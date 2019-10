Nullnummer im Revierderby!

Im mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen der Revierklubs aus Dortmund und Schalke kommt der BVB zu einem glücklichen Unentschieden.

Bildergalerie Spieler die bei Schalke und Dortmund gespielt haben 29 Bilder

Der FC Bayern München feiert hingegen einen glanzlosen Arbeitssieg gegen Aufsteiger Union Berlin und darf sich wieder mal bei Robert Lewandoswki bedanken. Sein Treffer zum 2:0 bedeutet eine historische Bundesliga-Bestleistung.

Anzeige

Weniger Grund zum Jubeln gibt es hingegen bei Juventus Turin. Ohne Cristiano Ronaldo kam die Alte Dame in Lecce nicht über ein Remis hinaus und könnte nun die Tabellenführung verlieren.

Pechvogel des Tages ist allerdings Bernadette Schild. Nach einem heftigen Sturz ist die Saison für die österreichische Ski-Fahrerin schon wieder beendet.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Bundesliga: Paderborn feiert ersten Saisonsieg

Lange musste Aufsteiger Paderborn auf den ersten Saisonsieg warten. Gegen Fortuna Düsseldorf durften sich die Fans am neunten Spieltag über den ersten Saisonsieg freuen. (Zum Bericht)

- Revierderby: BVB bei S04 im Alu- und Hand-Glück

Gelsenkirchen - Schalke 04 und der BVB liefern sich ein rassiges 177. Revierderby. Die Knappen scheitern an Latte und Pfosten, Dortmund bleib vieles schuldig. (Zum Bericht)

- Bundesliga: FC Bayern wieder Tabellenführer

Der FC Bayern München gewinnt gegen Union Berlin und klettert vorübergehend wieder an die Tabellenspitze. Vor Anpfiff gibt es eine besondere Geste. (Zum Bericht)

- Serie A: Juve patzt ohne CR7 gegen Lecce

Die alte Dame kommt bei US Lecce nicht über ein Remis hinaus. Juve verspielt die Führung - damit kann Inter Mailand am Sonntag die Tabellenführung übernehmen. (Zum Bericht)

- Bundesliga-Rekord: Lewandowski historisch gut

Robert Lewandowski setzt seinen unglaublichen Tor-Lauf auch gegen Union Berlin fort. Der Bayern-Stürmer schreibt Bundesliga-Geschichte. (Zum Bericht)

- Ski Alpin: Saison-Aus für Schild nach Sturz

Der Riesenslalom der Damen in Sölden wird von einem heftigen Sturz überschattet. Bernadette Schild wird mit dem Hubschrauber abtransportiert. Die Diagnose ist niederschmetternd. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: HSV feiert Torspektakel gegen VfB

Der Hamburger SV schafft im Aufstiegs-Kampf einen deutlichen Sieg gegen Stuttgart. Hannover 96 verpasst beim KSC einen Befreiungsschlag. Bielefeld jubelt in Dresden. (Zum Bericht)

- Premier League: Gündogan trifft bei City-Sieg

In der ersten Hälfte beißt sich Manchester City die Zähne an Aston Villa aus. Doch dann drehen die Cityzens richtig auf und bleiben durch den Sieg an Liverpool dran. (Zum Bericht)

- Ski alpin: 17-Jährige schockt Shiffrin

Alice Robinson gewinnt überraschend beim Riesenslalom der Damen in Sölden vor Superstar Mikaela Shiffrin. Viktoria Rebensburg verpatzt den Auftakt. (Zum Bericht)

- Rugby-WM: Blutiges Drama-Aus für All Blacks

Neuseeland muss sich England im Halbfinale der Rugby-WM geschlagen geben. Das Gesicht von All-Blacks-Kapitän Kieran Reed erzählt die Geschichte des Spiels. (Zum Bericht)

- Handball: Quenstedt sichert DHB-Team den Sieg

Im letzten Länderspiel des Jahres besiegen die deutschen Handballer Kroatien. Torwart Dario Quenstedt wird mit vielen starken Paraden zum Matchwinner. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Formel 1: Qualifying beim Großen Preis von Mexiko

Lewis Hamilton will sich beim Großen Preis von Mexiko im Qualifying (Formel 1: Qualifying zum Großen Preis von Mexiko ab 20 Uhr im LIVETICKER) eine gute Ausgangslage für das Rennen am Sonntag verschaffen. Der Mercedes-Pilot kann am Wochenende seine WM-Titelverteidigung perfektmachen, dazu muss er 14 Punkte mehr holen als Teamkollege Valtteri Bottas. Auch die beiden Ferrari mit Sebastian Vettel und Charles Leclerc zählen zu den Favoriten auf die Pole Position.

- Darts: Achtelfinale der European Championship

Beim European Championship stehen die abschließenden Achtelfinals auf dem Programm. Dabei treten unter anderem Michael Smith und Gerwyn ans Oche (Darts European Championship, Achtelfinale ab 19 Uhr im LIVETICKER).

Das müssen Sie heute sehen

- ESL One Hamburg

Die ESL One macht in Hamburg Station. Das Event findet zum dritten Mal in Folge in der Barclaycard Arena statt, den Fans wird packende Dota 2 Action geboten. Insgesamt kämpfen zwölf Teams um ein Preisgeld von 300.000 US-Dollar. (ab 13 Uhr LIVE auf eSport1 und ab 18 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Alley-Oop-Show: James und Davis zaubern bei Lakers-Sieg - Die Los Angeles Lakers haben sich gegen die Utah Jazz durchgesetzt. Dabei konnten sie sich auf starke Auftritte ihrer beiden Superstars Anthony Davis und LeBron James verlassen.