Sport satt und das trotz des Feiertags.

In der Europa League sind mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg gleich drei deutsche Mannschaften im Einsatz, bei der Leichtathletik-WM in Doha fallen die nächsten Entscheidungen.

Bereits gestern Abend feierte der BVB in der Champions League gegen Slavia Prag einen umkämpften Sieg, RB Leipzig musste sich hingegen im Heimspiel gegen Olympique Lyon geschlagen geben.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

- Hakimi lässt BVB in Prag aufatmen

Borussia Dortmund zittert sich zum ersten Sieg in der Champions League. Im Duell mit Slavia Prag ebnet ein Solo von Achraf Hakimi den Weg zum ersten Sieg im zweiten Spiel, wodurch der BVB auch die Tabellenführung in der Gruppe F übernahm. (Zum Bericht)

- Liverpool und Barca zittern gewaltig

Am 2. Spieltag der UEFA Champions League fahren der FC Liverpool und der FC Barcelona hauchdünne Siege ein. Die Reds verspielten dabei gegen den FC Salzburg fast eine 3:0-Führung, Barca tat sich gegen Inter Mailand über weite Strecken schwer. (Zum Bericht)

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

- Klosterhalfen locker ins Finale, Britin holt 200-Meter-Gold

Konstanze Klosterhalfen ist nach dem Doping-Skandal um ihren Trainer locker ins WM-Finale über die 5000 Meter gelaufen. Zehnkämpfer Niklas Kaul lässt wichtige Punkte liegen. (Zum Bericht)

- Kiel und Löwen zittern sich ins Viertelfinale

Vier Partien standen im Achtelfinale des DHB-Pokal an. Die Rhein-Neckar Löwen zitterten sich im Derby gegen Frisch Auf Göppingen erst in der Verlängerung weiter. Auch der THW Kiel wackelte beim knappen 26:25 gegen die HSG Wetzlar gewaltig. (Zum Bericht)

- ALBA startet mit Sieg in die BBL-Saison

Vizemeister ALBA Berlin startet mit einem deutlichen Sieg gegen RASTA Vechta in die neue BBL-Saison. Die Telekom Baskets Bonn holen einen Last-Minute-Sieg gegen die Frankfurt Skyliners. (Zum Bericht)

- EHC siegt - Mannheim unterliegt DEG

Nach dem 7. Spieltag der Deutsches Eishockey Liga behauptet der EHC Red Bull München durch einen Sieg gegen die Schwenninger Wild Wings die Tabellenführung. Meister Adler Mannheim verliert dagegen in Düsseldorf nach Penaltyschießen. (Zum Bericht)

- Draisaitl glänzt bei Oilers-Start

Leon Draisaitl ist mit den Edmonton Oilers ein Auftakt nach Maß in die neue Saison der NHL gelungen. Beim 3:2 im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks erzielte Draisaitl das erste Tor der Partie, die beiden weiteren Treffer legte der 23-Jährige auf. (Zum Bericht)

- Ronaldo deutet Karriereende an

Juve-Superstar Cristiano Ronaldo hat über seine Zukunftspläne gesprochen und dabei auch ein baldiges Karriereende nicht ausgeschlossen. "Wer weiß, was im nächsten oder übernächsten Jahr passiert", sagte er der Sportbible. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Europa League: Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt

Nach der 0:3-Auftaktniederlage gegen den FC Arsenal, will Eintracht Frankfurt am 2. Spieltag der Europa League Saison 2019/20 bei Vitoria Guimaraes die ersten Punkte einfahren (Europa League: Vitoria Guimaraes - Eintracht Frankfurt, 21 Uhr im LIVETICKER).

- Europa League: Borussia Mönchengladbach - Basaksehir FK

Die Borussia steht nach dem 0:4-Debakel am 1. Spieltag zuhause gegen den Wolfsberger AC bei Basaksehir FK bereits gewaltig unter Druck. Der klare Favorit in Gruppe J ist die AS Roma, was die Italiener zum Start der Europa League Gruppenphase mit einem 4:0-Erfolg gegen Basaksehir nachdrücklich unter Beweis stellten (Europa League: Basaksehir FK - Borussia Mönchengladbach, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

- Europa League: AS St. Etienne - VfL Wolfsburg

Die Wolfsburger treten beim vermeintlich stärksten Gruppengegner AS St. Etienne an. Der letztjährige Viertplatzierte der französischen Ligue 1 verlor sein Auftaktspiel mit 2:3 beim belgischen Vertreter KAA Gent (Europa League: AS Saint-Etienne - VfL Wolfsburg, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER)

- Leichtathletik-WM

Heute werden bei den Zehnkämpfern die Medaillen vergeben. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf dem WM-Dritten Kai Kazmirek und Shootingstar Niklas Kaul. (Die Leichtathletik-WM im LIVETICKER)

- Tennis China Open: Felix Auger-Aliassime - Alexander Zverev

Im Achtelfinale der China Open ist der deutsche Alexander Zverev gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime gefordert. (ATP Peking: Felix Auger-Aliassime - Alexander Zverev, ab 15 Uhr im SPORT1 LIVETICKER)

- Euroleague Basketball: FC Bayern - Armani Mailand

Am ersten Spieltag der Basketball Euroleague trifft der FC Bayern auf Armani Mailand (Euroleague: FC Bayern Basketball - Armani Mailand, ab 20:30 im SPORT1 LIVETICKER)

- DHB-Pokal: Flensburg-Handewitt - Hannover Burgdorf

Beide Teams stehen sich im abschließenden Achtelfinal-Spiel des DHB-Pokals gegenüber - dieses Mal in der Flens-Arena in Schleswig-Holstein. (DHB-Pokal, Achtelfinale: SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf, ab 17.00 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball LIVE Regionalliga West: Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiss Essen

Nach der deutlichen 1:4-Heimniederlage gegen den SC Verl am vergangenen Spieltag, strebt Rot-Weiss Essen mit Ex HSV-Trainer Christian Titz bei der zweiten Mannschaft der Gladbacher Borussia seinen fünften Auswärtssieg im vierten Spiel an (Regionalliga West: Borussia M'Gladbach II - Rot-Weiss Essen, ab 12:55 LIVE IM TV AUF SPORT1)

- Fußball LIVE Regionalliga Südwest: SV Elversberg - FSV Frankfurt

In der Regionalliga Südwest will die SV Elversberg nach dem jüngsten 4:1-Auswärtssieg gegen die TuS RW Koblenz gegen den FSV Frankfurt seinen dritten Heimsieg in der laufenden Spielzeit einfahren (Regionalliga Südwest: SV Elversberg - FSV Frankfurt, ab 14:55 LIVE im TV auf SPORT1)

- Volleyball LIVE Bundesliga: SSC Palmberg Schwerin - Ladies in Black Aachen

Mit dem Match zwischen Vizemeister SSC Palmberg Schwerin und den Ladies in Black Aachen wird am Feiertag die Saison 2019/20 eröffnet. (Volleyball-Bundesliga: SSC Palmberg Schwein - Ladies in Black Aachen, ab 17 Uhr LIVE im TV und Stream auf SPORT1 )

Das Video-Schmankerl des Tages

Borussia Dortmund schlägt im zweiten Champions-League-Spiel Slavia Prag mit 2:0. Für die Fantalkrunde ist die Leistung des BVB aber zu wenig.