vergrößernverkleinern Der FC Bayern II peilt gegen Waldhof Mannheim den nächsten Dreier an © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 6 Minuten teilenE-MailKommentare

Der FC Bayern II bittet zum Aufsteigerduell in der 3. Liga. In der 2. Bundesliga steigt in Sandhausen ein Kellerduell. Der Sport-Tag.