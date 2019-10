Bastian Schweinsteiger kehrt als TV-Experte auf die Fußball-Bühne zurück.

Nur kurz nach seinem Rücktritt machten er und die ARD das neue Engagement publik. auch Nike ist mit einer überraschenden Ankündigung an die Öffentlichkeit getreten und hat das umstrittene Oregon Project beendet.

Dazu geht der Streit zwischen der französischen Nationalmannschaft und Bayern München um den Einsatz von Lucas Hernández in die nächste Runde.

Am Abend ist ALBA Berlin in der Euroleague bei Efes Anadolu Istanbul gefordert. Beim Darts World Grand Prix stehen die Halbfinals an.

- Hummels besucht Nationalspieler

Die Nationalspieler begrüßen einen alten Bekannten im Dortmunder Trainingslager. Mats Hummels, 2018 von Joachim Löw ausgemustert, trifft Kimmich und ter Stegen. (Zum Bericht)

- Schweinsteiger: Neuer Job für Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger bleibt dem Fußball wie angekündigt treu. Nach dem offiziellen Ende seiner aktiven Laufbahn wird der Ex-Weltmeister TV-Experte bei der Sportschau. (Zum Bericht)

- DFB: Löw informiert sich schon zu Moukoko

Youssoufa Moukoko ist immer noch 14 Jahre alt. Und trotzdem taucht das Stürmer-Juwel von Borussia Dortmund bereits auf dem Radar von Joachim Löw auf. (Zum Bericht)

- Formel 1: Provisorische Pole für Mercedes

Mercedes setzt im 2. Training in Suzuka direkt ein Ausrufezeichen. Da sich ein Supertaifun nähert, könnte das Ergebnis große Bedeutung für das Rennen haben. (Zum Bericht)

- DFB: Bierhoff lobt Verhältnis zu Bayern

Die Torwart-Fehde zwischen Neuer und ter Stegen beschäftigte ganz Deutschland. Vor allem Uli Hoeneß griff den DFB massiv an, jetzt antwortete Oliver Bierhoff. (Zum Bericht)

- Ligue 1: Phantomschmerzen bei Mbappé?

Kylian Mbappé kommt nach einer Verletzung nicht wieder in Tritt. Ein Arzt vermutet, dass der Superstar von Paris Saint-Germain schon wieder spielen könnte. (Zum Bericht)

- Löw will über Havertz' Zukunft sprechen

Beim DFB ist Kai Havertz die Zukunft. Wohingegen er zukünftig spielen wird, ist noch nicht klar. Der Bundestrainer kündigt ein Gespräch an und verrät, was er ihm zutraut. (Zum Bericht)

- Bayern München: Neue Bayern-Sorgen um Hernández

Der Zoff um Lucas Hernández geht weiter. Der Rekord-Transfer der Bayern muss ein Training vorzeitig beenden. Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt schreibt den Franzosen eine Mail. (Zum Bericht)

- NHL: Draisaitl nach Traumstart optimistisch

Leon Draisaitl will mit den Oilers endlich in die Playoffs. Der Start ist gelungen. Draisaitl lobt bei SPORT1 die Neuzugänge und blickt auf den 1. FC Köln. (Zum Bericht)

- NOP: Fix! Nike löst Oregon Project auf

Konstanze Klosterhalfen muss sich nach einer neuen Trainingsgruppe umsehen. Nike beendet das Oregon Project und wehrt sich zeitgleich gegen die Vorwürfe. (Zum Bericht)

- DFB: Gnabry - Stammplatz schnell futsch

Serge Gnabry hat von Joachim Löw eine Einsatzgarantie erhalten. Doch der Profi des FC Bayern ordnet diese Aussage des Bundestrainers völlig unbeeindruckt ein. (Zum Bericht)

- Tennis: Coup! Zverev schlägt Federer

Alexander Zverev ringt Roger Federer in einem spannenden Match nieder. Für Aufsehen sorgen Diskussionen mit dem Schiedsrichter. (Zum Bericht)

- EM-Qualifikation: England, Portugal und Frankreich gefordert

In der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 trifft das bisher makellose England in Gruppe B auf Verfolger Tschechien. (EM-Qualifikation: Tschechien - England, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Portugal will den 5-Punkte-Rückstand auf die Ukraine in Gruppe B im Spiel gegen Luxemburg verkürzen. (EM-Qualifikation: Portugal - Luxemburg, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

Auch Frankreich steht in Gruppe H nach sechs Spielen nur auf Platz Zwei, punktgleich hinter der Türkei. Die Équipe Tricolore trifft auf das drei Punkte schlechtere Island. (EM-Qualifikation: Island - Frankreich, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

- Basketball Euroleague: Schwere Aufgabe für ALBA

In der EuroLeague trifft ALBA Berlin nach dem Auftaktsieg auf Efes Anadolu Istanbul. Die Türken verloren ihr erstes Spiel. (EuroLeague: Efes Anadolu Istanbul - ALBA Berlin, ab 19.30 Uhr im LIVETICKER)

- DEL: 10. Spieltag mit München und Straubing

In der 10. Runde der Deutschen Eishockey Liga treffen die bisher punktverlustfreien EHC Red Bull München auf die Grizzlys Wolfsburg. (DEL: EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, ab 19:30 Uhr LIVETICKER)

Weitere Partien: Bremerhaven gegen Schwenningen, Berlin gegen Krefeld, Köln - Augsburg, Ice Tigers gegen Straubing.

- Darts World Grand Prix: Halbfinals

Unter den letzten vier Spielern des World Grand Prix tümmeln sich einige Überraschungen. Superstar Michael van Gerwen trifft Chris Dobey. (Darts World Grand Prix: Michael van Gerwen - Chris Dobey, ab 21:45 Uhr im LIVETICKER)

Im zweiten Halbfinale trifft Dave Chisnall am Abend auf Glen Durrant.

- Fußball Live - Toto Pokal

Derbyzeit im Toto-Pokal Bayern: Der TSV 1860 München empfängt im Viertelfinale die Spielvereinigung Unterhaching und SPORT1 ist beim Duell der beiden Drittligisten mittendrin. (Toto-Pokal: 1860 München - SpVgg Unterhaching, ab 19:15 Uhr LIVE im TV und Stream)

- FC Bayern Inside

Der FC Bayern München ist der erfolgreichste deutsche Fußballklub: In der abgelaufenen Saison holten sich die das Team um Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich bereits zum zwölften Mal das "Double", 2013 standen die Münchner in der Champions League zuletzt ganz oben. Das Format "FC Bayern Inside" wird sowohl auf SPORT1 als auch auf "FC Bayern.tv live" ausgestrahlt. Die Erstausstrahlung gibt es bei SPORT1 ab 22 Uhr im TV und Stream zu sehen.

Joshua Kimmich & Kai Havertz: So schlägt das neue DFB-Herz - Joshua Kimmich und Kai Havertz haben gegen Argentinien gemeinsam im zentralen Mittelfeld gespielt. So könnte das junge Duo zum neuen Herzstück des DFB werden.