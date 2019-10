Am Abend endete die Rekordserie des EHC Red Bull München nach elf Siegen in Serie. In der HBL verpasste Hannover-Burgdorf den Sieg in letzter Sekunde und der FC Bayern feiert eine Gala in der EuroLeague.

Um Julia Görges gibt es einen Sexismus-Eklat, NFL-Star Patrick Mahomes verletzt sich.

Die Bundesliga nimmt nach der Länderspielpause wieder Fahrt auf und Bayer Leverkusen kann mit einem Sieg gegen Frankfurt auf Rang eins springen. In der DEL kommt es zum Top-Duell zwischen Mannheim und Augsburg, die K.o.-Runde der CHL wird ausgelost.

Das ist passiert

- UEFA-Strafe: Eintracht ohne Fans

Nach Ausschreitungen von Anhängern in Portugal erhält Eintracht Frankfurt eine saftige Strafe. Die Hessen müssen in Lüttich und in London auf ihre Fans verzichten. (Zum Bericht)

- Mahomes verletzt sich

Quarterback-Superstar Patrick Mahomes hat sich beim 30:6-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos am Knie verletzt. Mahomes musste bereits im zweiten Viertel vom Feld. (Zum Bericht)

- Bayern zerlegt Tony Parkers Team

Drei Tage nach dem Pokal-Aus zeigt sich der FC Bayern wieder von seiner Sahne-Seite. In der EuroLeague siegt der deutsche Meister deutlich gegen Lyon. (Zum Bericht)

- EHC-Rekordserie endet mit Klatsche

Die Rekord-Siegesserie von Red Bull München reißt am 12. Spieltag. Der Vizemeister kassiert nach elf Siegen in Folge eine deutliche Pleite in Straubing. (Zum Bericht)

- Drama! Hannover verpasst Sieg

Spitzenreiter Hannnover-Burgdorf verpasst in letzter Sekunde gegen die Rhein-Neckar Löwen den möglichen Sieg. Die SG Flensburg-Handewitt muss lange zittern. (Zum Bericht)

- Seximus-Eklat um Görges

Julia Görges wird beim WTA-Turnier in Luxemburg vom Trainer ihrer Gegnerin Misaki Doi sexistisch angegangen. Sie wird mit einem männlichen Tennis-Star verglichen. (Zum Bericht)

Inzwischen erreichte Görges das Viertelfinale. Auch Antonia Lottner ist in Luxemburg weiter, sie profitiert von der Aufgabe einer Landsfrau. Völlig chancenlos ist Tatjana Maria. (Zum Bericht)

- Infantino will hart durchgreifen

Nach dem jüngsten Rassismus-Skandal in der EM-Qualifikation spricht sich FIFA-Präsident Gianni Infantino für ein weltweites Stadionverbot für die Täter aus. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Frankfurt empfängt Leverkusen

Die Länderspielpause ist vorbei und zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags empfängt Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen (Bundesliga: Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen ab 20.30 Uhr im LIVETICKER). Bayer kann bei einem Sieg auf Platz eins springen.

2. Bundesliga: Nürnberg bei Aue gefordert, Fürth empfängt Dynamo

Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg muss am zehnten Spieltag bei Erzgebirge Aue antreten (2. Bundesliga: Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER). Lokalrivale Greuther Fürth empfängt Dynamo Dresden (2. Bundesliga: Fürth - Dresden ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

DEL: Duell der CHL-Teams in Mannheim

Die Adler Mannheim empfangen am zwölften Spieltag der DEL die Augsburger Panther (DEL: Adler Mannheim - Augsburger Panther ab 19.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Mannschaften haben unter der Woche den Einzug in die nächste Runde der CHL klar gemacht.

EuroLeague: ALBA trifft auf Ex-Trainer Pesic

Am dritten Spieltag der EuroLeague reist ALBA Berlin zum FC Barcelona (EuroLeague: FC Barcelona - ALBA Berlin ab 21 Uhr im LIVETICKER). Dort ist Svetislav Pesic der Trainer, der einst auch mit ALBA Berlin große Erfolge feierte.

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport (ab 16 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und im Stream).

- Eishockey - CHL-Auslosung

Die Auslosung der K.o.-Runde der CHL findet in Helsinki statt. Drei deutsche Teams warten auf ihre Gegner. Als Losfee fungiert ein ehemaliger Liverpool-Profi. SPORT1 überträgt ab 12 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM.

- SPORT1 News live

- Basketball Live - Die BBL: Vechta - Bayreuth

Am 4. Spieltag der easyCredit Basketball Bundesliga steht für RASTA Vechta das Heimspiel gegen medi bayreuth auf dem Programm. Das Team aus Vechta schaffte es in der Vorsaison sensationell ins Playoff-Halbfinale und wird in dieser Spielzeit alles daransetzen, die Erfolgsstory weiterzuschreiben. Bayreuth verpasste dagegen die Playoffs und hofft auf eine Steigerung. (ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und Stream)

Das Video-Schmankerl des Tages

Nach dem Aus bei der Socca-WM 2019 tritt Deutschland noch in einem Freundschaftsspiel an. Gegen Brasilien geht das Team unter.