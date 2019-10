In der 2. Bundesliga hat der VfB Stuttgart das zweite Heimspiel in Folge verloren, Holger Badstuber vergriff sich im Ton. Bochum und der KSC trennten sich in einem torreichen Spiel unentschieden.

In der Bundesliga gewann der 1. FC Köln das Duell der Tabellenschlusslichter gegen den SC Paderborn. Beim FC Bayern haben sich die schlimmen Befürchtungen in Sachen Niklas Süle bestätigt.

Das rheinische Derby in der Deutschen Eishockey-Liga endete mit einem klaren Sieg für die Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG.

Anzeige

SPORT1 präsentiert zweimal am Tag das Wichtigste für Ihren Sport-Tag komprimiert zusammengefasst.

Morgens liefern wir Ihnen die wichtigsten News aus der Nacht, blicken auf die Highlights des Tages voraus und sagen Ihnen, was Sie bei uns im TV und Digital nicht verpassen sollten. Am Abend fassen wir das wichtigste Geschehen des bisherigen Tages für Sie zusammen. Viel Spaß damit!

Das ist passiert

-ALBA Berlin weiter ungeschlagen

ALBA Berlin feiert am 4. Spieltag der Basketball-Bundesliga den vierten Sieg. Am Abend kann Meister Bayern München nachziehen. (Zum Bericht)

- Friedhelm Funkel kritisiert FC Bayern

Friedhelm Funkel kritisiert den FC Bayern München mit ungewohnt offenen Worten. Der Rekordmeister plant eine Reaktion auf die Aussagen des Trainers von Fortuna Düsseldorf. (Zum Bericht)

- Köln verlässt Abstiegsränge

Der 1. FC Köln landet im Kellerduell einen Befreiungsschlag und verlässt die Abstiegsplätze. Paderborn verliert nach dem nächsten Rückschlag den Anschluss. (Zum Bericht)

- Darts: Price und Smith im Halbfinale

Das Halbfinale bei der Champions League of Darts ist komplett. Gerwyn Price und Michael Smith gewinnen die entscheidenden Gruppenspiele. (Zum Bericht)

- VfB verliert schon wieder - Badstuber flucht

Der VfB Stuttgart verpasst den Sprung auf Platz eins der 2. Liga. Dabei wird Abwehrspieler Holger Badstuber nach seinem Platzverweis ausfallend, entschuldigt sicher später. Der VfL Bochum und der KSC liefern sich einen irren Schlagabtausch. Hannover spielt nur remis. (Zum Bericht)

- Görges verpasst Titelverteidigung

Julia Görges muss weiter auf einen Turniersieg warten. Beim WTA-Turnier in Luxemburg hat sie im Finale gegen eine Lettin keine Chance. (Zum Bericht)

- Süle zieht sich schwere Verletzung zu

Die schlimmen Befürchtungen des FC Bayern werden wahr. Wie der Klub mitteilt, erleidet Niklas Süle gegen den FC Augsburg einen Kreuzbandriss im linken Knie. (Zum Bericht)

- Haie gewinnen Derby

Die Kölner Haie feiern einen prestigeträchtigen Sieg in der DEL gegen den alten Rivalen aus Düsseldorf. Red Bull München müht sich zu einem Heimsieg. (Zum Bericht)

- BVB gibt Diagnose bei Bürki bekannt

Wie die Dortmunder mitteilten, zog sich Torhüter Roman Bürki gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend eine Kapselzerrung im linken Knie zu, ein Einsatz in der Champions League gegen Inter Mailand am Mittwoch sei dennoch "nicht ausgeschlossen". (Zum Bericht)

- Südafrika beendet Japans Rugby-Märchen

Gastgeber Japan scheitert bei der Rugby-WM im Viertelfinale an Mitfavorit Südafrika. Wales müht sich gegen Frankreich in einem Krimi ins Halbfinale. (Zum Bericht)

- Wolf übernimmt Lok Leipzig

Wolfgang Wolf kehrt nach sieben Jahren auf die Trainerbank zurück. Der früherer Bundesliga-Trainer übernimmt das Amt bei Regionalligist Lok Leipzig. (Zum Bericht)

- Zwickau beendet Serie von Bayern II

Nach drei Siegen in Serie kassiert der FC Bayern II in der 3. Liga wieder einen Rückschlag. Gegen den FSV Zwickau kommen die Münchner deutlich unter die Räder. (Zum Bericht)

- Tolisso-Schreck im Training

Corentin Tolisso sorgt im Training des FC Bayern am Sonntag nach dem 2:2 beim FC Augsburg für eine Schrecksekunde. Trainer Niko Kovac bricht die Einheit vorzeitig ab. (Zum Bericht)

Das passiert heute

- Bundesliga: Schalke kann Tabellenführer werden

Zum Abschluss des 8. Spieltags will 1899 Hoffenheim nach dem sensationellen Auswärtssieg gegen den FC Bayern vor heimischer Kulisse gegen Schalke 04 nachlegen. Die Gäste könnten indes mit einem Sieg Tabellenführer werden (Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04, ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).

- Rams wollen mit Ramsey aus Krise

In der vergangenen Saison stießen die Los Angeles Rams noch bis in den Super Bowl vor, von derlei Ambitionen ist das Team derzeit aber weit entfernt. Nach drei Siegen zum Saisonstart verloren Todd Gurley und Co. zuletzt dreimal in Folge und liegen in der NFC West nur auf dem dritten Platz. Am 7. Spieltag reisen die Rams mit Star-Neuzugang Jalen Ramsey zu den Atlanta Falcons, die bislang sogar nur ein Spiel für sich entscheiden konnten (NFL, 7. Spieltag ab 19 Uhr in den LIVESCORES).

Das müssen Sie heute sehen

- Fußball - Socca-WM 2019

Deutschland ist zwar beim Socca World Cup 2019 schon ausgeschieden. Dennoch bietet die in Kreta stattfindende Weltmeisterschaft nach wie vor begeisternden Sport. Am Sonntag stehen noch das Spiel um Platz 3 sowie das Finale auf dem Programm (ab 18.30 Uhr LIVE im TV und im Stream).

- SSNHD: Die 2. Bundesliga

Die Sky-Produktion "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" ist ab 19.30 Uhr auch parallel im TV auf SPORT1 zu sehen. Die Sendung fasst die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen. In dieser Saison sind alle Augen auf die drei namhaften Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg gerichtet.

Das Video-Schmankerl des Tages

SPORT1-Experte Stefan Effenberg glaubt im CHECK24 Doppelpass nicht daran, dass der Verteidiger in der laufenden Saison noch für den FC Bayern zum Einsatz kommen wird.