Konstanze Klosterhalfen sieht ihre Zukunft weiterhin in den USA. Noch ist aber unklar, wie die WM-Dritte von Doha sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten wird.

Wolfgang Steubing kritisiert Ante Rebic in einem Interview für dessen Abgang aus Frankfurt. Auch für Luka Jovics Situation bei Real zeigt er wenig Mitgefühl.

Stefan Effenberg löst beim KFC Uerdingen sein vorerst größtes Problem. Der neue Manager des Drittligisten verpflichtet einen neuen Cheftrainer.

Anzeige

In der CHL haben die Augsburger Panther am letzten Spieltag der Vorrunde beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, Mannheim und München ins Achtelfinale zu folgen.

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Stindl vor Comeback

Lars Stindl steht nach seinem Schienbeinbruch vor dem Comeback für den Tabellenführer. Bereits in Dortmund könnte der Kapitän der Gladbacher zum Einsatz kommen. (Zum Bericht)

- Daum über Militärgruß verwundert

Christoph Daum war lange Trainer in der Türkei. Nach dem Militärgruß der Nationalspieler erklärt er SPORT1 die Wertschätzung der Soldaten beim türkischen Volk. (Zum Bericht)

- SGE-Boss kritisiert Rebic und Jovic

Wolfgang Steubing kritisiert Ante Rebic in einem Interview für dessen Abgang aus Frankfurt. Auch für Luka Jovics Situation bei Real zeigt er wenig Mitgefühl. (Zum Bericht)

- Buffon mit kurioser CR7-Anekdote

Gianluigi Buffon hat im Fußball schon viele Charaktere kennengelernt. Wie der Italiener jetzt verriet, hat er sich nicht mit allen direkt verstanden. So auch mit Cristiano Ronaldo. (Zum Bericht)

- Türkei: UEFA setzt Inspektor ein

Die UEFA sieht nach den skandalösen Vorfällen während der türkischen EM-Qualifikationsspiele noch genauer hin. Die Untersuchungen werden ausgeweitet. (Zum Bericht)

- Effenberg holt neuen Cheftrainer

Stefan Effenberg löst beim KFC Uerdingen sein vorerst größtes Problem. Der neue Manager des Drittligisten verpflichtet einen neuen Cheftrainer. (Zum Bericht)

- Darüber streitet die Formel 1

Bis 2020 gilt der Grundlagenvertrag in der Formel 1. Doch wie geht es danach weiter? Zwischen den Formel-1-Bossen und den Teams knirscht es gewaltig. (Zum Bericht)

- Siegemund erreicht Viertelfinale

Laura Siegemund zieht beim WTA-Turnier in Luxemburg locker ins Viertelfinale ein. Julia Görges kann heute gegen Misaka Dio nachziehen. (Zum Bericht)

- Klosterhalfen fällt Zukunftsentscheidung

Konstanze Klosterhalfen sieht ihre Zukunft weiterhin in den USA. Noch ist aber unklar, wie die WM-Dritte von Doha sich auf die Olympischen Spiele vorbereiten wird. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Eishockey Champions Hockey League - Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben am letzten Spieltag der Vorrunde beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, ins Achtelfinale einzuziehen. In der Vorwoche hatte der Tabellenzweite der Gruppe C das Heimspiel gegen die Tschechen nach Penaltyschießen mit 2:3 verloren und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. (CHL: Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther, ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

-Eurocup: ratiopharm ulm empfängt Promitheas Patras

Mit der griechische Mannschaft Patras gastiert Chris Babb am 3. Spieltag der Eurocup Saison 2019/20 bei seinem Ex-Verein in Ulm. (Eurocup, 3. Spieltag: ratiopharm ulm - Promitheas Patras, ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker)

- VTB Kremlin Cup Herren: Achtelfinale mit Kohlschreiber

Nachdem sich der 35-Jährige beim ATP-Turnier in Moskau in der ersten Runde gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich durchgesetzt hat, wartet im Achtelfinale der an Nummer zwei gesetzte Russen Karen Chatschanow. (VTB KREMLIN CUP Achtelfinale: Philipp Kohlschreiber - Karen Chatschanow , ab 17.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball – Socca-WM 2019

Deutschland kämpft um die Titelverteidigung beim Socca World Cup 2019. Insgesamt nehmen an der vom 12. bis 20. Oktober auf Kreta stattfindenden Weltmeisterschaft 40 Mannschaften teil. (ab 16 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- Eishockey Champions Hockey League - Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther

Die Augsburger Panther haben am letzten Spieltag der Vorrunde beim direkten Verfolger Bili Tygri Liberec die Möglichkeit, ins Achtelfinale einzuziehen. In der Vorwoche hatte der Tabellenzweite der Gruppe C das Heimspiel gegen die Tschechen nach Penaltyschießen mit 2:3 verloren und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. (CHL: Bili Tygri Liberec/CZE - Augsburger Panther, ab 19.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM)

- SPORT1 News

SPORT1 News bietet Nachrichten, Interviews, Meinungen, Hintergründe und die heißesten Stories aus der Social-Media-Welt. Darüber hinaus werden die Zuschauer aus dem News-Studio der SPORT1 Redaktion mit einem Liveticker über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden gehalten und auch über die wichtigsten Sportevents des kommenden Tages informiert - zusätzlich zur Berichterstattung rund um die Uhr auf SPORT1.de, den SPORT1 Apps und den Social-Media-Kanälen von Deutschlands führender 360°-Sportplattform. (um 19 Uhr und 23:15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1)

Das Video-Schmankerl des Tages

Das aus von Deutschland steht nach dem 3:3 gegen Slowenien so gut wie fest. Der Titelverteidiger macht sich das Leben erneut mit dicken Fehlern selber schwer.