In der EM-Qualifikation trifft die DFB-Auswahl am Abend auf Estland, auch die Niederlande und Kroatien sind im Einsatz.

Bildergalerie Die Kapitäne der deutschen Nationalmannschaft 21 Bilder

Mit den Krefeld Pinguinen und den Kölner Haien stehen sich in der DEL zwei krisengebeutelte Teams gegenüber, in der BBL treffen die noch punktlosen BG Göttingen und Rasta Vechta aufeinander.

Bereits in der Nacht sicherte sich Jan Frodeno in Rekordzeit seinen dritten Erfolg bei der Ironman-WM auf Hawaii, Valtteri Bottas triumphiert beim Großen Preis von Japan in Suzuka.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- EM-Qualifikation: Spanien patzt - Italien sichert sich EM-Ticket

Während sich Italien durch den 2:0-Erfolg gegen Griechenland das EM-Ticket gesichert hat, lässt Spanien durch das 1:1-Unentschieden gegen Norwegen zwei wichtige Punkte liegen. Dänemarks Yussuf Poulsen schockt die Schweiz mit einem Treffer in den Schlussminuten. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl führt Edmonton zum fünften Sieg

Mit einer erneuten Glanzleistung hat Leon Draisaitl die Edmonton Oilers in der NHL zum besten Saisonstart des Altmeisters seit 34 Jahren geführt. Die Kanadier setzten sich am Samstag mit 4:1 bei den New York Rangers durch und feierten damit ihren fünften Sieg im fünften Spiel. Draisaitl bereitete das Siegtor von Connor McDavid (50.) vor und erzielte den dritten und vierten Treffer selbst (54./60.). (Zum Bericht)

- Kunstturn-WM: Biles egalisiert Scherbo-Rekord - Deutsche ohne Medaillen

Mit dem Sieg im Sprung-Finale bei den Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart hat Mehrkampf-Olympiasiegerin Simone Biles aus den USA ihre 23. WM-Medaille gewonnen und damit die 23 Jahre alte Bestmarke von Witali Scherbo egalisiert. Der Weißrusse hatte zwischen 1991 und 1996 bei Welttitelkämpfen ebenfalls 23 Medaillen gesammelt. (Zum Bericht)

- GFL: Lions entthronen Unicorns

Rekordchampion New Yorker Lions ist zum zwölften Mal deutscher Football-Meister. Im 41. German Bowl eroberten die Lions mit einem 10:7 den Titel nach zwei Jahren von den Schwäbisch Hall Unicorns zurück, die zuvor 50 Spiele in Serie gewonnen hatten. (Zum Bericht)

- THW feiert Kantersieg bei CL-Sieger

THW Kiel hat in der Champions League mit einer Handball-Gala den Titelverteidiger entzaubert. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha feierte bei Vardar Skopje einen nie gefährdeten 31:20 (16:4)-Erfolg und verdrängte den zuvor ungeschlagenen mazedonischen Topklub von der Spitze der Gruppe B. (Zum Bericht)

- Triathlon: Ironman auf Hawaii

Jan Frodeno hat die schwarz-rot-goldene Siegesserie bei der Ironman-WM auf Hawaii fortgesetzt und sich mit seinem dritten Titel zum deutschen Rekordsieger gekrönt. Der gebürtige Kölner bewältigte die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 7:51:13 Stunden - so schnell wie kein Mensch vor ihm. (Zum Bericht)

- Haug macht deutschen Doppelsieg auf Hawaii perfekt

Knapp zwei Stunden nach Jan Frodeno sicherte sich Anne Haug bei der Ironman-WM den Sieg bei den Frauen und machte damit ersten deutschen Doppelsieg auf Hawaii perfekt. Nach 8:40:10 Stunden überquerte die 36-Jährige vor Lucy Charles-Barclay und Sarah Crowley die Ziellinie. (Zum Bericht)

- Bottas siegt - Mercedes holt Titel

Valtteri Bottas hat den Großen Preis von Japan gewonnen und mit seinem Mercedes-Team zum sechsten Mal in Folge vorzeitig die Team-Weltmeisterschaft perfekt gemacht. Der Finne siegte beim fünftletzten Saisonrennen in Suzuka vor Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) und seinem Silberpfeil-Teamkollegen Lewis Hamilton (England). (Zum Bericht)

Das passiert heute

Tennis: Zverev im ATP-Finale von Shanghai

Alexander Zverev trifft im Endspiel des ATP-Turniers von Shanghai auf den Russen Daniil Medwedew. Mit einem Triumpf käme der deutsche Spitzenspieler den ATP-Finals einen großen Schritt näher. (Tennis ATP: Alexander Zverev – Daniil Medwedew, ab 10.30 Uhr im LIVETICKER).

- EM-Qualifikation: DFB-Team in Estland gefordert

In der EM-Qualifikation geht es für die deutsche Nationalmannschaft nach Estland. Im Fernduell mit den Niederlanden und Irland zählt für die DFB-Verantwortlichen nur ein Sieg. (EM-Qualifikation: Estland - Deutschland, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Verlieren verboten für deutschen Gruppengegner

Die Elftal hat im direkten Vergleich mit dem DFB-Team die Nase in der Gruppe C leicht vorn! Deshalb darf sich die Niederlande im Aufeinandertreffen mit den schwachen Teams keine Blöße geben - das gilt auch für die Partie in Weißrussland. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Weißrussland - Niederlande, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

- EM-Qualifikation: Vize-Weltmeister will EM-Ticket lösen

Entspannter gestaltet sich die Situation da für Kroatien. Der Vize-Weltmeister liegt in Gruppe E klar auf EM-Kurs. Mit einem Sieg in Wales wäre die Qualifikation in trockenen Tüchern. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Wales - Kroatien, ab 20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker). Bei einem Remis oder Niederlage müsste man schauen, was Ungarn gegen Aserbaidschan abgeliefert hat. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Ungarn - Aserbaidschan, ab 18.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- EM-Qualifikation: Belgien startet EM-Casting

Für Belgien sind die restlichen Auftritte schon Bewerbungsmöglichkeiten für den EM-Kader. Die Roten Teufel sind als erstes Team bereits für die Endrunde qualifiziert. Allerdings möchte man auch in Kasachstan seine weiße Weste behalten und den achten Sieg im achten Spiel feiern. (EM-Qualifikation, 8. Spieltag: Kasachstan - Belgien, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker).

Das müssen Sie heute sehen

- CHECK24 Doppelpass

Im CHECK24 Doppelpass am Sonntag diskutiert Moderator Thomas Helmer über die Nationalmannschaft und die Bundesliga. Zu Gast sind u.a. Jürgen Kohler, Volker Finke und Alexander Zorniger (Sonntag ab 11 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf SPORT1.de).

- Regionalliga: Oldenburg will sich gegen den Abwärtstrend stemmen

Am 14. Spieltag empfängt der VfL Oldenburg die zweite Mannschaft von SSV Jeddeloh. (Regionalliga Nord, 14. Spieltag: VfL Oldenburg - SSV Jeddeloh II ab 12.55 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

- BBL: Vier-Punkte-Spiel in Göttingen

In der BBL kommt es am 3. Spieltag zum Duell der Enttäuschten. Sowohl BG Göttingen als auch Rasta Vechta sind bisher noch ohne Punkte. Das soll sich nun ändern (BBL, 3. Spieltag: BG Göttingen - RASTA Vechta, ab 15.00 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

- DEL: Duell der Enttäuschten: Köln fordert die Pinguine

Wenn sich in der Krefelder Yayla-Arena die Krefeld Pinguine und Kölner Haie gegenüberstehen, gibt es wohl keine passendere Bezeichnung als Krisengipfel. (DEL, 11. Spieltag: Kölner Haie - Krefeld Pinguine, ab 16.55 Uhr auf SPORT1 im Free-TV und Livestream).

Das Video-Schmankerl des Tages

Jan Frodeno und Anne Haug haben für den erfolgreichsten Tag der detuschen Ironman-Geschichte gesorgt. Frodeno siegte bereits zum dritten Mal auf Hawaii, Haug als erste Deutsche.