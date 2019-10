Bei der Leichtathletik-WM hat Konstanze Klosterhalfen heute ihren großen Auftritt.

Im Finale über die 5000 Meter will die 22-Jährige eine WM-Medaille angreifen. Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter hat sich seiner Pflichtaufgabe am Nachmittag souverän entledigt.

In der Bundesliga konnten weder die Bayern noch die Dortmunder gewinnen. Am Abend will Köln auf Schalke wieder zurück in die Spur finden.

Das ist passiert

- Bundesliga: Heim-Blamage für den FC Bayern

Ein Doppelpack von Hoffenheims Startelf-Debütant Sargis Adamyan reißt den FC Bayern München aus der Euphorie nach dem Kantersieg gegen Tottenham. (Zum Bericht)

- Bundesliga: BVB verspielt wieder eine Führung

Borussia Dortmund wackelt beim Lieblingsgegner in Freiburg und fällt erneut spät. Diesmal kostet Akanjis Eigentor kurz vor dem Ende den Sieg. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Weltmeister Vetter löst Pflichtaufgabe

In der Qualifikation für das Speerwurf-Finale zeigt sich Johannes Vetter souverän. Der Mitfavorit braucht lediglich einen Wurf, um das Final-Ticket zu lösen. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Mihambo locker im Finale

Die deutsche Gold-Hoffnung Malaika Mihambo übersteht die Weitsprung-Qualifikation bei der WM souverän. Nach dem Wettkampf gibt sie sich sehr selbstbewusst. (Zum Bericht)

- Premier League: Horror-Verletzung bei Lloris

Nächster Schock für die Tottenham Hotspur. Hugo Lloris verletzt sich nach wenigen Minuten in der Partie gegen Brighton & Hove Albion schwer. (Zum Bericht)

- 2. Bundesliga: Slomka rettet sich im Endspiel

Der Hamburger SV übernimmt die Tabellenführung in der 2. Liga durch den Treffer von Jeremy Dudziak. 96 siegt im Endspiel für Mirko Slomka. (Zum Bericht)

- 3. Liga: Top-Teams straucheln FCK gewinnt

Tabellenführer Unterhaching und Verfolger HFC können zu Hause nicht gewinnen. Der 1. FC Kaiserslautern feiert im Duell mit Schlusslicht Jena einen wichtigen Sieg. (Zum Bericht)

- Eintracht Frankfurt: Möller neuer Eintracht-Nachwuchsboss

Andreas Möller übernimmt die Leitung des Nachwuchsleistungszentrum bei Eintracht Frankfurt. Im Fokus steht für ihn die individuelle Ausbildung seiner Schützlinge. (Zum Bericht)

- Serie A: Ribéry erhält Auszeichnung von Liga

Florenz-Neuzugang Franck Ribéry erhält seine erste Auszeichnung in der Serie A. Zuletzt hat er in drei Spielen drei Scorerpunkte gesammelt. (Zum Bericht)

- Leichtathletik: Deutsche sauer nach Eklat-Rennen

Bei der Leichtathletik-WM in Doha kollabiert Nils Brembach im Wettbewerb über 20 Kilometer Gehen. Die Deutschen sprechen danach von "abartigen" Bedingungen. (Zum Bericht)

Das passiert heute noch

- Bundesliga: Schalke empfängt kriselnde Kölner

Nach vier Siegen in Serie hat sich der FC Schalke 04 in der Spitzengruppe festgesetzt. Das soll sich mit einem weiteren Erfolg gegen den 1. FC Köln (Bundesliga: FC Schalke 04 - 1. FC Köln ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) fortsetzen. Aufsteiger Köln steht nach fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen auf dem vorletzten Platz, zuletzt setzte es ein 0:4 im eigenen Stadion gegen Hertha BSC.

- Leichtathletik-WM: Klosterhalfen hofft auf Gold

Konstanze Klosterhalfen geht als Mitfavoritin in das Rennen über 5000 Meter, die WM-Goldmedaille erscheint möglich. Auch in der Frauen-Staffel über 4x100 Meter hat Deutschland kleine Chancen auf Edelmetall. (Leichtathletik-WM: Tag 9 im LIVETICKER)

Das müssen Sie heute noch sehen

- Motorsport - Porsche Carrera Cup, Magazin

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup 2019 in seine zweite Saison. Das Highlights vom Sachsenring zeigt SPORT1 ab 19.30 Uhr im Free-TV und Livestream.

Das Video-Schmankerl

Im SPORT1-Volleytalk spricht Kim Renkema von Allianz MTV Stuttgart über die kommende Saison. Vor dem Auftakt steht beim Dresdner SC noch ein Fotoshooting an.