

Noch schlimmer erwischte es Eintracht Frankfurt, die bis zum Ende der Hinrunde auf Stammtorhüter Kevin Trapp verzichten muss. Beim Turnier in Peking ist für Angelique Kerber und Andrea Petkovic frühzeitig Endstation.

Am Abend sind der FC Bayern und Bayer Leverkusen in der Champions League im Einsatz, nachdem zuvor schon in der Youth League die U19-Teams des deutschen Duos gespielt hatten. Die Münchner feierten dabei einen klaren Erfolg, Bayer musste sich geschlagen geben.

Das ist passiert

- Klosterhalfen beendet Start-Poker

Konstanze Klosterhalfen hat sich für einen Start über die 5000 Meter bei der WM in Doha entschieden. Die Leverkusenerin pokerte mit ihrer Entscheidung bis kurz vor Meldeschluss, um ihren schärfsten Konkurrentinnen im Kampf um die Medaillen aus dem Weg zu gehen. (Zum Bericht)

- Kerber und Petkovic scheitern in Peking

Angelique Kerber ist beim WTA-Turnier in Peking bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die frühere Wimbledonsiegerin unterlag der Slowenin Polona Hercog nach schwacher Leistung 4:6, 2:6. Zuvor war bereits Andrea Petkovic gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka mit 2:6, 0:6 unter die Räder gekommen. (Zum Bericht)

- Eintracht lange ohne Trapp

Eintracht Frankfurt muss bis zum Ende der Hinrunde auf Nationaltorwart Kevin Trapp verzichten. Wie die Hessen am Dienstagmittag mitteilten, erlitt der 29-Jährige bei einem Zusammenprall mit Mitspieler Makoto Hasebe im Ligaspiel bei Union Berlin (2:1) einen Anriss der Rotatorenmanschette in der linken Schulter und muss sich deshalb einer Operation unterziehen. (Zum Bericht)

- BVB in Prag ohne Alcácer

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel bei Slavia Prag am Mittwoch auf Paco Alcácer verzichten. Der Stürmer trat die Reise in die Goldene Stadt aufgrund einer Achillessehnenreizung nicht mit an. Mats Hummels dürfte gegen die Tschechen hingegen zurück in den Kader von Lucien Favre kehren. (Zum Bericht)

- Bayern-Youngster siegen in Youth League

Den Talenten des FC Bayern ist bei Tottenham Hotspur ein Kantersieg gelungen. Durch den Erfolg übernehmen sie in der Youth League die Tabellenführung der Gruppe B. (Zum Bericht)

- Juventus lässt Bayer-Nachwuchs keine Chance

Bayer Leverkusen wartet weiter auf den ersten Sieg in der Youth League. Nach dem 2:2-Unentschieden zum Auftakt gegen Lokomotive Moskau unterlag die U19 der Werkself im zweiten Gruppenspiel Juventus Turin deutlich mit 1:4. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Füchse empfangen Magdeburg zum Pokalduell

Im Achtelfinale des DHB-Pokals kommt es mit dem Duell zwischen den Füchsen Berlin und dem SC Magdeburg (DHB-Pokal: Füchse Berlin - SC Magdeburg, ab 19 Uhr im LIVETICKER) zu einem echten Topspiel. Außerdem empfängt der SC DHfK Leipzig die MT Melsungen (DHB-Pokal: DHfK Leipzig - MT Melsungen, ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- FC Bayern im Krachderduell gegen Spurs

Nach dem ungefährdeten Auftaktsieg gegen Roter Stern Belgrad wartet auf den FC Bayern nun der erste echte Härtetest in der Champions League. Am zweiten Spieltag treffen die Münchner in London auf den letztjährigen Finalisten Tottenham Hotspur (Champions League: Tottenham Hotspur - FC Bayern München, ab 21 Uhr im LIVETICKER).

- Bayer zu Gast bei der Alten Dame

Schwerer Brocken für Bayer Leverkusen in der Champions League: In der Gruppenphase bekommt es die Werkself am Abend mit Juventus Turin (Champions League: Juventus Turin - Bayer Leverkusen, ab 21 Uhr im LIVETICKER) zu tun und hofft gegen die "Alte Dame" auf den ersten Sieg.

