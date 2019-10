Zieht es Jürgen Klinsmann nach Südamerika? Angeblich steht der ehemalige Bundestrainer vor einem Engagement bei der Nationalmannschaft von Ecuador.

Nur drei Tage nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus im Pokal der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn hat der deutsche Meister Bayern München die Chance zur Rehabilitation

Das ist passiert

- Medien: Klinsmann-Job in Südamerika

Heuert Jürgen Klinsmann als Trainer in Ecuador an? Angeblich befindet sich der ehemalige Bundestrainer bereits in Gesprächen mit den Verantwortlichen. (Zum Bericht)

- Mesut Özil kritisiert DFB wegen Erdogan: Haben es geschehen gelassen

Mesut Özil holt in einem Interview zum Rundumschlag aus. Seine Kritiker bekommen ebenso ihr Fett weg wie der DFB im Fall Erdogan. (Zum Bericht)

- Kovac sagt sorry für Müller-Aussage

Thomas Müller saß beim FC Bayern zuletzt nur auf der Bank und äußerte öffentlich Abschiedsgedanken. Trainer Niko Kovac entschuldigte sich nun bei ihm. (Zum Bericht)

- BVB verlängert mit Guerreiro

Raphael Guerreiro bleibt Borussia Dortmund erhalten. Nach monatelangen Verhandlungen einigten sich beide Parteien auf eine weitere Zusammenarbeit. (Zum Bericht)

- Bayer verlängert mit Baumgartlinger

Julian Baumgartlinger wird auch in den kommenden Jahren des Trikot von Bayer Leverkusen tragen. Der Österreicher verlängert vorzeitig. (Zum Bericht)

- Frodeno-Coach spricht über Doping

Dan Lorang coachte Anne Haug und Jan Frodeno zum deutschen Doppelsieg auf Hawaii. Beim Thema Doping ist er gnadenlos und droht seinen Sportler sogar mit Klage. (Zum Bericht)

- Eisenbichler Skisportler des Jahres

Markus Eisenbichler setzt sich bei der Wahl zu Deutschlands Skisportler des Jahres 2019 gegen namhafte Konkurrenz durch. (Zum Bericht)

- Pascal Ackermann verpasst Etappenerfolg in China knapp

Zum Auftakt der abschließenden World-Tour in China muss sich Ackermann nur einem Fahrer geschlagen geben. Zwei andere Deutsche machen ebenfalls auf sich aufmerksam. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- HBL - Hannover empfängt Löwen zum Kracher

Das Top-Spiel am 10. Spieltag der Handball-Bundesliga steigt in Niedersachsen: Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf empfängt seinen ersten Verfolger, die Rhein-Neckar Löwen. Auch die unmittelbaren Verfolger des Spitzenduos sind am Donnerstag im Einsatz. Meister SG Flensburg-Handewitt (13:5 Punkte) hat Die Eulen Ludwigshafen (2:16) zu Gast. Die MT Melsungen (13:5) und Rekordmeister THW Kiel haben es mit dem HC Erlangen (Melsungen) und der HSG Wetzlar (Kiel) mit Teams aus dem Mittelfeld zu tun. (10. Spieltag der HBL ab 19 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball - EuroLeague mit Bayern

Nur drei Tage nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus im Pokal der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn hat der deutsche Meister Bayern München die Chance zur Rehabilitation. In der EuroLeague, der Königsklasse des europäischen Vereinsbasketballs, empfängt das Team von Trainer Dejan Radonjic LDLC Asvel Villeurbanne (EuroLeague: FC Bayern München - LDLC Asvel Villeurbanne ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) im Audi Dome.

Alexander Nübel ist eins der größten deutschen Torwart-Talente. Der Weg des Schalker Keepers begann in Paderborn - und könnte bald im DFB-Team weitergehen.