Borussia Dortmund steht dank Julian Brandt im Achtelfinale des DFB-Pokals. Für neuerliche Überraschungen sorgten der SC Verl und der 1. FC Kaiserslautern.

Ein Torfestival lieferten sich der FC Liverpool und der FC Arsenal. Uli Hoeneß freut sich über den Sieg der Bayern-Basketballer gegen Real Madrid.

Am Abend will der TSV Hannover-Burgdorf seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausbauen.

Das ist passiert

- BVB atmet dank Brandt auf

Borussia Dortmund entgeht dank Julian Brandt einem Pokal-Aus. Das Team von Lucien Favre dreht gegen Borussia Mönchengladbach spät einen Rückstand. (Zum Bericht)

- Hertha zittert sich ins Achtelfinale

Frankfurt bucht das Achtelfinal-Ticket im DFB-Pokal dank zweier früher Treffer. Düsseldorf dreht einen Rückstand. In Berlin entscheidet das Elfmeterschießen. (Zum Bericht)

- RB Leipzig zerlegt Wolfsburg

RB Leipzig schießt den VfL Wolfsburg in der 2. Runde des DFB-Pokals aus dem eigenen Stadion. Auch Werder fackelt ein Tor-Feuerwerk ab. Verl feiert den nächsten Coup. (Zum Bericht)

- FCN scheitert mit Feldspieler im Tor

Der 1. FC Nürnberg verliert einen verrückten Krimi beim 1. FC Kaiserslautern. Beim Elfmeterschießen muss mit Enrico Valentini ein Feldspieler ins Tor. (Zum Bericht)

- Liverpool jubelt nach Torfestival

Nach einem unfassbaren Spiel mit Toren en masse setzt sich der FC Liverpool im Achtelfinale des League Cups im Elfmeterschießen gegen Arsenal durch. (Zum Bericht)

- Zverev für ATP Finals qualifiziert

Alexander Zverev hat die erneute Qualifikation für die ATP Finals in der Tasche. Beim Masters in Paris verabschieden sich fünf seiner Konkurrenten frühzeitig. (Zum Bericht)

- Hoeneß feiert Bayern-Coup gegen Real

Nach fünf Niederlagen in Folge gegen Real Madrid feiert Bayern München einen überzeugenden Sieg gegen die Spanier. Präsident Uli Hoeneß zeigt sich begeistert. (Zum Bericht)

- MLB: Nationals schreiben Geschichte

Die Washington Nationals krönen sich zum ersten Mal zum MLB-Meister und besiegen die Houston Astros. Ein neuer MLB-Rekord wird aufgestellt. (Zum Bericht)

- NBA: Curry-Schock bei nächster Warriors-Klatsche

Die Golden State Warriors verlieren nicht nur die Partie gegen die Phoenix Suns, sondern auch Superstar Stephen Curry. Der Guard verletzt sich an der Hand. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl nach Gala in Scorerliste vorn

Leon Draisail führt die Edmonton Oilers beinahe im Alleingang zum Sieg gegen Columbus. Dank zweier Tore und einem Assist übernimmt er die Führung in der Scorerliste. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Handball-Bundesliga mit Hannover-Burgdorf

Am 11. Spieltag kann der TSV Hannover-Burgdorf seine Tabellenführung in der Handball-Bundesliga zumindest vorübergehend ausbauen. Das Überraschungsteam der Liga strebt im Heimspiel gegen Nordhorn-Lingen den neunten Sieg an und könnte damit den Druck auf die Verfolger erhöhen (Hannover-Burgdorf - Nordhorn-Lingen ab 19 Uhr im LIVETICKER). In Kiel trifft zeitgleich der viertplatzierte THW auf die MT Melsungen, die eine Position vor dem Rekordmeister rangiert (THW Kiel - MT Melsungen ab 19 Uhr im LIVETICKER).

- DEL mit Red Bull München

Der EHC Red Bull München geht auch in den 16. Spieltag als unangefochtener Spitzenreiter. Gegen die Grizzlys Wolfsburg könnte der aktuelle Vizemeister seine Bilanz auf 15 Siege bei nur einer Niederlage ausbauen (Grizzlys Wolfsburg - Red Bull München ab 14 Uhr im LIVETICKER).

Das Video-Schmankerl

Irrer Pokalfight in Kaiserslautern: Der FCK gewinnt nach einem Mega-Patzer von Keeper Grill im Elferschießen. Dort muss auf Nürnberger Seite ein Feldspieler ins Tor.